Alkosd meg a tökéletes útvonalat a futáshoz

Ha kialakítasz egy rutinkört a parkban, máris könnyebb nekivágni, anélkül, hogy túl sokat kellene gondolkoznod az útvonalon (és mindannyian tudjuk, hogy rászánni magad az első lépésre a legnehezebb, ha futásról van szó). De a megszokott rendelésedhez hasonlóan itt is jól jön egy kis változatosság.



„Mi a szórakoztató abban, ha mindennap ugyanazt az 5 kilométert futod?” teszi fel a kérdést a Nike Running Global vezető edzője, Chris Bennett. „Csak az jelent sikerélményt, hogy ismét lefutottad.”

Bennett edző szerint a változatos, sokféle futástípusból álló edzések elengedhetetlenek ahhoz, hogy fenntartsák a motivációd hosszútávon is. Sőt, folytatja, fontos szerepük van a változatos izommunkában (hiszen így leszel fittebb és gyorsabb), valamint az egészség megőrzésében és a motiváció fenntartásában.



Beragadt az ismétlés gomb? Az alábbi tippekkel változatosabban tervezheted meg futásaid, új, biztonságos útvonalakat fedezhetsz fel, és semmi sem szegi majd kedved, hogy útnak indulj.