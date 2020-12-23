A mediterrán étrend pozitív hatásai az egészségre

Félreértés ne essék, a mediterrán étrend nem jelent gyors megoldást. Minél tovább folytatjuk, annál inkább kifizetődik. Akár még az élettartamunkat is meghosszabbíthatja. Az „American Journal of Clinical Nutrition” című lapban megjelent egy tanulmányi áttekintés, amely szerint az étrend szigorú követői körében csökkent a bármilyen okból bekövetkezhető elhalálozás kockázata a kontrollcsoporthoz képest. Ennek a legvalószínűbb magyarázatát mindazok a fentiekben említett jótékony hatások adják, amelyek a szívünkre egészséges, gyulladáscsökkentő hatású étrend fogyasztásával járnak. A világ öt kék zónája – azok a területek, ahol a 100 évet elérők aránya a legmagasabb – közül kettő a földközi-tengeri régióban található, ahol általában ennek az étrendnek a legegészségesebb (még inkább növényeken alapuló) változatát fogyasztják.



Az étrend egyik legvonzóbb jellemzője azonban talán az, hogy nem túlságosan korlátozó. A manapság trendi étrendekkel ellentétben itt sokkal több olyan élelmiszer található, amelyeket ehetünk, mint amelyeket nem, és az adagokra sem vonatkoznak szigorú ajánlások vagy útmutatások. Maciel szerint ráadásul mivel olyan széles a gyümölcsök, zöldségek, halak, hüvelyesek és gabonafélék választéka, kedvünkre válogathatunk. Ez az életmód nemcsak egészséges hosszútávon, hanem ráadásul könnyű is akár az életünk végéig követni.



Kezdésként kísérletezz új, növényalapú receptekkel (az interneten vagy a Nike Training Club alkalmazásban számos receptet találsz). Igyekezz minél több gyümölcsöt, zöldséget és babféléket hozzáadni a régi kedvenceidhez, például tegyél a joghurtba pár bogyós gyümölcsöt, a szendvicsbe némi nyers zöldséget, vagy a csirkeraguba csicseriborsót. A főzéshez válassz olívaolajat vaj helyett, és a zöldségek és a saláták ízesítéséhez is azt használd a bolti öntetek helyett. Hetente néhány alkalommal fogyassz tengeri gyümölcsöket. Ha alkoholt szeretnél inni, tölts magadnak egy kis vörösbort (limitáld a mennyiséget esténként egy pohárra – sajnos ez nem az a helyzet, ahol „minél több, annál jobb”). A finomított fehér rizs és a tészták helyett pedig használj teljes kiőrlésű gabonákat, például tönkölybúzát vagy kamutot, amelyeknek egyébként is sokkal jobb az állaga és az íze.



Még ha nem is mindennap követed egész nap a mediterrán étrendet, Shively szerint „minden kicsi számít”. Erre csak azt tudjuk mondani, hogy „salute”!