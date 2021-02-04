ACG, 2021 tavasza: Crater Lake, Oregon

2021 tavasza: Kráter-tó, Oregon
Ez az évszak a varázslatos helyek felfedezéséről szól. Elég egyetlen pillantást vetni az oregoni Kráter-tóra, és rögtön érzed, hogy jó helyen jársz. Észak-Amerika legmélyebb tava sok mindent rejteget a felszín alatt, bár a szemkápráztató, kékes árnyalat azonnal elbűvöl. Az új év első kollekciójánál bíztunk az ösztöneinkben, és ragaszkodtunk a már ismert és megszeretett rétegekhez. A GORE-TEX Misery Ridge kabát, a Polartec Wolf Tree pulóver és a PrimaLoft Rope de Dope mellény új színekben jelenik meg, a Mountain Fly cipőt pedig alacsonyabbra terveztük. És várd csak ki, míg meglátod az ACG termékcsalád új tagjait, például a Wizard Island kapucnis pulóvert. Mondtuk, hogy varázslatos.
Fejfedő – ACG Tailwind sapka; Száraz külső réteg – Rope De Dope Mazama női mellény; Alapréteg – Wolf Tree Polartec kerek nyakkivágású női pulóver; Alsórész – Női oldalzsebes nadrág; Cipő – Air Nasu Gore-Tex
Fejfedő – ACG fejpánt; Száraz külső réteg – Misery Ridge Gore-Tex női kabát; Cipő – Nasu Gore-Tex
Száraz külső réteg – Rope De Dope férfimellény; Meleg középső réteg – Wolf Tree férfipulóver; Alsórész – Rope De Dope kifordítható női, egyszínű pehelyszoknya; Férfi terepnadrág; Cipő – Mountain Fly Low Gore-Tex
Száraz külső réteg – Misery Ridge Gore-Tex férfikabát; Meleg középső réteg – Wolf Tree férfipulóver; Alsórész – Oldalzsebes nadrág; Cipő – Mountain Fly Low Gore-Tex