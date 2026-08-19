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Nike Black Friday 2026 Ρούχα

(707)
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Γυναικείο σορτς 13 cm (μεγάλα μεγέθη)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro 365
Γυναικείο σορτς 13 cm (μεγάλα μεγέθη)
Έκπτωση 30%
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Ανδρικό φλις παντελόνι Dri-FIT
Jordan Sport Crossover
Ανδρικό φλις παντελόνι Dri-FIT
Έκπτωση 30%
Nike Pro
Nike Pro Γυναικείο crop κολάν μεσαίου καβάλου με φάσες από διχτυωτό υλικό
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro
Γυναικείο crop κολάν μεσαίου καβάλου με φάσες από διχτυωτό υλικό
Έκπτωση 30%
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Γυναικείο παντελόνι
Jordan Brooklyn Fleece
Γυναικείο παντελόνι
Έκπτωση 30%
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Ανδρικό φούτερ Dri-FIT με κουκούλα
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport Crossover
Ανδρικό φούτερ Dri-FIT με κουκούλα
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt
Nike Sportswear
T-Shirt
Έκπτωση 28%
Δεύτερη εναλλακτική εμφάνιση Παρί Σεν Ζερμέν Strike
Δεύτερη εναλλακτική εμφάνιση Παρί Σεν Ζερμέν Strike Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα προπόνησης Jordan Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Δεύτερη εναλλακτική εμφάνιση Παρί Σεν Ζερμέν Strike
Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα προπόνησης Jordan Dri-FIT
Έκπτωση 30%
Nike Pro
Nike Pro Γυναικείο κολάν μεσαίου ύψους με φάσες από διχτυωτό υλικό
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro
Γυναικείο κολάν μεσαίου ύψους με φάσες από διχτυωτό υλικό
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear
Nike Sportswear Ανδρικό T-Shirt
Nike Sportswear
Ανδρικό T-Shirt
Έκπτωση 30%
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Ανδρικό σορτς
Jordan Brooklyn Fleece
Ανδρικό σορτς
Έκπτωση 30%
Nike Swim HydraStrong Essential
Nike Swim HydraStrong Essential Γυναικείο ολόσωμο μαγιό με εντυπωσιακή πλάτη
Nike Swim HydraStrong Essential
Γυναικείο ολόσωμο μαγιό με εντυπωσιακή πλάτη
Έκπτωση 30%
Nike Air
Nike Air Φούτερ με κουκούλα για μεγάλα παιδιά
Nike Air
Φούτερ με κουκούλα για μεγάλα παιδιά
Έκπτωση 30%
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Γυναικείο σορτς 21 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro 365
Γυναικείο σορτς 21 cm
Έκπτωση 29%
Nike Basics
Nike Basics Κάλτσες μέχρι τον αστράγαλο για παιδιά (3 ζευγάρια)
Nike Basics
Κάλτσες μέχρι τον αστράγαλο για παιδιά (3 ζευγάρια)
Έκπτωση 30%
Nike Academy
Nike Academy Ανδρικό ποδοσφαιρικό σορτς Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Academy
Ανδρικό ποδοσφαιρικό σορτς Dri-FIT
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear
Nike Sportswear Φόρμα Dri-FIT με κουκούλα για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear
Φόρμα Dri-FIT με κουκούλα για μεγάλα παιδιά
Έκπτωση 30%
Nike Unlimited
Nike Unlimited Ανδρικό ευέλικτο παντελόνι cargo Dri-FIT
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Unlimited
Ανδρικό ευέλικτο παντελόνι cargo Dri-FIT
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Cargo σορτς από French Terry ύφασμα για μεγάλα παιδιά
Nike Sportswear Club
Cargo σορτς από French Terry ύφασμα για μεγάλα παιδιά
Έκπτωση 30%
Δεύτερη εναλλακτική εμφάνιση Παρί Σεν Ζερμέν Strike
Δεύτερη εναλλακτική εμφάνιση Παρί Σεν Ζερμέν Strike Ανδρική ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα Jordan Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Δεύτερη εναλλακτική εμφάνιση Παρί Σεν Ζερμέν Strike
Ανδρική ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα Jordan Dri-FIT
Έκπτωση 30%
Jordan Sport
Jordan Sport Ανδρικό υφαντό σορτς Dri-FIT με ρόμβους
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Ανδρικό υφαντό σορτς Dri-FIT με ρόμβους
Έκπτωση 30%
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Indy Light Support
Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση
Έκπτωση 29%
Jordan
Jordan Βαμβακερό μποξεράκι Cotton Core για μεγάλα παιδιά (τρία τεμάχια)
Jordan
Βαμβακερό μποξεράκι Cotton Core για μεγάλα παιδιά (τρία τεμάχια)
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Μπλούζα με κουκούλα για μεγάλα παιδιά
Nike Sportswear Club Fleece
Μπλούζα με κουκούλα για μεγάλα παιδιά
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear
Nike Sportswear Ανδρικό T-Shirt
Nike Sportswear
Ανδρικό T-Shirt
Έκπτωση 28%
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Γυναικείο κολάν (μεγάλα μεγέθη)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro 365
Γυναικείο κολάν (μεγάλα μεγέθη)
Έκπτωση 29%
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Ανδρικό παντελόνι
Jordan Brooklyn Fleece
Ανδρικό παντελόνι
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear
Nike Sportswear Γυναικείο κοντομάνικο εφαρμοστό T-Shirt σε ριμπ ύφανση
Nike Sportswear
Γυναικείο κοντομάνικο εφαρμοστό T-Shirt σε ριμπ ύφανση
Έκπτωση 30%
Nike
Nike Μποξεράκι σλιπ Dri-FIT Solid για μεγάλα παιδιά (συσκευασία τριών τεμαχίων)
Nike
Μποξεράκι σλιπ Dri-FIT Solid για μεγάλα παιδιά (συσκευασία τριών τεμαχίων)
Έκπτωση 28%
Nike Sportswear Premium Essentials
Nike Sportswear Premium Essentials Ανδρικό T-Shirt
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear Premium Essentials
Ανδρικό T-Shirt
Έκπτωση 30%
Nike One
Nike One Ολόσωμο εφαρμοστό κορμάκι Dri-FIT για μεγάλα κορίτσια
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One
Ολόσωμο εφαρμοστό κορμάκι Dri-FIT για μεγάλα κορίτσια
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear
Nike Sportswear Γυναικείο παντελόνι με πιέτες
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear
Γυναικείο παντελόνι με πιέτες
Έκπτωση 30%
Jordan Everyday Essentials
Jordan Everyday Essentials Κάλτσες μέχρι τον αστράγαλο για παιδιά (έξι ζευγάρια)
Jordan Everyday Essentials
Κάλτσες μέχρι τον αστράγαλο για παιδιά (έξι ζευγάρια)
Έκπτωση 28%
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Γυναικείο T-Shirt σε φαρδιά γραμμή
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear Classic
Γυναικείο T-Shirt σε φαρδιά γραμμή
Έκπτωση 30%
Nike One
Nike One Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με κανονικό μήκος
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με κανονικό μήκος
Έκπτωση 30%
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Γυναικείο παντελόνι φόρμας
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Brooklyn
Γυναικείο παντελόνι φόρμας
Έκπτωση 30%
Nike Club
Nike Club Ανδρικό υφαντό σορτς για ελευθερία κινήσεων
Nike Club
Ανδρικό υφαντό σορτς για ελευθερία κινήσεων
Έκπτωση 30%
Παρί Σεν Ζερμέν Strike
Παρί Σεν Ζερμέν Strike Ανδρική ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα Nike Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Παρί Σεν Ζερμέν Strike
Ανδρική ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα Nike Dri-FIT
Έκπτωση 30%
Nike Air
Nike Air Ανδρικό τζάκετ φόρμας Windrunner
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Air
Ανδρικό τζάκετ φόρμας Windrunner
Έκπτωση 30%
Nike Tech
Nike Tech Ανδρικό φλις τζάκετ Windrunner με φερμουάρ σε όλο το μήκος
Nike Tech
Ανδρικό φλις τζάκετ Windrunner με φερμουάρ σε όλο το μήκος
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt για μεγάλα παιδιά
Nike Sportswear
T-Shirt για μεγάλα παιδιά
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt Air Max για μεγάλα παιδιά
Nike Sportswear
T-Shirt Air Max για μεγάλα παιδιά
Έκπτωση 28%
Jordan Sport
Jordan Sport Γυναικείο σορτς με ρόμβους 10 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Γυναικείο σορτς με ρόμβους 10 cm
Έκπτωση 30%
Nike Club
Nike Club Ανδρικό σορτς Alumni από French Terry ύφασμα
Nike Club
Ανδρικό σορτς Alumni από French Terry ύφασμα
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Ανδρικό παρκά Therma-FIT
Nike Sportswear Club
Ανδρικό παρκά Therma-FIT
Έκπτωση 30%
Jordan Sport Hoop Fleece
Jordan Sport Hoop Fleece Ανδρική μπλούζα Dri-FIT με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος
Jordan Sport Hoop Fleece
Ανδρική μπλούζα Dri-FIT με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος
Έκπτωση 30%
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Ανδρικό σορτς με εφέ tie-dye για φεστιβάλ
Jordan Brooklyn Fleece
Ανδρικό σορτς με εφέ tie-dye για φεστιβάλ
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear
Nike Sportswear Γυναικείο τζάκετ με πιέτες
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear
Γυναικείο τζάκετ με πιέτες
Έκπτωση 30%
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Ανδρικό tank top προπόνησης Dri-FIT
Nike N.A.C.
Ανδρικό tank top προπόνησης Dri-FIT
Έκπτωση 30%
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Γυναικείο κολάν (μεγάλα μεγέθη)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro 365
Γυναικείο κολάν (μεγάλα μεγέθη)
Έκπτωση 29%
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Ανδρικό παντελόνι
Jordan Brooklyn Fleece
Ανδρικό παντελόνι
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear
Nike Sportswear Γυναικείο κοντομάνικο εφαρμοστό T-Shirt σε ριμπ ύφανση
Nike Sportswear
Γυναικείο κοντομάνικο εφαρμοστό T-Shirt σε ριμπ ύφανση
Έκπτωση 30%
Nike
Nike Μποξεράκι σλιπ Dri-FIT Solid για μεγάλα παιδιά (συσκευασία τριών τεμαχίων)
Nike
Μποξεράκι σλιπ Dri-FIT Solid για μεγάλα παιδιά (συσκευασία τριών τεμαχίων)
Έκπτωση 28%
Nike Sportswear Premium Essentials
Nike Sportswear Premium Essentials Ανδρικό T-Shirt
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear Premium Essentials
Ανδρικό T-Shirt
Έκπτωση 30%
Nike One
Nike One Ολόσωμο εφαρμοστό κορμάκι Dri-FIT για μεγάλα κορίτσια
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One
Ολόσωμο εφαρμοστό κορμάκι Dri-FIT για μεγάλα κορίτσια
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear
Nike Sportswear Γυναικείο παντελόνι με πιέτες
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear
Γυναικείο παντελόνι με πιέτες
Έκπτωση 30%
Jordan Everyday Essentials
Jordan Everyday Essentials Κάλτσες μέχρι τον αστράγαλο για παιδιά (έξι ζευγάρια)
Jordan Everyday Essentials
Κάλτσες μέχρι τον αστράγαλο για παιδιά (έξι ζευγάρια)
Έκπτωση 28%
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Γυναικείο T-Shirt σε φαρδιά γραμμή
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear Classic
Γυναικείο T-Shirt σε φαρδιά γραμμή
Έκπτωση 30%
Nike One
Nike One Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με κανονικό μήκος
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με κανονικό μήκος
Έκπτωση 30%
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Γυναικείο παντελόνι φόρμας
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Brooklyn
Γυναικείο παντελόνι φόρμας
Έκπτωση 30%
Nike Club
Nike Club Ανδρικό υφαντό σορτς για ελευθερία κινήσεων
Nike Club
Ανδρικό υφαντό σορτς για ελευθερία κινήσεων
Έκπτωση 30%
Παρί Σεν Ζερμέν Strike
Παρί Σεν Ζερμέν Strike Ανδρική ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα Nike Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Παρί Σεν Ζερμέν Strike
Ανδρική ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα Nike Dri-FIT
Έκπτωση 30%
Nike Air
Nike Air Ανδρικό τζάκετ φόρμας Windrunner
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Air
Ανδρικό τζάκετ φόρμας Windrunner
Έκπτωση 30%
Nike Tech
Nike Tech Ανδρικό φλις τζάκετ Windrunner με φερμουάρ σε όλο το μήκος
Nike Tech
Ανδρικό φλις τζάκετ Windrunner με φερμουάρ σε όλο το μήκος
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt για μεγάλα παιδιά
Nike Sportswear
T-Shirt για μεγάλα παιδιά
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt Air Max για μεγάλα παιδιά
Nike Sportswear
T-Shirt Air Max για μεγάλα παιδιά
Έκπτωση 28%
Jordan Sport
Jordan Sport Γυναικείο σορτς με ρόμβους 10 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Γυναικείο σορτς με ρόμβους 10 cm
Έκπτωση 30%
Nike Club
Nike Club Ανδρικό σορτς Alumni από French Terry ύφασμα
Nike Club
Ανδρικό σορτς Alumni από French Terry ύφασμα
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Ανδρικό παρκά Therma-FIT
Nike Sportswear Club
Ανδρικό παρκά Therma-FIT
Έκπτωση 30%
Jordan Sport Hoop Fleece
Jordan Sport Hoop Fleece Ανδρική μπλούζα Dri-FIT με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος
Jordan Sport Hoop Fleece
Ανδρική μπλούζα Dri-FIT με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος
Έκπτωση 30%
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Ανδρικό σορτς με εφέ tie-dye για φεστιβάλ
Jordan Brooklyn Fleece
Ανδρικό σορτς με εφέ tie-dye για φεστιβάλ
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear
Nike Sportswear Γυναικείο τζάκετ με πιέτες
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear
Γυναικείο τζάκετ με πιέτες
Έκπτωση 30%
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Ανδρικό tank top προπόνησης Dri-FIT
Nike N.A.C.
Ανδρικό tank top προπόνησης Dri-FIT
Έκπτωση 30%