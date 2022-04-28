Bra By Adwoa: Mivel hordd a sportmelltartót?

„Ez a kedvenc darabom a pihenéshez és a lazításhoz. Puha, kellemes, kényelmes (ez az, amit mindig keresek), így tökéletes a levezető jógagyakorlatokhoz, amikor csak nyújt és légzőgyakorlatokat végez az ember, vagy csak fekszik a padlón. Kiválóan tart, de közben elég kényelmes ahhoz, hogy gond nélkül lehetővé tegye a lazítást, a pihenést és a regenerálódást.”