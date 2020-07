Alkosd meg a tökéletes útvonalat a futáshoz

Ügyelj a biztonságra!

01. Tervezz előre



Természetesen anélkül is elindulhatsz, hogy alaposan átgondolnád, merre futsz, a tervezés mégis biztonságosabbá és élvezetessebbé teheti futásod. Ez nem jelenti azt, hogy ne fedezhetnél fel új útvonalakat vagy környéket, ha úgy tartja kedved. Előtte azonban nézd meg a térképen, és legalább azt tudd, hol vannak ivóvízlelőhelyek és nyilvános vécék az útvonaladon, hangsúlyozza Woods edző. „Kellemetlen lesz, ha 10 kilométerre az otthonodtól tör rád a szomjúság vagy a szükség, de hogy könnyíthess magadon, előbb haza kell érned valahogy.” Ha egyedül futsz, akkor Woods edző azt javasolja, hogy oszd meg az útvonalad egy barátoddal, és vigyél magaddal pénzt vagy kártyát, hátha szükséged lesz rá.



02. Nézd meg, milyen idő lesz



Nem beszélnénk róla olyan sokszor, ha nem változna folyamatosan. Akár egy kis hőmérséklet-ingadozás vagy a potenciálisan zordabb időjárási körülmények is befolyásolhatják, milyen útvonalat választasz, mennyi folyadékot viszel magaddal, és mit viselsz. A hirtelen nagy időjárásváltozás pedig veszélyes is lehet, ha nem vagy elég felkészült.



Ha nem túl jó az idő, mégis a kinti futás mellett döntesz, válassz a körülményeknek legmegfelelőbb útvonalat. Ne válaszd a terepfutást például, ha esik az eső és nem akarod a mély pocsolyákat kerülgetni, és inkább fuss futópályán, ha az eső miatt rosszak a látási viszonyok.



03. Kerüld a nagyon forgalmas, szmogos területeket



Válassz okosan útvonalat! Ha aszfalton futsz, fuss szélesebb úton vagy futópályán, kellő távolságra az autóktól. Kerüld a csúcsforgalomban futást, mert ilyenkor a szokásosnál több az akadályozó tényező, és több szennyezett levegőt lélegezhetsz be.