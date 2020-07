Hogyan gyorsítja fel a fejlődést az izommemória?

Moberg csapata szövettani vizsgálatot is végzett a résztvevők izmain, először közvetlenül a 10 hetes edzést követően, majd az 5 hónappal későbbi utolsó edzést követően is. Az edzett láb esetében nagyobb mértékben voltak jelen olyan gén- és fehérjemarkerek, amelyek úgy vélik, összefüggésben állnak az izmok egészségével és növekedésével, valamint az izom-állóképességgel is, és ez magyarázza az izmok erejét.



Ezáltal úgy tűnik, hogy az agy és az izmok együtt dolgoznak, állítja Moberg. Az agy rögzíti a motoros készségeket, az izmok pedig elraktározzák a strukturális változásokat, aminek köszönhetően később gyorsabban nyerhetjük vissza az erőnket.



Ez persze nem kifogás arra, hogy eltedd a súlyzóidat. Az mindenképpen igaz, hogy a dekondicionálás már néhány héttel az edzések befejezése után elkezdődik, de ez a hatás függ a mozgás típusától és a kihagyás előtti edzettségi szinttől. Milton szerint a legtöbb ember egy héten belül veszít az aerob felkészültségéből, míg erőnléti edzés után a hanyatlás hosszabb időt vesz igénybe, és különféleképpen hat az emberekre. De akár egy hétig, akár öt hónapig hagyod ki az edzést, emlékezz: „Ha korábban edzettél valamit, van rá esély, hogy nem veszett el belőle minden” – jegyezte meg Milton. „Most az edzettséged csúcsa és az eredeti állapotod között vagy valahol.” Vagyis... lehetne rosszabb is.



Ez a felfedezés nem azt jelenti, hogy rögtön mindent ugyanúgy bele kell adnod, amikor visszatérsz az edzéshez. Tégy magadnak egy szívességet, és az első néhány alkalommal vagy az első héten végezz könnyebb gyakorlatokat, mint mielőtt abbahagytad. „Még azoknak is érdemes visszafogottan kezdeni, akik egyébként nagyon edzettek, viszont ők valószínűleg gyorsabb ütemben visszarázódnak, mint azok, akiknek nincs akkora edzésmúltjuk” – tette hozzá Milton. Hiába kezded újra az egészet, ha aztán rögtön edzéseket kell kihagynod sérülés vagy túledzettség miatt.



Amíg egy gyakorlat nem igazán esik jól vagy néz ki jól egy hosszú kihagyás után (khm, cigánykerék felnőtt módra), motiváló a tudat, hogy akár hónapok vagy évek után sem esel vissza oda, ahol annak idején elkezdted, és lehet, hogy a fejlődés másodszorra sokkal gyorsabb lesz. Csak ne felejtsd el megköszönni ezt az agyadnak – és az izmaidnak.