Az energianövelő lejátszási lista hatalma

A zenének erőteljes motiváló hatása van, és néha varázslatos erejével képes átkapcsolni az agyunkat a tétlenségből a hőstettek állapotába. Ebben a cikkben Kirsty Godso Nike Master Trainer megosztja a tippjeit arra vonatkozóan, hogyan és hol találjuk meg azokat a számokat, amelyek a legjobban motiválnak majd bennünket.



A testmozgás és a zene már régen kéz a kézben járnak egymással, ezért nem meglepő, hogy sokan hasznosnak találják, ha edzés közben kedvenc energikus számaikat hallgatják.



Én azonban arra is használom a zenét, hogy még testmozgás előtt növeljen a motivációmat. Ha például rossz a hangulatom, fáradt vagyok, vagy egész egyszerűen nincs kedvem edzeni, néhány percnyi zenés felpörgetés teljesen meg tudja változtatni a napom menetét.



Beteszek egy kis régi stílusú hiphopot, és máris elpárolog a rossz vagy letargikus hangulat, és már készen is állok az edzésre.