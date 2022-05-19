Hogyan akadályozzuk meg a talpi izomhüvely-gyulladást?

Mini biológiaóra: Erős szövetköteg, a talpi izomhüvely fut végig mindkét lábfejben, és tartja a lábboltozatod. A talpi izomhüvely több ezer megnyúláson megy keresztül mindennap sétálás vagy futás közben, és nagyon tartós egy határon belül, mondja Ian Klein, az Ohio Egyetem mozgásfiziológiára, keresztedzésre és sérülésmegelőzésre specializálódott szakértője. A kulcsszavak: egy határon belül. A túlzott igénybevétel – például ha túl sokat edzel, ha hirtelen növeled a kilométerszámot, vagy ha nem iktatsz be regeneráló napokat – túlnyújthatja a szövetet a biztonságos határon, mondja Kate VanDamme, aki fizioterapeutaként és ortopéd klinikai specialistaként dolgozik a NYU Langone Health Sports Performance Centerben. Onnantól fogva pedig begyulladhat és elszakadhat, mondja Klein.

Ez nem csak a kezdőknél előforduló probléma. A talpi izomhüvely-gyulladás olyan edzett futóknál is előfordulhat, akik túl keményen edzenek, mondja Klein. Biomechanikai problémák, mint a megrövidült vádliizmok (az elégtelen nyújtás következtében) vagy egy nagy, keskeny lábujj (mely a lábujjra terhelő, erőltető futás miatt alakul ki), amelyek kihatnak a talpi izomhüvelyre, szintén hozzájárulhatnak a talpi izomhüvely-gyulladás kialakulásához, teszi hozzá VanDamme. Fokozódik a kockázat, ha lúdtalpad van vagy magas a lábad boltozata, sokat állsz a lábadon munkában és/vagy gyakran hordasz magas sarkú cipőt, mondja.