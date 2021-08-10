Hogyan legyünk túl a lámpalázon? Patrick Sang edző válaszol.

Nem vagy ezzel egyedül. Nagyon sok futó küzd szorongással, különösen egy verseny előtt.



Sajnos a versenysportolók számára a szorongás olyan lehet, mint a levegő, amit belélegzünk. Néha pedig bizonyos értelemben meg is felel annak. Ez azért van, mert a sportolók szeretnek a versenyekről beszélni: ki ellen versenyeznek, mik a személyes rekordjaik, és mi a tétje a versenynek. Ha sok sportoló vesz részt a beszélgetésben, úgy tűnhet, hogy a szorongás körülvesz.



Néha a sportolók véletlenül teremtik meg ezt a légkört. Máskor pedig szándékosan. Néhány futó egyenesen a szorongást használja arra, hogy elterelje versenytársai figyelmét, vagy elbátortalanítsa őket. Az ilyesmi megtörténik, és ezt észben kell tartanod.



Amikor 1987-ben a világbajnokságon vettem részt, az a megtiszteltetés ért, hogy remek sportolók ellen versenyezhettem. Az egyik fantasztikus módon terelte el ellenfelei figyelmét a versenyek előtt. Odasétált a rajtvonalhoz, és olyan erősen belerúgott a rajtgépbe, hogy még a stadion másik végében is lehetett hallani. Úgy gondolom, hogy szándékos taktika volt ez, méghozzá nagyon hatékony.



Mindezt figyelembe véve a verseny előtt érzett idegesség egy részét a környezeted adhatja. Ezért az első lépés a környezet megváltoztatása. Figyeld meg, hogy ki beszél folyamatosan a versenyről, és tarts tőle egy kis távolságot. Próbálj zenét hallgatni – engem például megnyugtat egy verseny előtt. Az is segíthet elterelni a gondolataidat a versenyről, ha olvasol a versenyt megelőző estéken. Tekints úgy erre, hogy azt gyakorlod, hogyan tereld el a figyelmed a rajtvonalnál.