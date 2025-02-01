CHELSEA FC

CHELSEA FC

Τσέλσι

Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Aero-FIT Authentic
Εξατομίκευση
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match
Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Aero-FIT Authentic
159,99 €
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica
Εξατομίκευση
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica
109,99 €
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica
109,99 €
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
Εξατομίκευση
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
84,99 €
ΜΕ ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ
ΜΕ ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ
Θάρρος, ενότητα και αστείρευτη αγωνιστικότητα.
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Εμφάνιση ποδοσφαίρου τριών τεμαχίων Nike Replica για βρέφη και νήπια
Ανακυκλωμένα υλικά
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εμφάνιση ποδοσφαίρου τριών τεμαχίων Nike Replica για βρέφη και νήπια
69,99 €
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Ανδρικό ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Replica
Ανακυκλωμένα υλικά
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Ανδρικό ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Replica
54,99 €
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Εμφάνιση ποδοσφαίρου τριών τεμαχίων Nike Replica για μικρά παιδιά
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εμφάνιση ποδοσφαίρου τριών τεμαχίων Nike Replica για μικρά παιδιά
74,99 €
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Εκτός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
42,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Aero-FIT Authentic
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match
Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Aero-FIT Authentic
159,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Repica
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Repica
109,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Ανδρική ποδοσφαιρική μακρυμάνικη φανέλα Nike Dri-FIT Replica
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Ανδρική ποδοσφαιρική μακρυμάνικη φανέλα Nike Dri-FIT Replica
119,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Aero-FIT Authentic
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match
Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Aero-FIT Authentic
159,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Repica
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Repica
109,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
42,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Repica για μεγάλα παιδιά
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Repica για μεγάλα παιδιά
84,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Aero-FIT Authentic για μεγάλα παιδιά
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match
Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Aero-FIT Authentic για μεγάλα παιδιά
139,99 €
Τσέλσι Victori One
Τσέλσι Victori One Ανδρικές slide παντόφλες Nike
Τσέλσι Victori One
Ανδρικές slide παντόφλες Nike
42,99 €
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι 2025/26 Stadium
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι 2025/26 Stadium Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εναλλακτική εμφάνιση Τσέλσι 2025/26 Stadium
Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica
99,99 €
Τσέλσι Tech
Τσέλσι Tech Ανδρικό ποδοσφαιρικό υφαντό παντελόνι Nike
Τσέλσι Tech
Ανδρικό ποδοσφαιρικό υφαντό παντελόνι Nike
114,99 €
Τσέλσι Strike
Τσέλσι Strike Ανδρική ποδοσφαιρική πλεκτή μπλούζα προπόνησης Nike Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Τσέλσι Strike
Ανδρική ποδοσφαιρική πλεκτή μπλούζα προπόνησης Nike Dri-FIT
74,99 €
Κύρια εμφάνιση Τσέλσι
Κύρια εμφάνιση Τσέλσι Ανδρικό ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike Dri-FIT
Κύρια εμφάνιση Τσέλσι
Ανδρικό ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike Dri-FIT
54,99 €
Τσέλσι Tech Fleece
Τσέλσι Tech Fleece Ανδρικό ποδοσφαιρικό σορτς Nike
Τσέλσι Tech Fleece
Ανδρικό ποδοσφαιρικό σορτς Nike
84,99 €
Τσέλσι Club
Τσέλσι Club Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα με crew λαιμόκοψη Nike
Τσέλσι Club
Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα με crew λαιμόκοψη Nike
64,99 €
Τσέλσι Strike+ SE
Τσέλσι Strike+ SE Ανδρικό ποδοσφαιρικό υφαντό παντελόνι Repel Nike
Ανακυκλωμένα υλικά
Τσέλσι Strike+ SE
Ανδρικό ποδοσφαιρικό υφαντό παντελόνι Repel Nike
89,99 €