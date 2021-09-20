Hogyan kezeljük a kötekedőket? Gjert Ingebrigtsen edző válaszol.

Természetesen ezek csak ideiglenes megoldások. Az agresszor ritkán változtat a viselkedésén – esetleg akkor, ha felelősségre vonja valaki. Nem fogja megtanulni, hogy uralkodjon magán, ha túlteng benne az adrenalin, hacsak nem mutatunk rá a tettei és a játékidő elvesztése (vagy a meccs elvesztése!) közötti összefüggésekre.



Ezért olyan hihetetlenül fontos, hogy elmondd az edződnek, mi történik. Tudom, hogy nem könnyű előállni ezzel, de az edződnek kell beszélnie a csapattársaddal, nem neked.



Egyrészről azért, mert ha megpróbálod szembesíteni a csapattársad a tetteivel, fennállhat a veszélye a megtorlásnak. Másrészről azért, mert az edződnek itt két feladata van: véget kell vetnie a folyamatban lévő agressziónak, és meg kell akadályoznia a még meg nem történt agressziót.



Remélem, hogy az edződ él ezzel a lehetőséggel, hogy javítson a helyzeteden, és végső soron az egész csapatén. Nemcsak egy agresszort sikerül majd leállítania, hanem esélye lesz egy olyan kultúra kialakítására is, amelyben a csapattársak tudják, hogyan támogassák egymást, és azt is, hogy felszólalhatnak, ha valami nincs rendben.



És nagyon büszke lehetsz arra, hogy részese vagy e kultúra megteremtésének. Még az is lehet, hogy több gólt fogsz lőni, és a csapat is többször fog nyerni. Lehet, hogy az arrogáns csapattárs egy nap felébred, és megérti, hogy ő tartott vissza benneteket. És ha nem megy át az üzenet? Ha nem érti meg, milyen fontos, hogy tisztelettel bánjon másokkal? Nos, ebben az esetben valószínűleg nem sokáig lesz a csapat tagja.





Ingebrigtsen edző