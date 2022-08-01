Készülj fel az iskolára: erősítsd a gyerekek pozitív gondolkodásmódját

Voltál már olyan ideges, hogy azt hitted: mások is hallják a szívverésedet? Ökölbe szorult kézzel, remegő térddel szabotálod el a saját teljesítményedet?

Ezek mind a gyerekek által megtapasztalt teljesítménykényszer jelei.

Akár 100 méteres versenyfutásról, iskolai táncfellépésről, vagy az egész osztály előtt tartott előadásról van szó, a jó teljesítményre irányuló igény nagyon fontos hajtóerő — de egyben nagy nyomást is jelent. A rossz teljesítménytől való félelem úrrá lehet a gyerekeken, és akadályozhatja a mindennapi feladatok teljesítését.

Segíthet, ha beszélünk a gyerekekkel az érzéseikről, és tudatjuk velük, hogy az idegesség normális dolog. Akkor leszünk idegesek, ha valóban érdekel minket az eredmény. A fokozódó idegességet egy egyszerű technikával megfékezhetjük.

Ha szorongunk, megváltozik a légzésünk, és kapkodni kezdjük a levegőt. Ez viszont kiváltja az idegrendszer „támadás, menekülés vagy ledermedés” reakcióját.

Ennek kivédésére tanácsold a gyerekednek, hogy figyeljen a kilégzésre: fújja ki a levegőt hosszan, lassan, megfontoltan. Ez lenyugtatja, mivel aktiválja a szervezet „pihenő- és emésztő”-rendszerét. Segíthet, ha a gyerekek a kilélegzés során arra gondolnak, hogy egy aranyszálat fújnak ki, amit egyre messzebb és messzebb tolnak a végtelenségig, ezzel is csökkentve a szorongást.