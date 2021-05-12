Új ikonok: Dina Asher-Smith

Miként változtatta meg a sport a saját testedhez való hozzáállásodat?



DINA ASHER-SMITH: A sport mindig is meghatározta, hogyan tekintek a testemre. Akár a saját elvárásaimat haladom meg, akár rekordot döntök, ez a büszkeségem forrása. De amikor kilépek a sport világából, és fiatal lányokkal beszélgetek, észreveszem, hogy az ő büszkeségük sajnos máshonnan származik. Másokéhoz hasonlítják a testüket, és ez rengeteg szorongást szül.