ACG, 2021 tavasza: Crater Lake, Oregon

Ez az évszak a varázslatos helyek felfedezéséről szól. Elég egyetlen pillantást vetni az oregoni Kráter-tóra, és rögtön érzed, hogy jó helyen jársz. Észak-Amerika legmélyebb tava sok mindent rejteget a felszín alatt, bár a szemkápráztató, kékes árnyalat azonnal elbűvöl. Az új év első kollekciójánál bíztunk az ösztöneinkben, és ragaszkodtunk a már ismert és megszeretett rétegekhez. A GORE-TEX Misery Ridge kabát, a Polartec Wolf Tree pulóver és a PrimaLoft Rope de Dope mellény új színekben jelenik meg, a Mountain Fly cipőt pedig alacsonyabbra terveztük. És várd csak ki, míg meglátod az ACG termékcsalád új tagjait, például a Wizard Island kapucnis pulóvert. Mondtuk, hogy varázslatos.