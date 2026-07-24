Hogyan válasszuk ki a megfelelő Nike Fleece darabot: Útmutató Studio Fleece termékekhez
Vásárlási útmutató
A Studio Fleece három vastagságban kapható: könnyű, közepes és vastag. Így választhatod ki a megfelelőt az életstílusod minden aspektusához.
Gyors tanulságok
- A női Nike Studio Fleece modellek háromféle vastagságban kaphatók – könnyű, közepes és vastag. A különböző vastagságok más-más szintű meleget adnak, és más-más tevékenységekhez terveztük őket.
- Mindhárom vastagság elérhető standard és túlméretezett szabással.
- A Studio Fleece szettek mindhárom vastagságban kaphatók a tetőtől talpig összehangolt megjelenés érdekében.
- A mindennapi rétegezéshez kezdd a könnyű vagy a közepes vastagságú darabbal. Hideg időben a vastag darabok nyújtanak megfelelő védelmet.
- Gépben mosd őket hideg vízben, és alacsony hőmérsékleten szárítsd, hogy a polár puha maradjon, és az anyag megőrizze a minőségét.
Mi az a Nike Studio Fleece?
A Nike Studio Fleece női polárfelsőket és -alsókat tartalmazó kollekció, amelyet a kényelmet, a sokoldalúságot és a mindennapi viselhetőséget szem előtt tartva terveztünk. A termékcsalád háromféle vastagságú anyagot tartalmaz – könnyű, közepes és vastag –, így mindig olyan rétegeket választhatsz, amelyek megfelelnek a mozgásod intenzitásának és az időjárásnak. Mindhárom vastagság ugyanazt a megbízható illeszkedést nyújtja a teljes kollekcióban.
„Kulcsfontosságú szempont volt, hogy a teljesítmény mellett az érzetre is odafigyeljünk – mondja Jill Gonzalez, a Nike termékcsalád-menedzsmentjének vezető menedzsere. – Alapvető célunk volt, hogy modelljeink biztosítsák a nők által oly nagyra értékelt puha, érzéki élményt.”
A Studio Sport (Dri-FIT és Therma-FIT polár) teszi teljessé a kínálatot azoknak a sportolóknak, akik teljesítményre kész anyagokat keresnek ugyanazzal a könnyed érzéssel.
A Nike Studio Fleece három vastagsága
Minden vastagságnak megvan a maga feladata. Így választhatsz.
Vastag: maximális melegség és struktúra
Amikor a hőmérséklet csökken, a vastag Studio Fleece a legjobb választás. Elég vastag ahhoz, hogy önmagában vagy egy ballonkabát alatt is viselhesd, ha egy kis merészségre vágysz. Párosítsd leggingsszel és a kedvenc Nike cipőddel egy túlméretezett kapucnis pulóveres outfitben, vagy válassz egy teljes szettet az egyszerű, harmonikus megjelenésért.
Közepes: kiegyensúlyozott kényelem és rugalmasság
A közepes vastagságú darabok univerzálisak. Elég strukturáltak a réteges öltözködéshez, de elég puhák ahhoz, hogy önmagukban is viselhesd őket. Egy cipzáros polárfelső melegítőalsóval és sportcipővel ügyintézéshez, kávészünethez vagy egy visszafogott edzésnaphoz egyaránt kiváló választás.
Könnyű: jól szellőzik és könnyen rétegezhető
A könnyű poláranyag mozgásra született. Gondolj egy rövidre szabott polárra kerékpáros rövidnadrág vagy jóganadrág fölött, amely tökéletes a bemelegítésekhez, a levezetésekhez, vagy ha szeretnél valamit felvenni a sorozatok között. Ez a legjobb választás, ha vastagabb kabát alá szeretnéd felvenni anélkül, hogy túl vastagnak éreznéd a teljes öltözéked.
