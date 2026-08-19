CHELSEA FC

CHELSEA FC

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Τσέλσι Σορτς

(10)
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Ανδρικό ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Replica
Ανακυκλωμένα υλικά
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Ανδρικό ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Replica
54,99 €
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
42,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
42,99 €
Τσέλσι Tech Fleece
Τσέλσι Tech Fleece Ανδρικό ποδοσφαιρικό σορτς Nike
Τσέλσι Tech Fleece
Ανδρικό ποδοσφαιρικό σορτς Nike
84,99 €
ΔΕΝ ΜΑΖΕΥΟΜΑΣΤΕ ΕΥΚΟΛΑ
ΔΕΝ ΜΑΖΕΥΟΜΑΣΤΕ ΕΥΚΟΛΑ
Με τη δύναμη της κληρονομιάς. Καινοτομία για το μέλλον.
Τσέλσι Strike
Τσέλσι Strike Ανδρικό ποδοσφαιρικό πλεκτό σορτς Nike Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Τσέλσι Strike
Ανδρικό ποδοσφαιρικό πλεκτό σορτς Nike Dri-FIT
47,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Ανδρικό ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Replica
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Ανδρικό ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Replica
54,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Γυναικείο ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Replica
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Γυναικείο ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Replica
54,99 €
Τσέλσι Strike
Τσέλσι Strike Ποδοσφαιρικό πλεκτό σορτς Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Τσέλσι Strike
Ποδοσφαιρικό πλεκτό σορτς Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
37,99 €
Τσέλσι 2026/27 Stadium Τερματοφύλακας
Τσέλσι 2026/27 Stadium Τερματοφύλακας Ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Τσέλσι 2026/27 Stadium Τερματοφύλακας
Ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
42,99 €
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι Strike
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι Strike Ανδρικό ποδοσφαιρικό πλεκτό σορτς Nike Dri-FIT Total 90
Ανακυκλωμένα υλικά
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι Strike
Ανδρικό ποδοσφαιρικό πλεκτό σορτς Nike Dri-FIT Total 90
Έκπτωση 30%