A sorozat harmadik epizódjában olyan világsztárokkal találkozhattunk, mint a korábbi olimpikon Alyssa Conley és a US Open- és French Open-győztes kerekesszékes teniszcsillag, Kgothatso Montjane. Az erőteljes és inspiráló beszélgetéseink részben arról szóltak, hogy hogyan lehetünk határozottak minden nap, miközben apró tettek révén haladunk a hitelességünk felé. Kiemeltük azt is, hogy a mentális egészség ugyanolyan fontos, mint a fizikai egészség, hogy ebben a világban bárki elérheti a sikert.



Johannesburg októberben ünnepelte a dél-afrikai Pride-hónapot, a Nike pedig a Be True – In Motion rendezvényhétvégét szervezte a dél-afrikai Pride megünneplésére.



Az élmény számos wellness-játékot és holisztikus fitnesztevékenységet tartalmazott, de része volt egy különleges kiadású podcast-beszélgetéssorozat is a Cnr Juta & De Beerrel partnerségben, melynek házigazdái Lwazi Madonsela és Ayabonga voltak.