Hogyan kezeljük a kötekedőket? Gjert Ingebrigtsen edző válaszol.

Kérdezd az edzőt: „Hogyan játsszak egy csapatban egy rosszindulatú csapattárssal?”
Coaching
A norvég Gjert Ingebrigtsen elmagyarázza egy fiatal focistának, hogyan kerülje el a csapat agresszorát – hogy közben a felelősségre vonása se maradjon el.
A Kérdezd az edzőt egy tanácsadó rovat, mely segít a játékra összpontosítani.
Kérdés:
Kedves Edző!
Van egy csapattársam, aki úgy bánik velem, mint a szeméttel. Esküszöm, hogy neki semmi sem jó, amit csinálok. A múlt héten én szereztem a győztes gólt, ő pedig a képembe vágta, hogy milyen „önző” vagyok, amiért nem passzoltam neki a labdát. Az előző meccsen – amikor viszont gólpasszt adtam neki – azért kiabált velem, amiért nem lőttem egyből kapura, és „értelmi fogyatékosnak” nevezett. Úgy tesz, mintha a győztesek gondolkodásmódját próbálna belém nevelni, de ahogyan csinálja, attól vesztesnek érzem magam. De nem csak velem teszi ezt: a csapattagok többségével is szemétkedik, ami miatt rossz a hangulat. Hogyan tudnám lerázni magamról a folyamatos kritikáját, hogy a játékra tudjak koncentrálni?
Hearing Every Last Point
17 éves focista
Válasz:
Először is, HELP, sajnálom, hogy ez történik veled. Nagyon ijesztő, amikor valaki dühösen és emelt hangon közeledik feléd. Elindíthat egy ördögi kört: amikor minden mozdulatodat támadják, már várni fogod a támadást. Az jár majd az eszedben, hogy ha passzolsz, az a baj, ha nem, akkor meg az! Ettől lefagysz, rettegve az elkerülhetetlentől. És ezt a teljesítményed szenvedi meg.
Ez a fajta méreg megmételyezheti a csapatkultúrát. Megfigyeltem, hogy amikor a játékosokat terrorizálják, ők is elkezdenek másokat terrorizálni. Egyfajta visszacsatolási hurok alakul ki, mígnem a negatív gondolkodás és a frusztráció válik a normává – és ez mindenki teljesítményére kihat.
Ez a viselkedés semmilyen sportágban nem tolerálható. Edzőként úgy gondolom, hogy egy trófeánál vagy éremnél sokkal fontosabb, hogyan bánsz másokkal. Nem elég, ha jó sportoló vagy, jó embernek is kell lenned. Ezért minden szezont azzal indítok, hogy elmondom mindenkinek, milyen viselkedést várunk el, és milyen következményei vannak annak, ha valaki ezzel szembemegy. Ez a vezető pontszerzőre és a legjobb játékosra is vonatkozik. És az én esetemben a gyerekeimre is.
Azért lettem edző, mert a fiaimat, Henriket, Filipet és Jakobot akartam edzeni. Jelenleg a profi középtávfutásban segítem őket, de sífutással és futballal kezdtük.
Időnként a fiaim (nem mondom meg, hogy kik) is álltak a másik oldalon. Terrorizáltak másokat, csúnyán beszéltek a többiekkel versenyzés közben, után vagy az edzéseken. Le kellett őket hívnom a pályáról, hogy tisztázzam a helyzetet: „Így nem beszélünk másokkal. Majd akkor mehetsz vissza, ha változtatsz a hozzáállásodon.” Az én feladatom megakadályozni, hogy a helytelen viselkedés gyökeret verjen a csapatban, ezért egy pillanatra sem haboztam, ha szigorú szabályokat kellett felállítani a fiaimmal szemben.
