CHELSEA FC

CHELSEA FC

Γυναίκες Τσέλσι

(15)
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica
109,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Aero-FIT Authentic
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match
Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Aero-FIT Authentic
159,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Repica
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Repica
109,99 €
Τσέλσι 25/26
Τσέλσι 25/26 Σακίδιο Nike Heritage
Τσέλσι 25/26
Σακίδιο Nike Heritage
39,99 €
ΔΕΝ ΜΑΖΕΥΟΜΑΣΤΕ ΕΥΚΟΛΑ
ΔΕΝ ΜΑΖΕΥΟΜΑΣΤΕ ΕΥΚΟΛΑ
Με τη δύναμη της κληρονομιάς. Καινοτομία για το μέλλον.
Τσέλσι Phoenix Fleece
Τσέλσι Phoenix Fleece Γυναικεία ποδοσφαιρική μπλούζα σε φαρδιά γραμμή με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος Nike
Τσέλσι Phoenix Fleece
Γυναικεία ποδοσφαιρική μπλούζα σε φαρδιά γραμμή με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος Nike
79,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι Strike
Εντός έδρας Τσέλσι Strike Ποδοσφαιρικές κάλτσες μέχρι το γόνατο Nike Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι Strike
Ποδοσφαιρικές κάλτσες μέχρι το γόνατο Nike Dri-FIT
19,99 €
Τσέλσι Windrunner
Τσέλσι Windrunner Γυναικείο ποδοσφαιρικό υφαντό τζάκετ UV Nike
Ανακυκλωμένα υλικά
Τσέλσι Windrunner
Γυναικείο ποδοσφαιρικό υφαντό τζάκετ UV Nike
109,99 €
Τσέλσι Strike
Τσέλσι Strike Γυναικεία κοντομάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα Nike Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Τσέλσι Strike
Γυναικεία κοντομάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα Nike Dri-FIT
54,99 €
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι 2025/26 Stadium
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι 2025/26 Stadium Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Total 90 Replica
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι 2025/26 Stadium
Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Total 90 Replica
99,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Γυναικείο ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Replica
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Γυναικείο ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Replica
54,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι VaporFast
Εντός έδρας Τσέλσι VaporFast Ποδοσφαιρικές κάλτσες μέχρι το γόνατο Nike Dri-FIT ADV
Εντός έδρας Τσέλσι VaporFast
Ποδοσφαιρικές κάλτσες μέχρι το γόνατο Nike Dri-FIT ADV
22,99 €
Τσέλσι
Τσέλσι Γυναικείο ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike
Τσέλσι
Γυναικείο ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike
29,99 €
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι Strike
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι Strike Γυναικεία ποδοσφαιρική πλεκτή μπλούζα Nike Dri-FIT Total 90 με crew λαιμόκοψη
Ανακυκλωμένα υλικά
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι Strike
Γυναικεία ποδοσφαιρική πλεκτή μπλούζα Nike Dri-FIT Total 90 με crew λαιμόκοψη
69,99 €
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι Academy Pro
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι Academy Pro Γυναικεία ποδοσφαιρική μπλούζα προθέρμανσης Nike Dri-FIT Total 90
Ανακυκλωμένα υλικά
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι Academy Pro
Γυναικεία ποδοσφαιρική μπλούζα προθέρμανσης Nike Dri-FIT Total 90
Έκπτωση 30%
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι Strike
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι Strike Γυναικεία ποδοσφαιρική πλεκτή μπλούζα Nike Dri-FIT Total 90
Ανακυκλωμένα υλικά
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι Strike
Γυναικεία ποδοσφαιρική πλεκτή μπλούζα Nike Dri-FIT Total 90
Έκπτωση 30%