CHELSEA FC

CHELSEA FC

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Τσέλσι Τοπ και T-shirt

(33)
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Aero-FIT Authentic
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Κορυφαίο σε πωλήσεις
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match
Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Aero-FIT Authentic
159,99 €
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica
Εξατομίκευση
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica
109,99 €
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica
109,99 €
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
Εξατομίκευση
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
84,99 €
ΔΕΝ ΜΑΖΕΥΟΜΑΣΤΕ ΕΥΚΟΛΑ
ΔΕΝ ΜΑΖΕΥΟΜΑΣΤΕ ΕΥΚΟΛΑ
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Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Εμφάνιση ποδοσφαίρου τριών τεμαχίων Nike Replica για μικρά παιδιά
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εμφάνιση ποδοσφαίρου τριών τεμαχίων Nike Replica για μικρά παιδιά
74,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Aero-FIT Authentic
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match
Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Aero-FIT Authentic
159,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Repica
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Repica
109,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Ανδρική ποδοσφαιρική μακρυμάνικη φανέλα Nike Dri-FIT Replica
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Ανδρική ποδοσφαιρική μακρυμάνικη φανέλα Nike Dri-FIT Replica
119,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Aero-FIT Authentic
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match
Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Aero-FIT Authentic
159,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Repica
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Repica
109,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Repica για μεγάλα παιδιά
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Repica για μεγάλα παιδιά
84,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Aero-FIT Authentic για μεγάλα παιδιά
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match
Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Aero-FIT Authentic για μεγάλα παιδιά
139,99 €
Κύρια εμφάνιση Τσέλσι
Κύρια εμφάνιση Τσέλσι Ανδρικό ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike Dri-FIT
Κύρια εμφάνιση Τσέλσι
Ανδρικό ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike Dri-FIT
54,99 €
Τσέλσι Strike
Τσέλσι Strike Ανδρική ποδοσφαιρική πλεκτή μπλούζα προπόνησης Nike Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Τσέλσι Strike
Ανδρική ποδοσφαιρική πλεκτή μπλούζα προπόνησης Nike Dri-FIT
74,99 €
Τσέλσι εντός έδρας 2026 Stadium
Τσέλσι εντός έδρας 2026 Stadium Εμφάνιση ποδοσφαίρου τριών τεμαχίων Nike Replica για μικρά παιδιά
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Τσέλσι εντός έδρας 2026 Stadium
Εμφάνιση ποδοσφαίρου τριών τεμαχίων Nike Replica για μικρά παιδιά
74,99 €
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι 2025/26 Stadium
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι 2025/26 Stadium Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι 2025/26 Stadium
Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica
99,99 €
Τσέλσι Τερματοφύλακας Authentic
Τσέλσι Τερματοφύλακας Authentic Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike
Ανακυκλωμένα υλικά
Τσέλσι Τερματοφύλακας Authentic
Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike
79,99 €
Τσέλσι Strike
Τσέλσι Strike Κοντομάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Τσέλσι Strike
Κοντομάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
44,99 €
Τσέλσι Strike
Τσέλσι Strike Ανδρική κοντομάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα Nike Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Τσέλσι Strike
Ανδρική κοντομάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα Nike Dri-FIT
54,99 €
Τερματοφύλακας Τσέλσι 2025/26 Stadium
Τερματοφύλακας Τσέλσι 2025/26 Stadium Ανδρική ποδοσφαιρική κοντομάνικη φανέλα Nike Dri-FIT Replica
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Τερματοφύλακας Τσέλσι 2025/26 Stadium
Ανδρική ποδοσφαιρική κοντομάνικη φανέλα Nike Dri-FIT Replica
99,99 €
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι 2025/26 Stadium
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι 2025/26 Stadium Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Total 90 Replica για μεγάλα παιδιά
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι 2025/26 Stadium
Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Total 90 Replica για μεγάλα παιδιά
79,99 €
Τσέλσι Strike
Τσέλσι Strike Γυναικεία κοντομάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα Nike Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Τσέλσι Strike
Γυναικεία κοντομάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα Nike Dri-FIT
54,99 €
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι 2025/26 Stadium
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι 2025/26 Stadium Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Total 90 Replica
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι 2025/26 Stadium
Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Total 90 Replica
99,99 €
Τσέλσι 2026/27 Stadium Τερματοφύλακας
Τσέλσι 2026/27 Stadium Τερματοφύλακας Ποδοσφαιρική κοντομάνικη φανέλα Nike Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Τσέλσι 2026/27 Stadium Τερματοφύλακας
Ποδοσφαιρική κοντομάνικη φανέλα Nike Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
84,99 €
Τσέλσι Academy Pro
Τσέλσι Academy Pro Ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα Nike Dri-FIT για μικρά παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Τσέλσι Academy Pro
Ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα Nike Dri-FIT για μικρά παιδιά
27,99 €
Τσέλσι Strike
Τσέλσι Strike Ποδοσφαιρική πλεκτή μπλούζα προπόνησης Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Τσέλσι Strike
Ποδοσφαιρική πλεκτή μπλούζα προπόνησης Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
64,99 €
Τσέλσι
Τσέλσι Γυναικείο ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike
Τσέλσι
Γυναικείο ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike
29,99 €
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι Strike
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι Strike Γυναικεία ποδοσφαιρική πλεκτή μπλούζα Nike Dri-FIT Total 90 με crew λαιμόκοψη
Ανακυκλωμένα υλικά
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι Strike
Γυναικεία ποδοσφαιρική πλεκτή μπλούζα Nike Dri-FIT Total 90 με crew λαιμόκοψη
69,99 €
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι Academy Pro
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι Academy Pro Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα προθέρμανσης Nike Dri-FIT Total 90
Ανακυκλωμένα υλικά
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι Academy Pro
Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα προθέρμανσης Nike Dri-FIT Total 90
Έκπτωση 30%
Τσέλσι Academy Pro SE
Τσέλσι Academy Pro SE Ανδρική ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα προθέρμανσης Nike Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Τσέλσι Academy Pro SE
Ανδρική ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα προθέρμανσης Nike Dri-FIT
Έκπτωση 30%
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι Academy Pro
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι Academy Pro Γυναικεία ποδοσφαιρική μπλούζα προθέρμανσης Nike Dri-FIT Total 90
Ανακυκλωμένα υλικά
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι Academy Pro
Γυναικεία ποδοσφαιρική μπλούζα προθέρμανσης Nike Dri-FIT Total 90
Έκπτωση 30%
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι Academy Pro
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι Academy Pro Ποδοσφαιρική μπλούζα προθέρμανσης Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι Academy Pro
Ποδοσφαιρική μπλούζα προθέρμανσης Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
Έκπτωση 30%
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι Strike
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι Strike Γυναικεία ποδοσφαιρική πλεκτή μπλούζα Nike Dri-FIT Total 90
Ανακυκλωμένα υλικά
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι Strike
Γυναικεία ποδοσφαιρική πλεκτή μπλούζα Nike Dri-FIT Total 90
Έκπτωση 30%