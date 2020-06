Válj jobb futóvá – futás nélkül!

Próbáld ki ezeket az egyszerű edzési, táplálkozási és regenerálódási tippeket, hogy a legjobb formádat hozd futás közben.

Nem csak futás közben vagy futó. Mi a helyzet a nap többi nagyjából 23 órájával? Akkor is futó vagy. Ezért van, hogy a legnagyobb futók egészséges szokásokat vesznek fel, melyek felkészítik őket a futásra, amikor nem az utakat róják.



Olyan életmódbeli változtatásokat találtunk, amelyek segíthetnek erősebben, gyorsabban és még hatékonyabban futni anélkül, hogy akár csak egy kilométert adnál az edzésedhez. Íme, hogyan is csináld pontosan:



01. Csinálj egylábas erősítő mozgásokat



A futáshoz szinte az összes nagyobb izomcsoport használata szükséges. Ezért a teljes testet erősítő edzéssel nemcsak erősebb sportoló leszel, de a testtartásod is javul, miközben a sérülések esélye csökken – állítja Bec Wilcock, a Los Angeles-i Nike Run Club edzője.



Amellett, hogy erős vagy, kiváló stabilitásra is szükség van a jó futáshoz. „Valahányszor az egyik lábadra érkezel, az egész testednek egyensúlyban kell lennie, vagyis egyenesnek kell maradnia úgy, hogy ne csavarodj vagy dőlj el egyik irányba sem” – mondja Janet Hamilton, erőnléti és kondícionáló edző, az atlantai Running Strong edzéssel foglalkozó cég tulajdonosa.



Van egy konkrét módszer ennek az edzésére, amely az erőnlétet és az egyensúlyt is javítja egyben. „Úgy kell terhelés alatt tartani az izmot, ahogyan azt futás közben is tapasztalod” – teszi hozzá Ian Klein, aki testmozgás-fiziológus, cross-training és sérülésmegelőzési szakember az Ohio egyetemen. Ez az egylábas gyakorlatokra való koncentrálást jelenti, amelyek leutánozzák a futás unilaterális mozgását, és végig megkövetelik a stabilitást – magyarázza Klein. Gondoljunk a kitörésre, a fellépésre vagy az egylábas guggolásra.