A Nike Studio Fleece szettekkel egyszerű tetőtől talpig összeillő megjelenést kialakítani. A szettek egy laza kapucnis pulóvert vagy kerek nyakú felsőt párosítanak a hozzá illő melegítőnadrággal, és mindhárom vastagságban kaphatók.
Hogyan kell illeszkedniük a Nike Studio Fleece termékeknek?
A Nike Studio Fleece termékek mérethűek. Normál fazonhoz válaszd a szokásos méretedet. A túlméretezett vagy réteges megjelenéshez, ami gyakori a vastagabb daraboknál, érdemes lehet eggyel nagyobb méretet választanod. Ha a polárt kabát alatti középső rétegként szeretnéd viselni, maradj a szokásos méretednél, hogy ne legyen túl terjedelmes. A méretek mindhárom vastagság esetében megegyeznek, így ha egy M-es a vékony anyagból készült darabnál jó, akkor a vastagabbnál is jó lesz.
„A Studio Fleece-t a könnyedség és a céltudatosság egyensúlyaként közelítettük meg. Úgy finomítottuk a fazont, hogy könnyednek érezzük, miközben minden részletet, az arányoktól a legkisebb kidolgozásokig, alaposan átgondoltunk” – meséli Claire Durfee, a Nike vezető ruhatervezője.
Így viseld a Nike Studio Fleece termékeket
A Studio Fleece a napod minden szakaszában megállja a helyét. Viselheted az edzőteremben, rétegezve ügyintézéshez, vagy felkaphatod kedvenc szabadidős ruhadarabként. Íme néhány ötlet az egyes vastagságok használatához az outfitjeidben.
Vastag
- Túlméretezett kapucnis pulóver leggingsszel és magas szárú cipővel
- Ballonkabát alatt a városi stílusért
- Teljes polárszett a könnyed, tetőtől talpig egységes megjelenésért
Közepesen vastag
- Cipzáros polárfelső melegítőalsóval és edzőcipővel
- Átmeneti rétegezés az évszakok között
- Studio Fleece szett az egyszerű, harmonikus megjelenésért
Könnyű
- Rövid szabású polárfelső kerékpáros rövidnadrággal vagy jóganadrággal
- Bemelegítéshez vagy levezetéshez viselhető réteg az edzőteremben
- Technikai aláöltözet vízálló külső réteg alatt a hideg napokon
Így mosd a Nike Studio Fleece termékeket
Ha szeretnéd, hogy a Nike Studio Fleece minden mosás után puha maradjon, mosd hideg vízben, kímélő programon. Fordítsd ki a ruhadarabot, hogy megvédd az anyag felületét, és ne használj öblítőt (ez bevonhatja a szálakat, és csökkentheti a légáteresztő képességet). A ruhákat szárítsd alacsony hőfokon szárítógépben, vagy levegőn. Ne vasald közvetlenül a polár külsejét.
Nike Studio Fleece termék kiválasztása: GYIK
Mi az a Nike Studio Fleece?
A Nike Studio Fleece a Nike mindennapi sportruházati kollekciója, amely felsők, alsók és szettek széles választékát tartalmazza. A termékek háromféle vastagságban kaphatók (könnyű, közepes és vastag), és edzéshez, ügyintézéshez és pihenéshez terveztük őket. Mindhárom vastagság elérhető standard és túlméretezett szabással.
Mi a Nike Studio Fleece három vastagsága?
A Nike Studio Fleece a következő hérom változatban kapható: könnyű (légáteresztő, ideális rétegezéshez és bemelegítéshez), közepes (a kényelem és a tartás egész napos egyensúlya) és vastag (maximális meleg és takarás hidegebb időben).
Hogyan kell illeszkedniük a Nike Studio Fleece termékeknek?
A Nike Studio Fleece mindhárom vastagság esetében standard és túlméretezett szabást is kínál. Ha a polárt kabát alá szeretnéd viselni, maradj a szokásos méretednél, hogy ne legyen túl terjedelmes.
