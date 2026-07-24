Hogyan válasszuk ki a megfelelő Nike Fleece darabot: Útmutató Studio Fleece termékekhez

A Nike Studio Fleece női polárfelsőket és -alsókat tartalmazó kollekció, amelyet a kényelmet, a sokoldalúságot és a mindennapi viselhetőséget szem előtt tartva terveztünk. A termékcsalád háromféle vastagságú anyagot tartalmaz – könnyű, közepes és vastag –, így mindig olyan rétegeket választhatsz, amelyek megfelelnek a mozgásod intenzitásának és az időjárásnak. Mindhárom vastagság ugyanazt a megbízható illeszkedést nyújtja a teljes kollekcióban.

„Kulcsfontosságú szempont volt, hogy a teljesítmény mellett az érzetre is odafigyeljünk – mondja Jill Gonzalez, a Nike termékcsalád-menedzsmentjének vezető menedzsere. – Alapvető célunk volt, hogy modelljeink biztosítsák a nők által oly nagyra értékelt puha, érzéki élményt.”

A Studio Sport (Dri-FIT és Therma-FIT polár) teszi teljessé a kínálatot azoknak a sportolóknak, akik teljesítményre kész anyagokat keresnek ugyanazzal a könnyed érzéssel.