Mozgassátok meg a gyerekeket, és eddzetek egy családként

Családtagok, sorakozó! Megtaláltuk a mindenki számára szórakoztató mozgásformát, amellyel fittek és egészségesek maradhattok. Ki-ki a maga tempójában és egyéni intenzitással vehet részt a mókában, hogy a gyerkőcök jóleső fáradtsággal lépjék majd át a célvonalat.



Semmi nem fontosabb annál, hogy aktívak maradjatok. Gyakran belefeledkezünk a munkába és a tanulásba, de a közös mozgás összehozza a családot. Szóval trombitáld össze a legénységet, és irány az aktivációs állomás! Ez lehet a kertben vagy akár a nappali szőnyegén. Bármelyik helyszínt választod, garantáltan izzasztó élményben lesz részetek.