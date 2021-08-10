Hogyan legyünk túl a lámpalázon? Patrick Sang edző válaszol.

Kérdezd az edzőt: „Hogy nyugodhatok meg, amikor rám tör a rajtvonalpánik?”
Coaching
Ez a főiskolás sportoló majd' kiugrik... az arénából. Eliud Kipchoge edzőjének, Patrick Sangnek van néhány hasznos tanácsa lámpaláz esetére.
A Kérdezd az edzőt egy tanácsadó rovat, mely segít a játékra összpontosítani.
Kérdés:
Kedves Edző!
Lényegében akkor kezdtem futni, amikor megtanultam járni, és azóta is az én sportom maradt. A középiskola első osztályába járok, én vagyok a csapatom leggyorsabb futója, és az államban is az egyik legjobb vagyok. Minden figyelem rám irányul, a családom, a barátaim, a csapattársaim és az edzők, valamint a főiskolai toborzók figyelme is, és elkezdtem megroppanni a nyomás alatt. Látszólag mindenki csak a következő versenyemről akar beszélni velem. Még az edzések alatt is az a csapattársaim között a téma, hogy szerintük melyik riválist tudom legyőzni. Mivel soha életemben nem volt még ekkora a tét, valahányszor a rajtvonalhoz állok, úgy érzem, hogy nem tudok lélegezni. Minél inkább igyekszek lazítani, annál jobban pánikolok. Hogyan szerezhetem vissza a bátorságom, és tekinthetek újra várakozással a futás elé?
Minden verseny szorongással tölt el
17 éves futó
Válasz:
Nem vagy ezzel egyedül. Nagyon sok futó küzd szorongással, különösen egy verseny előtt.
Sajnos a versenysportolók számára a szorongás olyan lehet, mint a levegő, amit belélegzünk. Néha pedig bizonyos értelemben meg is felel annak. Ez azért van, mert a sportolók szeretnek a versenyekről beszélni: ki ellen versenyeznek, mik a személyes rekordjaik, és mi a tétje a versenynek. Ha sok sportoló vesz részt a beszélgetésben, úgy tűnhet, hogy a szorongás körülvesz.
Néha a sportolók véletlenül teremtik meg ezt a légkört. Máskor pedig szándékosan. Néhány futó egyenesen a szorongást használja arra, hogy elterelje versenytársai figyelmét, vagy elbátortalanítsa őket. Az ilyesmi megtörténik, és ezt észben kell tartanod.
Amikor 1987-ben a világbajnokságon vettem részt, az a megtiszteltetés ért, hogy remek sportolók ellen versenyezhettem. Az egyik fantasztikus módon terelte el ellenfelei figyelmét a versenyek előtt. Odasétált a rajtvonalhoz, és olyan erősen belerúgott a rajtgépbe, hogy még a stadion másik végében is lehetett hallani. Úgy gondolom, hogy szándékos taktika volt ez, méghozzá nagyon hatékony.
Mindezt figyelembe véve a verseny előtt érzett idegesség egy részét a környezeted adhatja. Ezért az első lépés a környezet megváltoztatása. Figyeld meg, hogy ki beszél folyamatosan a versenyről, és tarts tőle egy kis távolságot. Próbálj zenét hallgatni – engem például megnyugtat egy verseny előtt. Az is segíthet elterelni a gondolataidat a versenyről, ha olvasol a versenyt megelőző estéken. Tekints úgy erre, hogy azt gyakorlod, hogyan tereld el a figyelmed a rajtvonalnál.
Van másik módja is a verseny előtti idegesség csillapításának: beszélj az edződdel arról, hogy több felelősséget szeretnél vállalni.
Valahányszor azt látom, hogy egy futó túl sokat gondol a versenyre, azt javaslom neki, hogy vállaljon vezetői szerepet. Például felügyelje a felszerelést gyakorlás közben. Vagy vezesse az edzést. Az elmédnek elfoglaltságra van szüksége, és amikor jól végzi az adott feladatot, elkezdesz hinni önmagadban, a szorongásod pedig háttérbe szorul. Ez egy másik oka annak, hogy a nálam edző futóknak mindig adok valamilyen munkát a futótáborban – igen, még Eliud Kipchogének is!
Miután ennyit beszéltünk a gondolataid lecsendesítéséről, most mondok valamit, ami lehet, hogy meg fog lepni: a szorongás nem feltétlenül rossz dolog. Mindig volt bennem is idegesség, miközben egy versenyre készültem, de megtanultam a koncentrációm élesítésére használni, hogy ne felejtsem el, mi a verseny tétje.
Ha rá tudod magad szoktatni, hogy figyelj a tested mozgására a szorongás pillanataiban, akkor nagyon hatékony eszköz lesz a kezedben, amellyel jobban fogsz teljesíteni nyomás alatt.
Akadályfutással kezdtem, amely során akadályok és víz felett kell átugrani. Az elmédnek és a testednek együtt kell dolgoznia, ha sikerrel akarod venni a következő akadályt. Ez a meggyőződés az alapja annak, ahogy futóedzőként az edzésre tekintek. Azt akarom, hogy a futóim tudatában legyenek annak, hogyan mozognak a kezeik, a lábaik, hova összpontosítják a tekintetüket. Annak ellenére, hogy egy hosszútávú verseny során nehéz figyelni az érzékeidre, egy futó elméjének és testének mindig összhangban kell lennie. Amikor ez megtörténik, a futó okosabban tud futni, nem pedig keményebben.
Bizonyos értelemben a szorongás arra szolgál, hogy éber és figyelmes légy. Ha rá tudod magad szoktatni, hogy figyelj a tested mozgására a szorongás pillanataiban, akkor nagyon hatékony eszköz lesz a kezedben, amellyel jobban fogsz teljesíteni nyomás alatt. Lehet, hogy ez nem tűnik lehetségesnek most, amikor a szorongás azt ordibálja neked, hogy pánikolj. De ha használod a technikákat, amelyekről beszéltünk – ha kivonod magad a stresszes beszégetésekből, megnyugtatod az elmédet zenével vagy olvasással, és vezető szerepet vállalsz a csapatodban –, akkor a szorongás egyre csendesebb és csendesebb lesz, míg végül suttogássá halkul.
Ezt a suttogást pedig tekintheted amolyan üzenetnek, amely azt mondja, hogy: „Itt az ideje összpontosítani. Itt az ideje lélegezni. Itt az ideje, hogy teljes figyelmedet a jelen pillanatra koncentráld.” Lehet, hogy a szorongás sosem fog teljesen megszűnni, de változni változhat. És még az is lehet, hogy szükséged lesz erre a megváltozott formájára.
Sang edző
Patrick Sang egy kenyai futóedző és korábbi futó. Amióta 2002-ben Eliud Kipchoge edzője lett, Sang segített az olimpiai aranyérem megnyerésében, a maratoni világrekord felállításában, valamint mellette vált Eliud az első emberré a világon, aki kevesebb mint két óra alatt teljesítette a maratoni távot. Kenya színeit képviselve Sang ezüstérmet szerzett a 3000 méteres akadályfutásban az 1991-es atlétikai világbajnokságon, az 1992-es olimpián és az 1993-as atlétikai világbajnokságon is. Sang ezt megelőzően az austini Texasi Egyetemen versenyzett, ahol beállította a 3000 méteres akadályfutás egyetemi rekordját.
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Fotók: Kyle Weeks
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