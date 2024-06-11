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Utolsó frissítés: 2024. június 11.
Olvasási idő: 2 perc

Büszkeség nélkül nincs sport

Légy határozott

A sorozat harmadik epizódjában olyan világsztárokkal találkozhattunk, mint a korábbi olimpikon Alyssa Conley és a US Open- és French Open-győztes kerekesszékes teniszcsillag, Kgothatso Montjane. Az erőteljes és inspiráló beszélgetéseink részben arról szóltak, hogy hogyan lehetünk határozottak minden nap, miközben apró tettek révén haladunk a hitelességünk felé. Kiemeltük azt is, hogy a mentális egészség ugyanolyan fontos, mint a fizikai egészség, hogy ebben a világban bárki elérheti a sikert.

Johannesburg októberben ünnepelte a dél-afrikai Pride-hónapot, a Nike pedig a Be True – In Motion rendezvényhétvégét szervezte a dél-afrikai Pride megünneplésére.

Az élmény számos wellness-játékot és holisztikus fitnesztevékenységet tartalmazott, de része volt egy különleges kiadású podcast-beszélgetéssorozat is a Cnr Juta & De Beerrel partnerségben, melynek házigazdái Lwazi Madonsela és Ayabonga voltak.

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Be True podcast: Alyssa Conley és Kgothatso Montjane, Radikális öngondoskodás

Büszkeség nélkül nincs sport

Radikális öngondoskodás

Be True podcast: Alyssa Conley és Kgothatso Montjane, Mit jelent a hitelesség?

Büszkeség nélkül nincs sport

Mit jelent a hitelesség?

Be True podcast: Alyssa Conley és Kgothatso Montjane, Radikális öngondoskodás

Büszkeség nélkül nincs sport

Radikális öngondoskodás

Be True podcast: Alyssa Conley és Kgothatso Montjane, Mit jelent a hitelesség?

Büszkeség nélkül nincs sport

Mit jelent a hitelesség?

Eredeti közzététel: 2024. június 11.