Az úttörő művész szerepének betöltése azt jelenti, hogy hűségesnek kell maradnunk önmagunkhoz, és egyensúlyt kell teremtenünk a jólét és a céljaink között. Hallgasd meg a fiatal dél-afrikai művészt, Haneem Christiant, aki arról beszélt, hogy mi szükséges a fejlődéshez, és hangsúlyozott egy még fontosabb dolgot: Mi kell ahhoz, hogy a világ elvárásainak nyomása ellenére is rendíthetetlenül kitarthassunk önmagunk mellett?



A sorozat első epizódjában a házigazdák Haneem Christiannel, a fiatal dél-afrikai művésszel beszélgettek arról, hogy mi szükséges a fejlődéshez, és hangsúlyoztak egy még fontosabb dolgot: Mi kell ahhoz, hogy a világ elvárásainak nyomása ellenére is rendíthetetlenül kitarthassunk önmagunk mellett?



Nézd meg most az epizódot, és fedezd fel nézeteiket, tapasztalataikat és gondolataikat arról, hogy mit jelent újraértelmezni a büszkeséget.



Johannesburg októberben ünnepelte a dél-afrikai Pride-hónapot, a Nike pedig a Be True – In Motion rendezvényhétvégét szervezte a dél-afrikai Pride megünneplésére.



Az élmény számos wellness-játékot és holisztikus fitnesztevékenységet tartalmazott, de része volt egy különleges kiadású podcast-beszélgetéssorozat is a Cnr Juta & De Beerrel partnerségben, melynek házigazdái Lwazi Madonsela és Ayabonga voltak.