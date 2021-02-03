Jó technika: a tökéletes mellen guggolás

A vállakra rakott súlyzó miatt a guggolásnak ez a változata jobban megdolgoztatja a négyfejű combizmot, mint a farizmot, és nagyon erős törzsizomzatra van szükség ahhoz, hogy ne bukjon előre a súlyzó és ezzel a mellkasod. A helyes kivitelezéshez Joe Holder Nike Master Trainer ad tippeket.

Állj a mellmagasságban az állványra felrakott súlyzó elé.

Ha kezdő vagy, vagy nem olyan mozgékony a vállad, keresztező fogással fogd meg a súlyzót (nyújtsd ki a karod a rúd alatt, a rúd feküdjön a válladra, majd keresztezd a karod a rúdon úgy, hogy a tenyereid a rúdra kerüljenek a válladnál a két átellenes oldalon). Ha edzettebb vagy, alkalmazz hagyományos fogást (fektesd a rudat a válladra, aztán hajlítsd be a karod, told kifelé és fel a könyököd, a rudat pedig laza ujjkulcsolással fogd meg éppen csak a vállaid mellett).

Emeld le a súlyzót az állványról, lépj hátra és állj csípőszélességű terpeszbe (ha szűk a csípőd, a terpesz szélesebb is lehet).

A könyököd told előre és fel, a törzsizomzatod maradjon feszes, a mellkasod ne bukjon előre. A lábaddal állj szilárdan, és guggolj olyan mélyre, hogy a combjaid már ne legyenek párhuzamosak.

A talpadról indítva a kinyomást térj vissza a kezdő pozícióba. Ez egy ismétlés.

Ismételd meg.