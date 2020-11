A bokasúlyzók visszatértek

Derítsd ki a népszerűség okát!

A bokasúlyzó pontosan az, amire a neve utal: kis, öntöttvas súly, 0,5 kg és 5 kg között, általában szilikon vagy neoprén tokban, amely lehetővé teszi, hogy a bokád köré tekerd és rögzítsd. Néhány esetben meglehetősen vaskos ékszerként is szolgál. (Az egyik cég, amely kiegészítőként viselhető bokasúlyzót dobott a piacra, ebben az évben 1400-szoros gyakorisággal szerepel a keresésekben.)



Mi a váratlan visszatérés oka? Manapság, amikor korlátozott az edzőtermek hozzáférhetősége, és az otthoni súlyzók szinte hiánycikknek számítanak, „az emberek kreatív módokat találnak a terhelés növelésére” – magyarázza Rachel Straub, aki a Dél-Kaliforniai Egyetem Izom- és Csontozat-biomechanikai Kutatólaboratóriumának munkatársa, edzésre szakosodott fiziológus, az erő és a hatásfok kutatásának elismert szakértője.



A kreativitás gyakran valós eredményt is hoz. A Journal of Taibah University Medical Sciences orvosi szakfolyóiratban megjelent kutatásban az alanyok 0,5 kg-os súlyzót viseltek a bokájukon és a csukójukon (vagyis összesen 2 kg-ot) heti háromszor, minden egyes alkalommal 20 percen át, miközben normál napi tevékenységeiket folytatták. A kísérlet időtartama fél év volt. A derékbőségük és a testzsírindexük némileg csökkent, miközben az izomtömegük 0,75%-kal nőtt. Ez nem sok, de figyelembe véve, hogy a résztvevők nem végeztek más edzést, nem is elhanyagolható.