Az én kertem: Mariam elmélyíti a búvárkodás világát

Mariam elmélyíti a búvárkodás világát
Kultúra
Bemutatjuk a kuvaiti búvárt és vállalkozót, aki igyekszik minél több nőnek segíteni fejest ugrani a búvárkodásba, és ezáltal egy befogadó közösséget hozott létre – a víz alatt.
„Az Én kertem” című sorozat hétköznapi sportolókról szól, akik a természetben találják meg az egyensúlyt.
Most kelt fel a nap Kuvaitvárosban, a Perzsa-öböl partján fekvő kis ország fővárosában, és Mariam Al Saif hivatásos búvár meditációval kezdi a napot. Először jön a testi és szellemi összpontosítás a parton, hogy aztán a nap többi részét a víz alatt töltse. „A búvárkodás lényege a megfontoltság. Semmit sem sietünk el, belégzés és kilégzés. Erre próbálok ráhangolódni, mielőtt elkezdődne a merülés és a nap” – magyarázza a 27 éves búvár.
Reggel 9 órakor Mariam, a búvártúrákat szervező MER nevű cég alapítója a kikötőben tart eligazítást a 20-30 reménybeli búvárnak a hajó biztonsági berendezéseiről és a napi merülési időbeosztásról. A járvány miatt bevezetett korlátozások miatt elsősorban helyi, jogosítvánnyal rendelkező búvárok és hobbibúvárok a vendégek, de a munka a kezdőkkel mindig különleges élményt és elégedettséget jelent a számára. „Az, hogy üzenetet küldenek, vagy odajönnek hozzám azzal, hogy nagyon féltek a nyílt víztől, de most már szeretnék megszerezni a búvárjogosítványt… számomra hatalmas motivációt jelent” – meséli.
Mariam alig két éve, egy ausztráliai nyaraláson határozta el, hogy megszerzi a búvárjogosítványt. „Nem volt egyszerű folyamat” – idézi fel a négy napos vizsgafolyamatot, amelyben volt elmélet, medencei gyakorlatok és több napos nyílt vízi merülés. „Viszont hatalmas az elégedettség, ha sikerül megcsinálni.”
Mariamnek a vérében van a víz szeretete. Kuvaiti ősei között búvárok hosszú sorát találjuk, akik igazgyöngyöt gyűjtöttek, hogy aztán eladják őket a kereskedőknek. „Akár öt percig is kibírták a víz alatt, maszk és búvárpipa nélkül” – meséli. „Én tízszer annyi ideig maradhatok lent, mint ők, de akkor is érzem a kapcsolatot. Ugyanazt a víz alatti világot látták, amit én is figyelek.”
A búvártúrákra utazva Mariam mélyen beleszeretett a sportágban, de nem volt senki, akivel megoszthatta volna a rajongását, és ez új célt és motivációt adott neki. „Amikor rájöttem, hogy közösséget hozhatnék létre női búvároknak, megtaláltam a célomat a búvárkodás világában” – meséli Mariam, aki idővel ott is hagyta korábbi állását – luxuskozmetikumok marketingjével foglalkozott –, és egy percre sem bánta meg ezt a döntését. Bár az elsősorban férfiak uralta sportágban nem könnyű érvényesülni, saját cége tulajdonosaként a női búvárkodás és a női vállalkozások egyik úttörője a régióban.
„Az őseimhez hasonlóan én is a tengerben találtam meg a hivatásomat. Tagadhatatlanul vonz valami a mélység felé.”
„A Közel-Keleten kevés nő búvárkodik” – mondja Mariam. „Viszont örömmel tölt el az a gondolat, hogy szent helyet hozhattam létre a nők számára 15 méterrel a tenger felszíne alatt.” A Búvároktatók Szakmai Szövetségének (PADI) adatai szerint világszinten a jogosítvánnyal rendelkező búvároknak mindössze 38%-a nő, ami 3,6%-os növekedést jelent 2013-hoz képest. Mivel alacsony a számuk, hiány van a nők anatómiai jellemzőire tervezett búvárfelszerelésekből is, és sok női búvár érzi úgy, hogy nem talál megfelelő közösségre.
„Ezt az iparágat a férfiak utalják, ehhez kétség sem fér – ismeri el Mariam, majd hozzáteszi, hogy a munkája célja – megpróbálni megszüntetni az egyenlőtlenséget, és egyszerűen csak kimondani, hogy a nőknek ugyanannyi joguk van itt lenni, mint a férfiaknak.” A változás eszköze egyrészt a Mer, másrészt az, hogy ő a Girls That Scuba (Búvárkodó lányok), a kizárólag nőkből álló közösség nagykövete, amelynek célja minél több nőt megismertetni a búvárkodással, és támogatni azokat, akik már űzik a sportágat. Az ismertségét arra használja fel, hogy felhívja a figyelmet a búvárkodásban tapasztalható nemi egyenlőtlenségekre, és hogy több közel-keleti nőt biztasson a sport kipróbálására. „A merüléshez nyugodt tudatállapot szükséges – magyarázza. – Egy női búvároktató hatalmas segítséget jelent ehhez.”
„Amikor rájöttem, hogy közösséget hozhatnék létre női búvároknak, megtaláltam a célomat a búvárkodás világában.”
A mai cél egy, a parttól néhány kilométerre lévő búvárterep. A hajó megáll, és horgonyt vet. A vendégek a hajó szélén üldögélve készülnek a merülésre. Izgalommal vegyes várakozással veszik fel a búvárruhát, és a szemüket, az orrukat és a felső ajkukat szorosan leszigetelő búvárszemüveget. A maszk a légzőkészülék csutorájához kapcsolódik, amelyet a búvárok a foguk közé vesznek, és a segítségével a szájukon át lélegeznek. A regulátort ezután a búvárpalackhoz csatlakoztatják. A búvárok többsége számára a légzés a legstresszesebb elem. A problémák megelőzésére Mariam részletekbe menően magyarázza el a légzőtechnikákat, és minden kérdést megválaszol.
„A víz alatt eltűnik a test súlya. Meditatív élmény” – magyarázza Mariam. „Nincs különbség köztünk és a halak között.” Az Arab-öböl mélységeit felfedező búvárok rengeteg halnak és változatos növényi életnek teret adó korallzátonyokat látogathatnak meg. „Az ember megtanulja, mennyire törékeny az óceánok élővilága” – mondja. „Nem hagyhatjuk, hogy a klímaváltozás megfossza a jövő búvárait ettől a csodálatos élménytől.”
„Örömmel tölt el az a gondolat, hogy szent helyet hozhattam létre a nők számára 15 méterrel a tenger felszíne alatt.”
Mariam számára hatalmas motivációt jelent, hogy az ügyfelei rábízzák magukat, és hogy hozzájárulhat a sportág népszerűsítéséhez. „A búvárkodás könnyen előhozza az ember sebezhető oldalát. Végtelenül megtisztelőnek tartom, hogy a nők azért jönnek búvárkodni velem, mert segítek nekik, és mert bíznak bennem” – mondja. „Az őseimhez hasonlóan én is a tengerben találtam meg a hivatásomat. Tagadhatatlanul vonz valami a mélység felé.”
Szöveg: Jiya Pinder
Fotók: Maha Alasaker és Maryam ALMasha'an
Tudósítás: 2020. szeptember