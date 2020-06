A helyes légzéstechnika a futási teljesítményed növeléséhez

A rekeszizommal való légzés kulcsfontosságú eleme lehet a meditációnak és a tudatos jelenlétnek. A kutatások azt mutatják, hogy ez a két módszer segíthet az alvászavar, depresszió, szorongás és akár az emésztési zavarok tüneteinek kezelésében is. Ezen típusú légzésnek köszönhetően a derékproblémák és a felső nyakrészi merevség előfordulása is csökkenhet, teszi hozzá Vranich.



Emellett felturbózhatja a futóteljesítményt is. Hogy megértsük, hogyan, vessünk egy pillantást a hasi légzés azonnali hatásaira: mivel ugyanannyi oxigénhez juthatsz egyetlen belégzéssel, mint amennyihez néhány kapkodóbb légzéssel jutnál, a légzésed hatékonyabbá válik. Ezáltal többféle tempó választása lehetséges, mondja Vranich. Ha mélyebb a belégzés és a kilégzés, több oxigén jut az izmokhoz, amikor a legnagyobb szükség van rá, így fenntarthatod vagy felveheted a tempódat. „A légzés kontrollálásával a pulzus is lelassítható” – teszi hozzá Bennett. Ez csökkenti a testet érő stresszt, ezáltal fokozza a kitartást és segít hosszabban futni – akár egy profi hosszútávfutó, Jordan Hassay.



Mi a csapda? Ez a típusú légzés gyakorlást igényel. „A futók gyakran merevek, és a belégzésük általában nem túl jó” – mondja Vranich. „Ezért fontos, hogy a légzéshez szükséges izmokat a futástól különállóan eddzük.”



Gyakorold a horizontális légzést, amilyen gyakran csak tudod, különösen futás előtt és után. „Ha futás előtt csinálod, a tested felkészültebb lesz rá, miközben futsz. Ha futás után csinálod, az pedig segít gyorsabban regenerálódni, mivel több oxigén jut az izmaidhoz” – állítja Vranich.