Készít a Nike Studio Fleece szetteket?
Mindhárom vastagságban összeállíthatsz Nike Studio Fleece szetteket, ha a kapucnis pulóvereket vagy a kerek nyakú pólókat szabadidőnadrágokkal kombinálod az egyszerű, összehangolt megjelenés érdekében.
Milyen színekben kaphatók a Studio Fleece termékek?
A kollekció több színben is elérhető – a sort a Total Black és a Birch Heather árnyalat vezeti. A Total Black színű Studio Fleece termékek továbbfejlesztett festékreceptúrával készülnek, amely segít csökkenteni a fakulást, így minden darab kiválóan tartja az eredeti színét.
Mit viselhetek a Nike Studio Fleece kapucnis pulóverrel?
A Nike Studio Fleece kapucnis pulóverek jól párosíthatók szabadidőnadrágokkal, leggingsekkel, kerékpáros rövidnadrágokkal és edzőcipőkkel. A vastag kapucnis pulóverek természetesen ballonkabát alatt vagy technikai aláöltözet felett is viselhetők. A könnyű kapucnis pulóverek felső rétegként viselhetők a sportruházat felett, vagy alaprétegként a kabát alatt.
Léteznek Nike Fleece termék férfiaknak is?
Igen. A Nike férfiaknak szánt Solo Fleece termékcsaládja felsőket és alsókat is kínál, melyek laza, modern szabásuknak köszönhetően tökéletes kényelmet biztosítanak.
Hogy mossam a Nike Studio Fleece termékeimet?
Gépben mosd őket hideg vízben, kímélő programon, kifordítva. Ne használj öblítőt. Szárítsd őket alacsony fokozaton szárítógépben, vagy levegőn. Ne vasald közvetlenül a polár felületét.
A Nike Studio Fleece elég meleg télre?
A vastag Studio Fleece darabok hűvös és hideg időre is megfelelőek. A nagyon hideg vagy nedves téli napokon jobb, ha vízálló külső réteg alá veszed fel őket, és nem csak a polárra támaszkodsz.
Mérethűek a Nike Studio Fleece termékek?
Igen. A Nike Studio Fleece mindhárom vastagság esetében mérethű. A méretek a teljes kollekcióban megegyeznek, így variálhatod a különböző vastagságú, azonos méretű darabokat.
Mi a különbség a Nike Dri-FIT polár és a Studio Fleece között?
A Nike Dri-FIT polár (a Studio Sport termékcsalád része) izzadságelvezető technológiával készült, így jobb választás az aktív edzésekhez és a nagy teljesítményt igénylő tevékenységekhez. A Studio Fleece-t kényelemre és mindennapi viseletre terveztük. Ha intenzív mozgást tervezel, válaszd a Dri-FIT-et. Minden máshoz a Studio Fleece a legjobb választás.
Mi a különbség a Nike Tech Fleece és a Studio Fleece között?
A Tech Fleece és a Studio Fleece különböző célokra készült.
A Nike Tech Fleece mindkét oldala spacer anyagból készült – kívül sima, belül szivacsos –, így súlytöbblet nélkül megőrzi a test melegét. Testreszabott, sportos sziluettje van, olyan jellegzetes részletekkel, mint a ragasztott illesztések és a technikai cipzárak. Munkába járáshoz, utazáshoz és aktív utcai viselethez készült: meleg, amely veled együtt mozog.
A Nike Studio Fleece egy közepes vastagságú, bolyhosított hátoldalú, pamutkeverék polár, amelyet elsősorban kényelmi viseletre terveztünk. Alacsony intenzitású tevékenységekhez, pihenéshez és mindennapi öltözködéshez készült.
Röviden: válaszd a Tech Fleece-t, ha elegáns, könnyű melegre vágysz mozgás közben. Válaszd a Studio Fleece-t, amikor a lehető legkényelmesebb viseletre vágysz.