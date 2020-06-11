Az energianövelő lejátszási lista hatalma

Pörgesd fel magad energizáló lejátszási listával
Mozgás
Szerző: Kirsty Godso
Szerző: Kirsty Godso
Hogyan készítsd fel az elméd és a tested edzésre zenével?
A zenének erőteljes motiváló hatása van, és néha varázslatos erejével képes átkapcsolni az agyunkat a tétlenségből a hőstettek állapotába. Ebben a cikkben Kirsty Godso Nike Master Trainer megosztja a tippjeit arra vonatkozóan, hogyan és hol találjuk meg azokat a számokat, amelyek a legjobban motiválnak majd bennünket.
A testmozgás és a zene már régen kéz a kézben járnak egymással, ezért nem meglepő, hogy sokan hasznosnak találják, ha edzés közben kedvenc energikus számaikat hallgatják.
Én azonban arra is használom a zenét, hogy még testmozgás előtt növeljen a motivációmat. Ha például rossz a hangulatom, fáradt vagyok, vagy egész egyszerűen nincs kedvem edzeni, néhány percnyi zenés felpörgetés teljesen meg tudja változtatni a napom menetét.
Beteszek egy kis régi stílusú hiphopot, és máris elpárolog a rossz vagy letargikus hangulat, és már készen is állok az edzésre.
Hogyan készítsd fel az elméd és a tested edzésre zenével?
A zenének erőteljes motiváló hatása van, és néha varázslatos erejével képes átkapcsolni az agyunkat a tétlenségből a hőstettek állapotába. Ebben a cikkben Kirsty Godso Nike Master Trainer megosztja a tippjeit arra vonatkozóan, hogyan és hol találjuk meg azokat a számokat, amelyek a legjobban motiválnak majd bennünket.
A testmozgás és a zene már régen kéz a kézben járnak egymással, ezért nem meglepő, hogy sokan hasznosnak találják, ha edzés közben kedvenc energikus számaikat hallgatják.
Én azonban arra is használom a zenét, hogy még testmozgás előtt növeljen a motivációmat. Ha például rossz a hangulatom, fáradt vagyok, vagy egész egyszerűen nincs kedvem edzeni, néhány percnyi zenés felpörgetés teljesen meg tudja változtatni a napom menetét.
Beteszek egy kis régi stílusú hiphopot, és máris elpárolog a rossz vagy letargikus hangulat, és már készen is állok az edzésre.
Folyamatosan figyelem az újonnan megjelenő zenéket, és van pár DJ barátom, akik mindig ellátnak a legújabb számokkal. Talán ezért van az, hogy valahányszor közzéteszek magamról egy videót a közösségi médiában, a megjegyzések fele mindig arról szól, hogy milyen szám megy a háttérben.
Hozzátartozik a munkámhoz, hogy energiadíler legyek, segítsek az ügyfeleimnek fenntartani a lelkesedésüket a testmozgás iránt, és a pörgős zene engem is segít felélénkíteni.
Folyamatosan figyelem az újonnan megjelenő zenéket, és van pár DJ barátom, akik mindig ellátnak a legújabb számokkal. Talán ezért van az, hogy valahányszor közzéteszek magamról egy videót a közösségi médiában, a megjegyzések fele mindig arról szól, hogy milyen szám megy a háttérben.
Hozzátartozik a munkámhoz, hogy energiadíler legyek, segítsek az ügyfeleimnek fenntartani a lelkesedésüket a testmozgás iránt, és a pörgős zene engem is segít felélénkíteni.