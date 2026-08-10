A sorozat második epizódjában a házigazdáink a queer aktivista, Thami Dish társaságában nemcsak a szavakra fókuszáltak, hanem mélyen beleásták magukat a tettek világába. Thami beszélt arról, hogy mit jelent ma tanítani a fiatalokat és tanulni tőlük, milyen mélyen gyökerezik a fiatalokban a jelenlegi helyzettel szembeni ellenállás, és hogyan hozhatjuk el a változást, amelyre a világnak égető szüksége van.



Nézd meg most az epizódot, és fedezd fel nézeteiket, tapasztalataikat és gondolataikat arról, hogy mit jelent újraértelmezni a büszkeséget.



Johannesburg októberben ünnepelte a dél-afrikai Pride hónapot, a Nike pedig a Be True – In Motion rendezvényhétvégét szervezte a dél-afrikai Pride megünneplésére.



Az élmény számos wellnessjátékot és holisztikus fitnesztevékenységet tartalmazott, de része volt egy különleges kiadású podcast-beszélgetéssorozat is a Cnr Juta & De Beerrel partnerségben, melynek házigazdái Lwazi Madonsela és Ayabonga voltak.