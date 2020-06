Ezért van szükséged regeneráló futásra

A regeneráló futások ahhoz is hozzájárulnak, hogy növeljük a heti összesített futótávunkat. Az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy növeljük az edzés mennyiségét, az az, ha több futónapot iktatunk be, Fitzgerald pedig azt javasolja, hogy kezdetben ezeket az extra napokat töltsük regeneráló futással: „a plusz kilométerek új stresszforrást jelentenek, ezért fontos odafigyelni arra, hogy minél biztonságosabban abszolváljuk ezeket.” Vagyis kezdjük lassú, rövid futásokkal.



Ahogy egyre javul az erőnlétünk, csökkenthetjük a rendkívül laza napok számát. „Minél inkább fejlődsz futóként, annál kevesebb regeneráló napra lesz szükséged” – mondja Fitzgerald. „De még a versenyszerűen futóknak is szükségük van hetente legalább egy olyan napra, amikor jelentősen kevesebbet futnak, mint a többi napon átlagosan, és ez a futás lassabb és kényelmesebb tempójú is.” Például Eliud Kipchoge, minden idők leggyorsabb maratonfutója, aki képes 2:50-es kilométeridővel futni a maratoni távot, még a mai napig beiktat olyan 10 km-es regeneráló futásokat, amikor 5 és fél perc alatt fut le egy kilométert.



Muszáj regeneráló futásokat is beiktatni? Természetesen nem kötelező. Mindenki úgy fut, ahogy csak szeretne. Ha azonban azt választod, hogy minden futást ugyanabban a nem túl gyors, nem túl lassú tempóban csinálsz végig, a jótékony hatások – és a sport iránti lelkesedésed – tekintetében valószínűleg egy idő után stagnálni fogsz. Ha pedig mindig mindent beleadsz, korlátozott, hogy mennyit vagy képes futni.



A regeneráló futások egy másik, katartikus edzésformával ajándékozzák meg a tested és az elméd, ráadásul valószínűleg abban is segítenek, hogy egyre hosszabb ideig fuss, teszi hozzá Fitzgerald. „És mivel a futás az egyik legjobb módja annak, hogy jobb futóvá váljunk, minél többet vagyunk képesek futni, annál jobb.”