Partick Sang edző elárulja, hogyan építs csapatmentalitást

Hogy féltékeny voltam-e Bernardra és az aranyérmére? Egyáltalán nem. Úgy éreztem, én is része vagyok Bernard győzelmének, így osztoztam az örömében. És hihetetlenül büszke voltam a saját eredményemre is, mert tudtam, hogy mindent beleadtam. És ígérem neked, hogy ha arra koncentrálsz, hogy elérd a saját csúcsteljesítményed, akkor te is elégedett leszel, legyen bármi is az eredményed.



De ennek ellenére nem kell mindig alkalmazkodnod. Néha kell egy kis „önzés”, hogy fejlődj. Ha úgy érzed, hogy nincs elég lehetőséged egyéni versenyzőként edzeni, akkor beszélj az edződdel.



Hasonló helyzetben voltam, amikor főiskolai sportolóként bekerültem az egyetemi terepfutó csapatba. A reggeli csoportos edzésünk pont azelőtt ért véget, mielőtt az aznapi első óránk elkezdődött volna, és egyszerűen nem bírtuk. Csapatként mentünk oda az edzőnkhöz, és azt mondtuk neki, hogy inkább egyénileg edzenénk. Először habozott, de megígértük, hogy nem lesz gond a teljesítményünkkel, amikor igazán szükség lesz rá. És rengeteg kemény, egyéni munkával képesek voltunk abban az évben „mindenkit legyőzni” – csapatként.



Láthatod: a csapatedzés segít neked, mint különálló személynek. Az egyéni edzés pedig segít titeket, mint csapatot. Bármelyiket is választod hosszú távú célként, a legjobb akarsz majd lenni benne. És ha a csapattársaid is nyernek? Akkor van még egy ok az ünneplésre!



Sang edző