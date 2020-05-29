Irány az aktivációs állomás!

Mozgás
Utolsó frissítés: 2020. május 29.

Nike Training

Mozgassátok meg a gyerekeket, és eddzetek egy családként

Mozgasd meg az egész családot ezekkel a tippekkel, hogy szórakoztató legyen az edzés.

Családtagok, sorakozó! Megtaláltuk a mindenki számára szórakoztató mozgásformát, amellyel fittek és egészségesek maradhattok. Ki-ki a maga tempójában és egyéni intenzitással vehet részt a mókában, hogy a gyerkőcök jóleső fáradtsággal lépjék majd át a célvonalat.

Semmi nem fontosabb annál, hogy aktívak maradjatok. Gyakran belefeledkezünk a munkába és a tanulásba, de a közös mozgás összehozza a családot. Szóval trombitáld össze a legénységet, és irány az aktivációs állomás! Ez lehet a kertben vagy akár a nappali szőnyegén. Bármelyik helyszínt választod, garantáltan izzasztó élményben lesz részetek.

Mozgassátok meg a gyerekeket, és eddzetek egy családként

Tedd érdekessé!

Az aktivációs állomás edzésein minden csupa móka és kacagás: térdet fel, hátat kihúz, és kezdődhet a masírozás a gyakorlatok végrehajtása közben! Manőverezzetek a bútorok között, énekeljétek kedvenc dalotokat, és közben próbáljátok kikerülni egymást. Az lesz a győztes, aki a legjobban teljesíti a mozdulatsorokat, és a starttól a célig énekel. Ő lesz az a szerencsés, aki az esti családi programot kiválaszthatja! Indulhat a játék?

Vigyázz… rajt!

Edzés kezdéseCsaládi edzések felfedezése
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Mozgassátok meg a gyerekeket, és eddzetek egy családként, Csatlakozz a Nike Training Clubhoz

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Szerezz hozzáférést a világklasszis szakértőink és edzőink által összeállított tartalmakhoz, hogy megőrizd aktivitásod és egészséged.

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Eredeti közzététel: 2020. május 18.