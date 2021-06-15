Az én kertem: Mariam elmélyíti a búvárkodás világát

Most kelt fel a nap Kuvaitvárosban, a Perzsa-öböl partján fekvő kis ország fővárosában, és Mariam Al Saif hivatásos búvár meditációval kezdi a napot. Először jön a testi és szellemi összpontosítás a parton, hogy aztán a nap többi részét a víz alatt töltse. „A búvárkodás lényege a megfontoltság. Semmit sem sietünk el, belégzés és kilégzés. Erre próbálok ráhangolódni, mielőtt elkezdődne a merülés és a nap” – magyarázza a 27 éves búvár.



Reggel 9 órakor Mariam, a búvártúrákat szervező MER nevű cég alapítója a kikötőben tart eligazítást a 20-30 reménybeli búvárnak a hajó biztonsági berendezéseiről és a napi merülési időbeosztásról. A járvány miatt bevezetett korlátozások miatt elsősorban helyi, jogosítvánnyal rendelkező búvárok és hobbibúvárok a vendégek, de a munka a kezdőkkel mindig különleges élményt és elégedettséget jelent a számára. „Az, hogy üzenetet küldenek, vagy odajönnek hozzám azzal, hogy nagyon féltek a nyílt víztől, de most már szeretnék megszerezni a búvárjogosítványt… számomra hatalmas motivációt jelent” – meséli.