Erősíthetjük étrendünkkel az immunrendszert?

Egy kis ismétlő biológiaóra: az immunrendszer sejtek és fehérjék komplex hálózata, amely a szervezet elsőszámú (és legjobb) védelmi vonalaként működik a vírusok és a baktériumok ellen. Az immunrendszer megerősítéséhez a jóllét azon többi aspektusára – ebben az esetben a táplálkozásra – kell fókuszálni, amelyek közvetlen hatással vannak erre a hálózatra.



Miért számít, hogy mit eszünk? A makrotápanyagok – például fehérje – mellett az immunrendszernek megfelelő mennyiségű létfontosságú mikrotápanyagokra is szüksége van, mivel a kettő összedolgozva képes figyelmeztetni a szervezetet arra, hogy azonnal küzdjön a betolakodók ellen. Dr. Adrian Gombart, az Oregon Állami Egyetem Linus Pauling Intézetének biokémia- és biofizika-professzora szerint azonban nem elegendő, ha csupán arra támaszkodunk, hogy egyetlen mikrotápanyagból – például C-vitaminból – nagy dózist vigyünk be. Ez azért van, mert a hadseregben több erős pontra van szükség, nem csak egyetlen hősre – vagyis érdemes változatossá tenni az étrendünket.