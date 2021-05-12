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Dina Asher-Smith
Utolsó frissítés: 2021. május 12.

Mellek. Görcsölés. Menstruáció. Tabutémák? Dina Asher-Smith számára nem. Ismerd meg, miként változtatja meg a női sportolók következő generációjának gondolkodását.

Karrierje elején Dina Asher-Smith sprinterként hamar megtanulta, hogy ne kergessen elérhetetlen álmokat. Most a világbajnok sprinter nem csak rekordokat hagy maga mögött: megváltoztatja a női sportolókról kialakult régi képet, mert olyan témákkal kapcsolatban szólal fel, amelyekről a nők eddig csak suttogni mertek. Leültünk Dinával, és arról a vágyáról beszélgettünk, hogy szeretne újfajta példaképpé válni – akire neki is szüksége lett volna kislányként.

Miként változtatta meg a sport a saját testedhez való hozzáállásodat?

DINA ASHER-SMITH: A sport mindig is meghatározta, hogyan tekintek a testemre. Akár a saját elvárásaimat haladom meg, akár rekordot döntök, ez a büszkeségem forrása. De amikor kilépek a sport világából, és fiatal lányokkal beszélgetek, észreveszem, hogy az ő büszkeségük sajnos máshonnan származik. Másokéhoz hasonlítják a testüket, és ez rengeteg szorongást szül.

„A sport mindig is meghatározta, hogyan tekintek a testemre.”

– Dina Asher-Smith

Új ikonok: Dina Asher-Smith

Van egy kép, amely szerint sportolóként önmagunk legjobb változatává kell válnunk. Milyen tanácsot adnál a nőknek, akik így gondolkodnak?

DINA: Mindig arra bátorítom az embereket, hogy ne a tökéletességre, hanem a kiválóságra törekedjenek. Ne rágd magad, ha nem vagy tökéletes. Enélkül is lehetsz nagyszerű.

Új ikonok: Dina Asher-Smith

„Ne rágd magad, ha nem vagy tökéletes. Enélkül is lehetsz nagyszerű.”

– Dina Asher-Smith

Új ikonok: Dina Asher-Smith

Miért fontos számodra, hogy olyan dolgokról beszélj, mint a mellek, a görcsölés és a menstruáció – elsősorban fiatal lányoknak?

DINA: Amikor belekezdtem a profi sportba, ezekről alig lehetett hallani. Amikor a fiatal lányokkal a saját tapasztalataimról beszélek, a leggyakoribb kérdések a sportmelltartókkal, a pubertáskorral és a sportos életmóddal kapcsolatosak. Fontos, hogy őszintén beszéljünk ezekről.

„Fontos, hogy őszintén beszéljünk ezekről.”

– Dina Asher-Smith

Új ikonok: Dina Asher-Smith
Új ikonok: Dina Asher-Smith
Új ikonok: Dina Asher-Smith

Mit osztanál meg a fiatal lányokkal arról, hogy mit jelent valójában női sportolónak lenni?

DINA: Azt hangsúlyoznám, hogy milyen jó élmény. Rengeteg önbizalmat merítettem belőle. Olyan szintekre jutottam el, amelyeket korábban lehetetlennek tartottam. Bármiben lehetsz zseniális, ami mellett elhatározod magad. De a sport szerintem fantasztikus lehetőség arra, hogy ezt valós időben megéld. Minden egyes nap újradefiniálhatod magad.

„Bármiben lehetsz zseniális, ami mellett elhatározod magad.”

– Dina Asher-Smith

Rendező: Ruth Ossai @ruthossaistudio
Fényképezte: Sophie Jones @sophographylondon

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Új ikonok: Dina Asher-Smith, Találd meg a tökéletes melltartót

Találd meg a tökéletes melltartót

„A leggyakoribb kérdések a sportmelltartókkal, a pubertáskorral és a sportos életmóddal kapcsolatosak” – mondta nekünk Dina. Mi is így gondoljuk. Ezért hoztunk létre egy átfogó útmutatót, hogy megtalálhasd a mellméretedhez és mozgásszintedhez leginkább illő sportmelltartót. Mert a sportmelltartód miatt igazán nem kellene aggódnod.

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Új ikonok: Dina Asher-Smith, Találd meg a tökéletes melltartót

Találd meg a tökéletes melltartót

„A leggyakoribb kérdések a sportmelltartókkal, a pubertáskorral és a sportos életmóddal kapcsolatosak” – mondta nekünk Dina. Mi is így gondoljuk. Ezért hoztunk létre egy átfogó útmutatót, hogy megtalálhasd a mellméretedhez és mozgásszintedhez leginkább illő sportmelltartót. Mert a sportmelltartód miatt igazán nem kellene aggódnod.

Fedezd fel

Eredeti közzététel: 2021. május 12.