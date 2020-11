A mediterrán étrend pozitív hatásai az egészségre

Finom és egészséges

Ryan Maciel okleveles dietetikus, a Precision Nutrition vezető teljesítmény-táplálkozási tanácsadója szerint a növényi alapú ételeken és az egészséges zsírokon (avokádó, olíva és lazac) alapuló étrend, amely minimálisan tartalmaz vörös húst és feldolgozott élelmiszereket, azt jelenti, hogy korlátozott a telített zsírsavak és a transz-zsírok fogyasztása. Ezzel az étrenddel ráadásul minimalizáljuk a hozzáadott cukor fogyasztását is, amely a kutatások szerint a szívbetegségtől a mentális egészség felborulásáig számos problémához vezethet.



A mediterrán étrend ráadásul olyan élelmiszereket is tartalmaz (például tonhal, dió és lenmag), amelyek segítik egészségesebb szintre emelni az omega-3 és az omega-6 zsírsavak arányát, és Shively szerint ezáltal gyulladáscsökkentő hatásúak, sőt, még a koleszterinszintet is javítják: a „Molecular Nutrition and Food Research” című lapban megjelent egyik tanulmány szerint ha csak nyolc héten keresztül a napi kalóriabevitelünk körülbelül 20 százalékát egyszeresen telítetlen zsírsavakkal visszük be, amelyek jellemzőek a mediterrán étrendre, jelentősen csökkenthetjük az LDL-koleszterin (vagy „rossz” koleszterin) szintjét. Egyéb kutatások is összefüggést állapítottak meg az egészséges zsírsavak és egyéb tápanyagok (mint a paradicsomban és a répában található karotinok), valamint a fokozott agyi egészség és a krónikus betegségek alacsonyabb előfordulási aránya között.