Nike Ja 4: A Ja ihlette cipők legújabb változata
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A Nike Ja 4 2026 augusztusában érkezik továbbfejlesztett párnázással, tapadással és dizájnelemekkel. Most megtudhatod, mi változott a Ja 3-hoz képest, milyen az új modell méretezése, és hol lehet megvásárolni.
Gyors tanulságok
- A Ja 4 2026. augusztus 13-tól kapható a Nike.com-on és bizonyos viszonteladóknál.
- A Ja 4 számos fejlesztéssel büszkélkedhet a Ja 3 után. Új TPU JA-váz biztosítja a stabilitását, módosítottunk a talp alatti habon, valamint jobban reagáló talpbetétet és a tartósságát növelő új textúrát, valamint számos dizájnfrissítést is kapott.
- A Nike öt különböző színváltozatban hozza forgalomba a Ja 4-et.
- A Ja 4 a „12 Time” nevű új sziluettel együtt érkezik, amely alacsonyabb áron hozza azokat az előnyöket, amelyeket a kosárlabdázók Ja jellegzetes cipőitől megszoktak.
Ja Morant új sneakerrel tér vissza, és olyan építőelemet egyedülálló cipőkollekciójához, amitől megremeg majd a védők lába. A Nike Ja 4 egy kosárlabdacipő, amelyet a védő játékstílusához terveztek, és a szupersztár robbanékony oldalirányú játékstílusa köré építették. Számos figyelemre méltó frissítést kapott a Ja 3-hoz képest. Így például a talp alatti hibrid ZoomX habról a nagyobb stabilitást biztosító Cushlon 3.0-ra váltottunk, az új Ja-váz pedig stabil tartórendszert ad a kosarasoknak.
A Ja 4 2026. augusztus 15-én jelenik meg öt különböző színváltozatban, 125 USD áron – a különleges kivitelek ára ennél magasabb. Íme minden, amit tudnod kell.
Ne hagyd ki a Ja 4-et
A Ja Morant cipőkollekció minden új változatánál az a cél, hogy a cipő jobban hasonlítson Jára, akinek elszántságról és kitartásról szóló története inspirálja a kosarasok következő generációját. Szerény körülmények közül indult Dél-Karolinából, és végül bekerült egy közepes méretű egyetem csapatába. A pozíciójához képest inkább kis termetű kosaras az eddig vezető úton képes volt felnőni minden kihíváshoz.
„Ja jelenléte túlmutat a termetén, és azt szeretnénk, ha a mai gyerekek is ugyanilyen mentalitással játszanának. Az elszántság és az intenzitás, amellyel minden alkalommal a pályára lép, összekötő kapocs azoknak a sportolóknak, akik ugyanilyen szenvedéllyel kosaraznak – mondta Monique Currie, a Nike termékmenedzsere. –
Fontos, hogy a Ja 4-et éppúgy Ja inspirálta, mint az elődeit. Nem csoda, hogy a felsőrész merész, agresszív textúrája Ja robbanékony játékstílusának kreatív kifejeződése. Ja egyszerűen mindenhol ott van a cipőn.
„Ez nem csupán egy cipő – mondta Currie. – A mozgás és pillanat megtestesítője is – lehetőség a sportolóknak, hogy átérezzék azt a magabiztosságot, elszántságot és jelenlétet, amelyet Ja a pályára lépés pillanatától kezdve áraszt.”
Mi változott a Ja 3 és a Ja 4 között?
Az ismerős megközelítés ellenére van néhány egyértelmű különbség a Ja 4 és a Ja 3 között. Az egyik legjelentősebb újítás a talp kialakítása. Míg a Ja 3 hibrid ZoomX habot használt, a Ja 4 a Cushlon 3.0-ra váltott, amely a megemelt Super Critical hab talpbetéttel kombinálva dinamikus, lendületes és stabil futásélményt biztosít. A TPU JA-váz körülöleli a lábfejet, így stabilan rögzíti a lábat a felemelkedéshez, a gyors bevágásokhoz és a kosárra törő rohamhoz.
Dizájnja texturáltabb megjelenésű, több dimenziót biztosít, és növeli a tartósságot. A külsőtalpon lévő precíziós tapadási mintázatot szintén a Ja logó ihlette – ez egy kifinomultabb ábrázolás, mint a cipő előző változatán látható feltűnő „JA”.
Ami a dizájnt illeti, a Ja 4 egyedülálló egyensúlyt teremt. A tervezőcsapat letisztultabb, modernebb, teljesítményközpontúbb és egyszerűbb megközelítést választott a legújabb változathoz, miközben a markáns szögek révén megőrizte a merész hozzáállást. Ennek szerves része a fog alakú „JA” logó, amelyet Ja híres „bulldog” crossover mozdulata ihletett.
„Mindenki emlékszik Ja skywalking pillanataira, de ott van az az agresszív crossover. Az emberek hajlamosak elfelejteni, milyen robbanékony a talajon – mondta Leon Gu, a Nike szakértő terméktervezője. – Ezért vissza akartuk hozni a fókuszt erre a sebességre.”
Ja jellegzetes cipőkollekciójának legújabb darabja rejtett üzenetekkel és egyedi dizájnelemekkel van tele, és a tapasztalt, valamint a kezdő kosárlabdázókra egyaránt összpontosít. Röviddel utána érkezik a 12 Time is – egy új sziluett, amely alacsonyabb áron hozza el azokat a kulcsfontosságú jellemzőket, amelyeket a játékosok Ja jellegzetes cipőitől megszoktak.
A Ja 4 megjelenésével kapcsolatos információk
A Ja 4 2026. augusztus 13-án jelenik meg, és a nike.com-on és bizonyos viszonteladóknál lesz kapható. A 12 Time 2026 szeptemberének elején jelenik meg.
A cipő öt színváltozatban kapható, 125 USD áron, a különleges kivitelek ára ennél magasabb.
Gyakran ismételt kérdések
Mi az újdonság a Nike Ja 4-ben a Ja 3-hoz képest?
Az egyik legnagyobb újítás a talpban lévő hab, amely nagyobb stabilitást biztosít a sportolóknak. A Ja 4 Cushlon 3.0-t használ a Ja 3 hibrid ZoomX-e helyett. Ez lehetővé teszi, hogy a játékosok habozás nélkül teljes gázra kapcsolhassanak, és gyorsan regenerálódhassanak. A talpbetétet is jelentős mértékben frissítettük, a cipő emellett új TPU JA-vázat és egyéb egyedi dizájnelemeket kapott.
Jó választás a Nike Ja 4 a védőknek?
A Ja 4 inkább a védekező játékstílushoz készült. Általánosságban pozíciófüggetlen: inkább a játékstílushoz tervezték, semmint egy adott pozícióhoz.
Mennyire tartósak Ja Morant cipői?
A Ja 4 tervezésekor a hosszan tartó tartásra összpontosítottak, és az erő és a tartósság érdekében választották meg az anyagokat.
Méretarányos a Ja 4?
Próbálj ki egy fél mérettel nagyobbat, hogy több hely legyen a lábfej elülső részén.