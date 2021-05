Mit tegyél, amikor az edző tudomást sem vesz rólad?

Kérdés:

Kedves Edző!



Nemrégiben elköltöztünk az államon belül, úgyhogy most új középiskolába járok, így új úszóedzőm is van. A régi suliban nagyon jól kijöttem az edzőmmel, és nagyon jó volt a csapatszellem is. Az új iskolában azonban másként mennek a dolgok. A csapattársaim igazán kedvesek, és igyekeznek, hogy ne érezzem magam úgy, mint a fura új lány. De nincs meg az a családias érzés, ami a régi iskolámban megvolt, ahol mindannyian ismertük egymást az alsó tagozat óta. A problémában az edző is szerepet játszik. Úgy érzem, mintha egyenesen ignorálna engem. Megvannak a sztárúszói, és én nem vagyok köztük. Bár itt nem vagyok a három legjobban teljesítő úszó között, mint a régi iskolámban, azért jó vagyok, és tudom, hogy jobb is tudok lenni. De most tényleg kénytelen vagyok egyedül csinálni?



FISH

16 éves úszó