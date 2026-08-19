Τουλάχιστον 50% βιώσιμα υλικά - Ρούχα

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Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Kobe Dri-FIT Replica
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Κορυφαίο σε πωλήσεις
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium
Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Kobe Dri-FIT Replica
109,99 €
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium Ποδοσφαιρική φανέλα Kobe Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
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Κορυφαίο σε πωλήσεις
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium
Ποδοσφαιρική φανέλα Kobe Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
84,99 €
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους Γυναικείο φούτερ με κουκούλα σε φαρδιά γραμμή
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Ανακυκλωμένα υλικά
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους
Γυναικείο φούτερ με κουκούλα σε φαρδιά γραμμή
64,99 €
Nike DNA
Nike DNA Σορτς μπάσκετ 13 cm για μεγάλα παιδιά
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike DNA
Σορτς μπάσκετ 13 cm για μεγάλα παιδιά
39,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Κολάν για μεγάλα κορίτσια
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Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Pro Dri-FIT
Κολάν για μεγάλα κορίτσια
37,99 €
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
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Κορυφαίο σε πωλήσεις
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium
Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
84,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Γυναικείο tank top Dri-FIT
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike One Classic
Γυναικείο tank top Dri-FIT
29,99 €
Nike Swift Butterfly
Nike Swift Butterfly Γυναικείο αμάνικο T-Shirt Dri-FIT για τρέξιμο
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Swift Butterfly
Γυναικείο αμάνικο T-Shirt Dri-FIT για τρέξιμο
42,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Γυναικείο παντελόνι
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Brooklyn
Γυναικείο παντελόνι
59,99 €
Nike Crossover
Nike Crossover Γυναικείο σορτς μπάσκετ Dri-FIT 13 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Crossover
Γυναικείο σορτς μπάσκετ Dri-FIT 13 cm
54,99 €
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους Γυναικεία μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος σε φαρδιά γραμμή
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους
Γυναικεία μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος σε φαρδιά γραμμή
69,99 €
Nike
Nike Ανδρικό T-Shirt προπόνησης Dri-FIT
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Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike
Ανδρικό T-Shirt προπόνησης Dri-FIT
24,99 €
Nike DNA Academy
Nike DNA Academy Ανδρικό σορτς μπάσκετ Dri-FIT 20 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike DNA Academy
Ανδρικό σορτς μπάσκετ Dri-FIT 20 cm
34,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8 για τρέξιμο
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Tempo
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8 για τρέξιμο
59,99 €
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica
Εξατομίκευση
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium
Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica
109,99 €
Nike Pro
Nike Pro Σορτς για κορίτσια
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Pro
Σορτς για κορίτσια
27,99 €
Jordan Dri-FIT Sport
Jordan Dri-FIT Sport Σορτς με ρόμβους
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Dri-FIT Sport
Σορτς με ρόμβους
49,99 €
Nike One
Nike One Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 13 cm
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Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 13 cm
29,99 €
Nike One
Nike One Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 2 σε 1 8 cm
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike One
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 2 σε 1 8 cm
44,99 €
Nike Form
Nike Form Ανδρικό ευέλικτο παντελόνι Dri-FIT που στενεύει προς τα κάτω
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Form
Ανδρικό ευέλικτο παντελόνι Dri-FIT που στενεύει προς τα κάτω
64,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Ανδρικό φλις σορτς μπάσκετ από French Terry Dri-FIT ύφασμα 20 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Standard Issue
Ανδρικό φλις σορτς μπάσκετ από French Terry Dri-FIT ύφασμα 20 cm
69,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Γυναικείο tank top Dri-FIT για τρέξιμο
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Tempo
Γυναικείο tank top Dri-FIT για τρέξιμο
29,99 €
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με κανονικό μήκος
+1
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike One Seamless Front
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με κανονικό μήκος
