Hogyan törd meg a rossz szokásokat

Hányszor fogadtad már meg, hogy leszoksz a szénsavas üdítőkről, csökkented a képernyő előtt töltött időt, vagy kikapcsolod a tévét elalvás előtt? Mennyire haragudtál magadra, amikor kudarcot vallottál?



Ha a válasz „sokszor” és „nagyon”, akkor itt az ideje, hogy teljesen új perspektívából küzdj a rossz szokásaid ellen.



„Kényszerből nem tudsz változtatni a rossz szokásaidon” – mondja dr. Wendy Wood, a Dél-kaliforniai Egyetem pszichológiai és üzleti tanszékének vezető professzora, kutatója, aki évtizedeket töltött szokásaink kialakulásának és megváltoztatásának tanulmányozásával. (Könyvet is írt a témában „Good Habits, Bad Habits: The Science of Making Positive Changes That Stick” címmel.) Az önkontrollod és akaraterőd elkerülhetetlenül gyengül. Ha szeretnéd megtörni a negatív mintázatokat, a problémát a gyökerénél kell kezelned, és az agyadat kell „áthuzaloznod”.



Akár láncdohányos vagy, akár rendszeres vendég az edzőteremben, az agyad a szokást ugyanolyannak érzékeli – mondja dr. Judson Brewer, a Brown Egyetem Mindfulness Központjának kutatási és innovációs igazgatója és a „The Craving Mind” szerzője. „Valami arra készteti az elméd, hogy egy bizonyos módon viselkedjen, és ez a viselkedés jutalmat jelez az agyadban” – magyarázza. Egy délutáni találkozó vagy tanóra (kiváltó ok) közben megiszol egy üdítőt (viselkedés), amitől cukor tódul a véráramba (jutalom). Ez a viselkedés gyakran nem is tudatos.