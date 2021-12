Hogyan kezeljük a kötekedőket? Gjert Ingebrigtsen edző válaszol.

Először is, HELP, sajnálom, hogy ez történik veled. Nagyon ijesztő, amikor valaki dühösen és emelt hangon közeledik feléd. Elindíthat egy ördögi kört: amikor minden mozdulatodat támadják, már várni fogod a támadást. Az jár majd az eszedben, hogy ha passzolsz, az a baj, ha nem, akkor meg az! Ettől lefagysz, rettegve az elkerülhetetlentől. És ezt a teljesítményed szenvedi meg.



Ez a fajta méreg megmételyezheti a csapatkultúrát. Megfigyeltem, hogy amikor a játékosokat terrorizálják, ők is elkezdenek másokat terrorizálni. Egyfajta visszacsatolási hurok alakul ki, mígnem a negatív gondolkodás és a frusztráció válik a normává – és ez mindenki teljesítményére kihat.



Ez a viselkedés semmilyen sportágban nem tolerálható. Edzőként úgy gondolom, hogy egy trófeánál vagy éremnél sokkal fontosabb, hogyan bánsz másokkal. Nem elég, ha jó sportoló vagy, jó embernek is kell lenned. Ezért minden szezont azzal indítok, hogy elmondom mindenkinek, milyen viselkedést várunk el, és milyen következményei vannak annak, ha valaki ezzel szembemegy. Ez a vezető pontszerzőre és a legjobb játékosra is vonatkozik. És az én esetemben a gyerekeimre is.



Azért lettem edző, mert a fiaimat, Henriket, Filipet és Jakobot akartam edzeni. Jelenleg a profi középtávfutásban segítem őket, de sífutással és futballal kezdtük.