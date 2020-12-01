Hogyan javíthatja a burgonyafogyasztás a teljesítményt?

A burgonya az új fitneszlelmiszer?
Edzés
Szakértők mutatják be a sárga krumplival kapcsolatos legújabb kutatási eredményeket: kiderül, milyen hatással van az energiaszintre, az állóképességre és igen, még a regenerálódásra is.
A fehér burgonya azóta népszerűtlen, hogy az emberek elkezdték kerülni a keményítőalapú szénhidrátok fogyasztását, sőt, még azok is, akik nem tettek így, már szívesebben fogyasztották a rostokban gazdag édesburgonyát. Azonban a sima burgonya sportolókra gyakorolt jótékony hatásait vizsgáló új kutatásnak köszönhetően lehet, hogy ideje mégis helyet csinálni a tányérodon a krumplinak.
A burgonya ereje
A burgonya nagyon sok keményítőalapú szénhidrátot tartalmaz; egy nagyobb darabban körülbelül 65 grammnyi van. De amikor edzésről van szó, ez nem rossz dolog: ezek gyorsan emészthető szénhidrátok, ami azt jelenti, hogy elérhetőek az edzés közbeni energiafelhasználásra, mondja Amadeo Salvador, az urbana-champaign-i Illinois-i Egyetem professzorjelöltje.
Emellett a krumpliban jó adag kálium is van. Ez a mikrotápanyag az izmok összehúzódásában részt vevő egyik elektrolit. Egy nagyobb darab burgonyában 1570 milligrammnyi található, ami a napi ajánlott mennyiség körülbelül fele – ez sokkal több, mint amennyi egy banánban van.
Kezdd erősebben az edzésed
Talán bekapsz egy edzés előtti shake-et, energiaszeletet vagy pirítósra kent mogyoróvajat. De komolyan el kéne gondolkoznod, hogy ehelyett inkább egy burgonyát eszel. „A burgonya segít az izom glikogénraktárainak növelésében, amely az elsődleges üzemanyag az izmoknak mind az állóképességi, mind pedig az erőépítő edzésekhez” – mondja Salvador.
Az egyszerűen elkészített burgonya (főtt vagy pürésített, kevés olívaolajjal és sóval) edzés előtti elfogyasztása növelheti az energiaszint érzését is az edzés során, teszi hozzá Molly Kimball, a New Orleans-i Ochsner Fitneszközpont okleveles dietetikusa. Egyél burgonyát egy órával az edzés előtt, így jóllakott leszel, de nem érzed magad túlságosan tele, mondja Kimball. „Ha már néhány óra eltelt azóta, hogy fogyasztottál szénhidrátot, akkor előfordulhat, hogy a vércukorszint csökkenését tapasztalod, így az edzés sokkal nehezebbnek érződik.”
„A burgonya segít az izom glikogénraktárainak növelésében, amely az elsődleges üzemanyag az izmoknak mind az állóképességi, mind pedig az erőépítő edzésekhez.”
Amadeo Salvador
Az urbana-champaign-i Illinois-i Egyetem professzorjelöltje
Törekedj a tartós energiaszintre
Ha az állóképességi sportokat kedveled, akkor a burgonya képes az edzéseid fedezésére. Egy Salvador által vezetett tanulmány során a sportolók sült Russet burgonyából készített pürét vagy szénhidrát-gélt fogyasztottak minden tizenötödik percben egy két órán keresztül tartó biciklizés során (mindkét étel 120 gramm szénhidrátot tartalmazott, ami majdnem két nagy burgonyának felel meg). Mindkét étel egyaránt hatékony volt az edzés teljes hosszán át a teljesítmény fenntartásához.
„A gél kényelmes megoldás lehet, de sokkal inkább feldolgozott élelmiszer, és kevésbé gazdag a tápanyagokban, mint a burgonya, ezért az utóbbi az egyszerűbb, tisztább energiaforrás” – mondja Salvador. Emellett a gélek drágábbak is. Nem tetszik a püré gondolata? Az egy óránál hosszabb edzésekhez próbáld ki a légsütőben készült, falatokra vágott burgonyadarabokat (amelyekből óránként legfeljebb egy burgonyának megfelelő mennyiséget fogyasztasz). Dobd be őket egy zacskóba, és kapj be egy szemet 15–20 percenként. Ha egy óránál kevesebbet edzel, akkor valószínűleg nincs szükséged extra szénhidrátra, mondja Kimball.
Segítsd a tested regenerálódását
Minden táplálkozási szakértő tudja, hogy ha edzés utáni étkezéssel szeretnéd a regenerációt elősegíteni, a szénhidrátok elengedhetetlenek. Ehetsz zabkását, fehérje- vagy banánturmixot – vagy akár egy burgonyát is.
„Az edzés utáni étkezés lényege, hogy hidratáljon, segítse az izmok helyreállítását és a regenerációt, valamint az elektrolit- és glikogénraktárak újratöltését” – mondja Salvador. A burgonya képes minderre. „Kábé 75 százalékban vízből áll, és számos ásványi anyagot tartalmaz. Magas szénhidráttartalma pedig azt jelenti, hogy gyorsan újratölti a glikogénraktárakat is.”
30–60 perccel az edzésed után fogyassz el egy nagy, sütőben sült vagy grillezett burgonyát, 80 grammnyi fehérjével, például csirkével, hallal vagy búzasikérrel, mondja Kimball.
A burgonya hiányosságai
Más új kutatásokról a közelmúltban megjelent cikkek a fehér burgonyát jó fehérjeforrásként ünnepelték, különösen a női sportolók számára. Bizonyos értelemben az is, főleg, hogy egy zöldségről van szó.
De mivel egy nagyobb darabban is mindössze 8 gramm van, nem ideális forrás egyéb természetes élelmiszerekkel, például a sovány állati fehérjékkel vagy a hüvelyesekkel szemben, mondja Kimball. Határozottan inkább széhidrátforrásnak tekinthető, amely bónuszként tartalmaz némi fehérjét is, ugyanúgy, ahogy a mogyoróvaj egy hasonló fehérjebónusszal rendelkező zsírforrás.
Emellett Salvador tanulmányában a sportolók enyhe emésztési nehézséget tapasztaltak, amikor burgonyát fogyasztottak, nem pedig gélt vagy csak vizet. Ahogy minden új táplálék esetében, ahhoz, hogy megtudd, mi válik be a testednek, ki kell kísérletezned az elkészítési módot és azt, hogy mikor fogyasztod el a burgonyát, különösen, ha versenynapra készíted elő az ételt, mondja Salvador.
Az édesburgonyának jobb a neve és menőbb a színe. De megfelelően fogyasztva az eredeti fehér burgonya is elég menő!