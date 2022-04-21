Bra By Adwoa: A legjobb sportmelltartó

Mivel olyan ember vagyok, aki egész nap úton van, olyan melltartóra van szükségem, amelyben elmehetek az edzőterembe és aztán intézhetem a dolgaimat Londonban anélkül, hogy át kellene öltöznöm.

Ezért nagy kedvencem a Nike Swoosh. Őrülten kényelmes és puha, kiváló a tartása, és ha a személyi edzőmmel találkozom, utána simán rajtam maradhat a vezetéshez, a barátokkal való találkozáshoz és a meghallgatásokhoz is (persze csak akkor, ha nem izzadok bele túlságosan).

Közepes tartást adó melltartó, amely tökéletes azokhoz az edzésekhez, amelyekre járok, de ez egyben azt is jelenti, hogy nem korlátoz túlságosan.