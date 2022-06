Hogyan legyünk túl a lámpalázon? Patrick Sang edző válaszol.

Kedves Edző!



Lényegében akkor kezdtem futni, amikor megtanultam járni, és azóta is az én sportom maradt. A középiskola első osztályába járok, én vagyok a csapatom leggyorsabb futója, és az államban is az egyik legjobb vagyok. Minden figyelem rám irányul, a családom, a barátaim, a csapattársaim és az edzők, valamint a főiskolai toborzók figyelme is, és elkezdtem megroppanni a nyomás alatt. Látszólag mindenki csak a következő versenyemről akar beszélni velem. Még az edzések alatt is az a csapattársaim között a téma, hogy szerintük melyik riválist tudom legyőzni. Mivel soha életemben nem volt még ekkora a tét, valahányszor a rajtvonalhoz állok, úgy érzem, hogy nem tudok lélegezni. Minél inkább igyekszek lazítani, annál jobban pánikolok. Hogyan szerezhetem vissza a bátorságom, és tekinthetek újra várakozással a futás elé?



Minden verseny szorongással tölt el

17 éves futó