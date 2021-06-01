Válj jobb futóvá – futás nélkül!

„A bemelegítéshez hasonlóan, az edzés után a megfelelő levezetésről is gondoskodni kell – ez pedig némi könnyed nyújtást jelent” – mondja a Nike Global Running részlegéért felelős főigazgatója, Chris Bennett, azaz Bennett edző. Ez a levezetési időszak segít a testednek megszüntetni a stresszes állapotot és beindítani a regenerálódási folyamatot még azelőtt, hogy újra a mindennapok stressztényezői kezdenének rád újra hatni. „Ez nem azt jelenti, hogy sok időt kell rászánnod. Inkább legyen a nyújtásod nyugodt, és csináld türelemmel” – mondja Bennett edző.



Figyelj oda, hogy nyújtsd a vádlid, a combhajlító izmaid, a farizmaid, a piriformis izmod (egy kis izom a nagy farizom mögött), valamint minden más izmod, ami befeszül – ajánlja Robyn LaLonde, a Nike Run Club Chicago edzője. Nem tudod hol kezdd? Próbáld ki ezt a három gyakorlatot: