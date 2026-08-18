CHELSEA FC

CHELSEA FC

Chelsea Home Kits & Shirts

(14)
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Aero-FIT Authentic
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match
Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Aero-FIT Authentic
159,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Repica
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Repica
109,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Ανδρική ποδοσφαιρική μακρυμάνικη φανέλα Nike Dri-FIT Replica
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Ανδρική ποδοσφαιρική μακρυμάνικη φανέλα Nike Dri-FIT Replica
119,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Aero-FIT Authentic
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match
Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Aero-FIT Authentic
159,99 €
ΔΕΝ ΜΑΖΕΥΟΜΑΣΤΕ ΕΥΚΟΛΑ
ΔΕΝ ΜΑΖΕΥΟΜΑΣΤΕ ΕΥΚΟΛΑ
Με τη δύναμη της κληρονομιάς. Καινοτομία για το μέλλον.
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Repica
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Γυναικεία ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Repica
109,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
42,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Repica για μεγάλα παιδιά
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Repica για μεγάλα παιδιά
84,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Aero-FIT Authentic για μεγάλα παιδιά
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Match
Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Aero-FIT Authentic για μεγάλα παιδιά
139,99 €
Τσέλσι εντός έδρας 2026 Stadium
Τσέλσι εντός έδρας 2026 Stadium Εμφάνιση ποδοσφαίρου τριών τεμαχίων Nike Replica για μικρά παιδιά
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Τσέλσι εντός έδρας 2026 Stadium
Εμφάνιση ποδοσφαίρου τριών τεμαχίων Nike Replica για μικρά παιδιά
74,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Ανδρικό ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Replica
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Ανδρικό ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Replica
54,99 €
Τσέλσι εντός έδρας 2026 Stadium
Τσέλσι εντός έδρας 2026 Stadium Εμφάνιση ποδοσφαίρου τριών τεμαχίων Nike Replica για βρέφη και νήπια
Ανακυκλωμένα υλικά
Τσέλσι εντός έδρας 2026 Stadium
Εμφάνιση ποδοσφαίρου τριών τεμαχίων Nike Replica για βρέφη και νήπια
69,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι Strike
Εντός έδρας Τσέλσι Strike Ποδοσφαιρικές κάλτσες μέχρι το γόνατο Nike Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι Strike
Ποδοσφαιρικές κάλτσες μέχρι το γόνατο Nike Dri-FIT
19,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium Γυναικείο ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Replica
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Τσέλσι 2026/27 Stadium
Γυναικείο ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Replica
54,99 €
Εντός έδρας Τσέλσι VaporFast
Εντός έδρας Τσέλσι VaporFast Ποδοσφαιρικές κάλτσες μέχρι το γόνατο Nike Dri-FIT ADV
Εντός έδρας Τσέλσι VaporFast
Ποδοσφαιρικές κάλτσες μέχρι το γόνατο Nike Dri-FIT ADV
22,99 €