49,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Ανδρικό T-Shirt μπάσκετ Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Standard Issue
Ανδρικό T-Shirt μπάσκετ Dri-FIT
44,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Γυναικείο σορτς 13 cm μεσαίου ύψους
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro 365
Γυναικείο σορτς 13 cm μεσαίου ύψους
32,99 €
Βραζιλία Strike
Βραζιλία Strike Ανδρική ποδοσφαιρική κοντομάνικη πλεκτή μπλούζα Jordan Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Βραζιλία Strike
Ανδρική ποδοσφαιρική κοντομάνικη πλεκτή μπλούζα Jordan Dri-FIT
54,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Γυναικείο παντελόνι φόρμας
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Brooklyn
Γυναικείο παντελόνι φόρμας
79,99 €
Nike
Nike Ανδρική αμάνικη μπλούζα προπόνησης Dri-FIT
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike
Ανδρική αμάνικη μπλούζα προπόνησης Dri-FIT
24,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Γυναικείο σορτς Dri-FIT με ρόμβους 10 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Γυναικείο σορτς Dri-FIT με ρόμβους 10 cm
59,99 €
Nike Form
Nike Form Ανδρικό ευέλικτο σορτς χωρίς επένδυση Dri-FIT 23 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Form
Ανδρικό ευέλικτο σορτς χωρίς επένδυση Dri-FIT 23 cm
42,99 €
Nike One
Nike One Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν κάπρι
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν κάπρι
44,99 €
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Match
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Match Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Aero-FIT Authentic
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Κορυφαίο σε πωλήσεις
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Match
Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Aero-FIT Authentic
159,99 €
Nike One
Nike One Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με μπατζάκια που φαρδαίνουν προς τα κάτω
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με μπατζάκια που φαρδαίνουν προς τα κάτω
59,99 €
Βραζιλία Academy Pro
Βραζιλία Academy Pro Ποδοσφαιρική κοντομάνικη πλεκτή μπλούζα Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Βραζιλία Academy Pro
Ποδοσφαιρική κοντομάνικη πλεκτή μπλούζα Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
29,99 €
Nike Pro
Nike Pro Ανδρική εφαρμοστή κοντομάνικη μπλούζα fitness Dri-FIT
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Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro
Ανδρική εφαρμοστή κοντομάνικη μπλούζα fitness Dri-FIT
37,99 €
Nike One
Nike One Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με κανονικό μήκος
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με κανονικό μήκος
54,99 €
Nike DNA
Nike DNA Ανδρικό σορτς μπάσκετ Dri-FIT 20 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike DNA
Ανδρικό σορτς μπάσκετ Dri-FIT 20 cm
49,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Ανδρικό φούτερ μπάσκετ Therma-FIT με κουκούλα και χνουδωτή υφή
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Standard Issue
Ανδρικό φούτερ μπάσκετ Therma-FIT με κουκούλα και χνουδωτή υφή
79,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Ανδρικό σορτς Dri-FIT με ρόμβους
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Ανδρικό σορτς Dri-FIT με ρόμβους
59,99 €
Jordan Sport Classic
Jordan Sport Classic Ανδρικό τζάκετ
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport Classic
Ανδρικό τζάκετ
79,99 €
Nike One
Nike One Κολάν Dri-FIT με μπατζάκια που φαρδαίνουν προς τα κάτω για κορίτσια
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike One
Κολάν Dri-FIT με μπατζάκια που φαρδαίνουν προς τα κάτω για κορίτσια
34,99 €
Nike Multi
Nike Multi Υφαντό σορτς Dri-FIT για μεγάλα αγόρια
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Multi
Υφαντό σορτς Dri-FIT για μεγάλα αγόρια
22,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Γυναικείο τζάκετ από χοντρό φλις
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear
Γυναικείο τζάκετ από χοντρό φλις
129,99 €
Εθνική Βραζιλίας εντός έδρας 2026 Stadium
Εθνική Βραζιλίας εντός έδρας 2026 Stadium Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT
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Κορυφαίο σε πωλήσεις
Εθνική Βραζιλίας εντός έδρας 2026 Stadium
Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT
109,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Ανδρικό παντελόνι
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Brooklyn
Ανδρικό παντελόνι
59,99 €
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους Γυναικεία μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος
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Ανακυκλωμένα υλικά
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους
Γυναικεία μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος
69,99 €
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Γυναικεία κοντομάνικη μπλούζα για τρέξιμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Swift Aero-FIT
Γυναικεία κοντομάνικη μπλούζα για τρέξιμο
69,99 €
Εθνική Βραζιλίας εκτός έδρας 2026 Stadium
Εθνική Βραζιλίας εκτός έδρας 2026 Stadium Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
