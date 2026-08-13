Nike Ja 4: A Ja ihlette cipők legújabb változata

A Ja Morant cipőkollekció minden új változatánál az a cél, hogy a cipő jobban hasonlítson Jára, akinek elszántságról és kitartásról szóló története inspirálja a kosarasok következő generációját. Szerény körülmények közül indult Dél-Karolinából, és végül bekerült egy közepes méretű egyetem csapatába. A pozíciójához képest inkább kis termetű kosaras az eddig vezető úton képes volt felnőni minden kihíváshoz.

„Ja jelenléte túlmutat a termetén, és azt szeretnénk, ha a mai gyerekek is ugyanilyen mentalitással játszanának. Az elszántság és az intenzitás, amellyel minden alkalommal a pályára lép, összekötő kapocs azoknak a sportolóknak, akik ugyanilyen szenvedéllyel kosaraznak – mondta Monique Currie, a Nike termékmenedzsere. –

Fontos, hogy a Ja 4-et éppúgy Ja inspirálta, mint az elődeit. Nem csoda, hogy a felsőrész merész, agresszív textúrája Ja robbanékony játékstílusának kreatív kifejeződése. Ja egyszerűen mindenhol ott van a cipőn.

„Ez nem csupán egy cipő – mondta Currie. – A mozgás és pillanat megtestesítője is – lehetőség a sportolóknak, hogy átérezzék azt a magabiztosságot, elszántságot és jelenlétet, amelyet Ja a pályára lépés pillanatától kezdve áraszt.”