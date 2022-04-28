Bra By Adwoa: Mivel hordd a sportmelltartót?

Bra By Adwoával
Adwoa Aboah: Sportmelltartók stíluskavalkádja
A Bra By Adwoával a Bra By sorozat legújabb része, amelyben Adwoa Aboah divatikon, modell, színésznő és aktivista osztja meg velünk a gondolatait. A platformján és a podcastjában, a Gurls Talkban az önmagunkra odafigyelés támogatójaként jelenik meg a közössége előtt, és ez a sportmelltartó-ajánlójából is egyértelműen kiderül. Tarts velünk, ahogy Adwoa elmondja, hogy hogyan, miért, hol és mit szeret a sportmelltartó-stílusokkal kapcsolatban.
Laza londoni megjelenés a Nike Swoosh fehér melltartóval
„Londonban érzem leginkább otthon magam, ez a közösségem. Ez a megjelenés a lakóhelyemre emlékeztet: laza, de közben menő. Imádom a klasszikus Swoosh melltartót, amely okkal stílusikon, és a népszerűsége sosem fog csökkenni. A 90-es évek nosztalgiáját hozza, ami nagyon bejön a gyerekkorom miatt, és a zöld kabát energikussága és a kapucnis pulóver Electric Blue színvilága ugyanezt az érzést adja.”
Visszafogott lazulás a fekete Nike Air Dri-FIT Indy melltartóban
„Ez a kedvenc darabom a pihenéshez és a lazításhoz. Puha, kellemes, kényelmes (ez az, amit mindig keresek), így tökéletes a levezető jógagyakorlatokhoz, amikor csak nyújt és légzőgyakorlatokat végez az ember, vagy csak fekszik a padlón. Kiválóan tart, de közben elég kényelmes ahhoz, hogy gond nélkül lehetővé tegye a lazítást, a pihenést és a regenerálódást.”
Egy kis szín a piros Nike Swoosh melltartóval
„Imádom ezt a megjelenést, imádom, amikor minden ruhadarabom fekete, de van egy erős szín, amelyik kiragyog a szettből. A vörös az erő, az energia, a mozgás színe: úgy érzem, ebben az összeállításban bármi sikerül. Tökéletes választás az intenzív mozgáshoz, például az edzéshez a ringben, amikor az ember fel akarja pörgetni magát a maximumra.”
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