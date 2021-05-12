Új ikonok
Dina Asher-Smith
Mellek. Görcsölés. Menstruáció. Tabutémák? Dina Asher-Smith számára nem. Ismerd meg, miként változtatja meg a női sportolók következő generációjának gondolkodását.
Karrierje elején Dina Asher-Smith sprinterként hamar megtanulta, hogy ne kergessen elérhetetlen álmokat. Most a világbajnok sprinter nem csak rekordokat hagy maga mögött: megváltoztatja a női sportolókról kialakult régi képet, mert olyan témákkal kapcsolatban szólal fel, amelyekről a nők eddig csak suttogni mertek. Leültünk Dinával, és arról a vágyáról beszélgettünk, hogy szeretne újfajta példaképpé válni – akire neki is szüksége lett volna kislányként.
Miként változtatta meg a sport a saját testedhez való hozzáállásodat?
DINA ASHER-SMITH: A sport mindig is meghatározta, hogyan tekintek a testemre. Akár a saját elvárásaimat haladom meg, akár rekordot döntök, ez a büszkeségem forrása. De amikor kilépek a sport világából, és fiatal lányokkal beszélgetek, észreveszem, hogy az ő büszkeségük sajnos máshonnan származik. Másokéhoz hasonlítják a testüket, és ez rengeteg szorongást szül.
„A sport mindig is meghatározta, hogyan tekintek a testemre.”
– Dina Asher-Smith
Van egy kép, amely szerint sportolóként önmagunk legjobb változatává kell válnunk. Milyen tanácsot adnál a nőknek, akik így gondolkodnak?
DINA: Mindig arra bátorítom az embereket, hogy ne a tökéletességre, hanem a kiválóságra törekedjenek. Ne rágd magad, ha nem vagy tökéletes. Enélkül is lehetsz nagyszerű.
„Ne rágd magad, ha nem vagy tökéletes. Enélkül is lehetsz nagyszerű.”
– Dina Asher-Smith
Miért fontos számodra, hogy olyan dolgokról beszélj, mint a mellek, a görcsölés és a menstruáció – elsősorban fiatal lányoknak?
DINA: Amikor belekezdtem a profi sportba, ezekről alig lehetett hallani. Amikor a fiatal lányokkal a saját tapasztalataimról beszélek, a leggyakoribb kérdések a sportmelltartókkal, a pubertáskorral és a sportos életmóddal kapcsolatosak. Fontos, hogy őszintén beszéljünk ezekről.
„Fontos, hogy őszintén beszéljünk ezekről.”
– Dina Asher-Smith
Mit osztanál meg a fiatal lányokkal arról, hogy mit jelent valójában női sportolónak lenni?
DINA: Azt hangsúlyoznám, hogy milyen jó élmény. Rengeteg önbizalmat merítettem belőle. Olyan szintekre jutottam el, amelyeket korábban lehetetlennek tartottam. Bármiben lehetsz zseniális, ami mellett elhatározod magad. De a sport szerintem fantasztikus lehetőség arra, hogy ezt valós időben megéld. Minden egyes nap újradefiniálhatod magad.
„Bármiben lehetsz zseniális, ami mellett elhatározod magad.”
– Dina Asher-Smith
Rendező: Ruth Ossai @ruthossaistudio
Fényképezte: Sophie Jones @sophographylondon
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