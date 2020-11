Hogyan javíthatja a burgonyafogyasztás a teljesítményt?

A burgonya hiányosságai

Más új kutatásokról a közelmúltban megjelent cikkek a fehér burgonyát jó fehérjeforrásként ünnepelték, különösen a női sportolók számára. Bizonyos értelemben az is, főleg, hogy egy zöldségről van szó.



De mivel egy nagyobb darabban is mindössze 8 gramm van, nem ideális forrás egyéb természetes élelmiszerekkel, például a sovány állati fehérjékkel vagy a hüvelyesekkel szemben, mondja Kimball. Határozottan inkább széhidrátforrásnak tekinthető, amely bónuszként tartalmaz némi fehérjét is, ugyanúgy, ahogy a mogyoróvaj egy hasonló fehérjebónusszal rendelkező zsírforrás.



Emellett Salvador tanulmányában a sportolók enyhe emésztési nehézséget tapasztaltak, amikor burgonyát fogyasztottak, nem pedig gélt vagy csak vizet. Ahogy minden új táplálék esetében, ahhoz, hogy megtudd, mi válik be a testednek, ki kell kísérletezned az elkészítési módot és azt, hogy mikor fogyasztod el a burgonyát, különösen, ha versenynapra készíted elő az ételt, mondja Salvador.



Az édesburgonyának jobb a neve és menőbb a színe. De megfelelően fogyasztva az eredeti fehér burgonya is elég menő!