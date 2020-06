Hogyan akadályozzuk meg a talpi izomhüvely-gyulladást?

Ha az első 48 órában állandó fájdalmat tapasztalsz, vagy a fájdalom rosszabbodik, különösen a hosszabban talpon töltött időszakok után, akkor azt javasolja, hogy ne nehezedj rá a lábadra. „Ezt addig kell így csinálni, amíg a gyulladás és a fájdalom a minmumra nem csökken vagy el nem múlik teljesen.” – mondja Klein. A lábra nehezedő terhelés csökkentéséhez próbálj olyan cross-training gyakorlatokat végezni, ahol nem kell magadat tartani, mint például az úszásnál vagy a szobabiciklizésnél.



Ha már túljutottál a figyelmeztető fázison, akkor a következő lépés az, hogy csinálj olyan gyakorlatokat, amelyek erősítik a lábfejet, a bokát vagy növelik a mobilitást és a rugalmasságot. Gondolj a lábujj emelésére, a lábfej hajlítására és a nyújtásra törölköző segítségével. „Továbbá javasoljuk a két vádli izom nyújtását is, a kétfejű lábikra izom és a gázlóizom nyújtását” – mondja VanDamme. A kétfejű lábikra izmot nyújthatod úgy, hogy a tenyeredet a falra helyezed, miközben az egyik lábaddal hátralépsz, az elöl lévő térdedet pedig hajlítsd be, így kitörésszerű pozícióba kerülsz, a hátsó lábadat pedig tartsd egyenesen. A gázlóizmot pedig ugyanebben a pozícióban nyújthatod, csak enyhén hajlítsd be a hátsó térdedet is.



Fizikoterapeutákkal is végeztethetsz manuális terápiát a bokádon és a lábfejközépi részen, hogy megmozgassák az izületet és növeljék a rugalmasságot, mondja VanDamme. De saját magad is csinálhatsz ilyen típusú lágyszövet-regeneráló kezelést úgy, hogy a lábad alatt egy lacrosse labdát vagy egy üveg fagyasztott vizet görgetsz, teszi hozzá.



Néhány futó, akiknek lúdtalpa van, vagy túlpronációval küzdenek, azaz a lábfejük befelé dől futás közben, kineziológiai szalagot használnak, hogy megemeljék a csontot a láb belső része felé, így megakadályozva a talpi izomhüvely-gyulladást. De ez inkább csak egy mankó, mint valódi megoldás, figyelmeztet VanDamme. „Jobb megoldás ha megerősítjük a lábat úgy, hogy ellássa azt a feladatot, amelyet a szalag látna el.”



Azonban, extrém esetekben, az éjszakai sín hatásos kezelés lehet. „Amikor alszol, a lábad be van hajlítva, így a szövetek természetesen megrövidülnek” – mondja Klein. (Éppen ezért szokott akkor a legfájdalmasabb lenni a talpi izomhüvely-gyulladás, amikor reggel felkelsz az ágyból.) „A sín nyújtott pozícióban tartja a lábadat, így amikor felébredsz nincs megrövidülve, ezáltal terhelni is könnyebb” – magyarázza.