Meg kell megemlítenem, hogy az agresszió nem csak a sportolók körében fordul elő. Az iskolákban, irodákban, de még a szomszédok között is találkozhatunk vele. A sportversenyek hevében, az emberek adrenalinszintje miatt azonban nagyobb eséllyel szabadulnak el az indulatok.
Hiszem, hogy az, ahogyan másokkal bánsz, sokkal fontosabb, mint egy trófea vagy egy érem. Nem elég, ha jó sportoló vagy, jó embernek is kell lenned.
Olyan ez, mint amikor egyesek agresszívvá válnak, ha isznak. Lehet, hogy utána megbánják. Lehet, hogy bocsánatot kérnek a viselkedésükért. Lehet, hogy nem is értik, miért veszítették el az önuralmukat. Ha legközelebb egy csapattársad rád száll, próbáld meg ezt észben tartani. Nem azért, hogy felmenthesd a viselkedéséért, hanem azért, hogy ne felejtsd el, az egésznek semmi köze hozzád. Az egész róla és az önuralma hiányáról szól.
A megértés részedről segít mentális távolságot tartani közted és a csapattársad között, így a saját játékodra koncentrálhatsz. És mi van, ha ez nem működik? Próbáld ki a fizikai távolságtartást, és sétálj el, amikor legközelebb neked támad.
Természetesen ezek csak ideiglenes megoldások. Az agresszor ritkán változtat a viselkedésén – esetleg akkor, ha felelősségre vonja valaki. Nem fogja megtanulni, hogy uralkodjon magán, ha túlteng benne az adrenalin, hacsak nem mutatunk rá a tettei és a játékidő elvesztése (vagy a meccs elvesztése!) közötti összefüggésekre.
Ezért olyan hihetetlenül fontos, hogy elmondd az edződnek, mi történik. Tudom, hogy nem könnyű előállni ezzel, de az edződnek kell beszélnie a csapattársaddal, nem neked.
Egyrészről azért, mert ha megpróbálod szembesíteni a csapattársad a tetteivel, fennállhat a veszélye a megtorlásnak. Másrészről azért, mert az edződnek itt két feladata van: véget kell vetnie a folyamatban lévő agressziónak, és meg kell akadályoznia a még meg nem történt agressziót.
Remélem, hogy az edződ él ezzel a lehetőséggel, hogy javítson a helyzeteden, és végső soron az egész csapatén. Nemcsak egy agresszort sikerül majd leállítania, hanem esélye lesz egy olyan kultúra kialakítására is, amelyben a csapattársak tudják, hogyan támogassák egymást, és azt is, hogy felszólalhatnak, ha valami nincs rendben.
És nagyon büszke lehetsz arra, hogy részese vagy e kultúra megteremtésének. Még az is lehet, hogy több gólt fogsz lőni, és a csapat is többször fog nyerni. Lehet, hogy az arrogáns csapattárs egy nap felébred, és megérti, hogy ő tartott vissza benneteket. És ha nem megy át az üzenet? Ha nem érti meg, milyen fontos, hogy tisztelettel bánjon másokkal? Nos, ebben az esetben valószínűleg nem sokáig lesz a csapat tagja.
Ingebrigtsen edző
Gjert Ingebrigtsen norvég atlétikai edző és a professzionális szinten sportoló fiai, Henrik, Filip és Jakob edzője. A család egyeduralkodó középtávfutásban Európában, mindhárom fiú nyert már aranyérmet 1500 méteren Európa-bajnokságon. Jakob továbbá megnyerte az aranyérmet 1500 méteren a 2020-as olimpián, van egy Európa-bajnoki aranyérme 5000 méteren, és ő a legfiatalabb futó, aki 2,5 perc alatt futott le egy kilométert. Mivel Ingebrigtsen nem rendelkezett futómúlttal, saját edzésfilozófiáját szigorú folyamatokra és folyamatosan ellenőrzött eredményekre alapozva dolgozta ki. 2018-ban az év norvég sportedzőjének választották.
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Fotók: Constantin Mirbach
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