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Ανακυκλωμένα υλικά
Εθνική Βραζιλίας εκτός έδρας 2026 Stadium
Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
84,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Γυναικείο σορτς 13 cm μεσαίου ύψους
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro 365
Γυναικείο σορτς 13 cm μεσαίου ύψους
32,99 €
Βραζιλία Strike
Βραζιλία Strike Ανδρική ποδοσφαιρική κοντομάνικη πλεκτή μπλούζα Jordan Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Βραζιλία Strike
Ανδρική ποδοσφαιρική κοντομάνικη πλεκτή μπλούζα Jordan Dri-FIT
54,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Γυναικείο παντελόνι φόρμας
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Brooklyn
Γυναικείο παντελόνι φόρμας
79,99 €
Nike
Nike Ανδρική αμάνικη μπλούζα προπόνησης Dri-FIT
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike
Ανδρική αμάνικη μπλούζα προπόνησης Dri-FIT
24,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Γυναικείο σορτς Dri-FIT με ρόμβους 10 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Γυναικείο σορτς Dri-FIT με ρόμβους 10 cm
59,99 €
Nike Form
Nike Form Ανδρικό ευέλικτο σορτς χωρίς επένδυση Dri-FIT 23 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Form
Ανδρικό ευέλικτο σορτς χωρίς επένδυση Dri-FIT 23 cm
42,99 €
Nike One
Nike One Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν κάπρι
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν κάπρι
44,99 €
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Match
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Match Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Aero-FIT Authentic
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Κορυφαίο σε πωλήσεις
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Match
Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Aero-FIT Authentic
159,99 €
Nike One
Nike One Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με μπατζάκια που φαρδαίνουν προς τα κάτω
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με μπατζάκια που φαρδαίνουν προς τα κάτω
59,99 €
Βραζιλία Academy Pro
Βραζιλία Academy Pro Ποδοσφαιρική κοντομάνικη πλεκτή μπλούζα Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Βραζιλία Academy Pro
Ποδοσφαιρική κοντομάνικη πλεκτή μπλούζα Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
29,99 €
Nike Pro
Nike Pro Ανδρική εφαρμοστή κοντομάνικη μπλούζα fitness Dri-FIT
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Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro
Ανδρική εφαρμοστή κοντομάνικη μπλούζα fitness Dri-FIT
37,99 €
Nike One
Nike One Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με κανονικό μήκος
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με κανονικό μήκος
54,99 €
Nike DNA
Nike DNA Ανδρικό σορτς μπάσκετ Dri-FIT 20 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike DNA
Ανδρικό σορτς μπάσκετ Dri-FIT 20 cm
49,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Ανδρικό φούτερ μπάσκετ Therma-FIT με κουκούλα και χνουδωτή υφή
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Standard Issue
Ανδρικό φούτερ μπάσκετ Therma-FIT με κουκούλα και χνουδωτή υφή
79,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Ανδρικό σορτς Dri-FIT με ρόμβους
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Ανδρικό σορτς Dri-FIT με ρόμβους
59,99 €
Jordan Sport Classic
Jordan Sport Classic Ανδρικό τζάκετ
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport Classic
Ανδρικό τζάκετ
79,99 €
Nike One
Nike One Κολάν Dri-FIT με μπατζάκια που φαρδαίνουν προς τα κάτω για κορίτσια
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike One
Κολάν Dri-FIT με μπατζάκια που φαρδαίνουν προς τα κάτω για κορίτσια
34,99 €
Nike Multi
Nike Multi Υφαντό σορτς Dri-FIT για μεγάλα αγόρια
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Multi
Υφαντό σορτς Dri-FIT για μεγάλα αγόρια
22,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Γυναικείο τζάκετ από χοντρό φλις
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear
Γυναικείο τζάκετ από χοντρό φλις
129,99 €
Εθνική Βραζιλίας εντός έδρας 2026 Stadium
Εθνική Βραζιλίας εντός έδρας 2026 Stadium Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT
Εξατομίκευση
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Εθνική Βραζιλίας εντός έδρας 2026 Stadium
Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT
109,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Ανδρικό παντελόνι
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Brooklyn
Ανδρικό παντελόνι
59,99 €
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους Γυναικεία μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος
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Ανακυκλωμένα υλικά
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους
Γυναικεία μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος
69,99 €
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Γυναικεία κοντομάνικη μπλούζα για τρέξιμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Swift Aero-FIT
Γυναικεία κοντομάνικη μπλούζα για τρέξιμο
69,99 €
Εθνική Βραζιλίας εκτός έδρας 2026 Stadium
Εθνική Βραζιλίας εκτός έδρας 2026 Stadium Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
Εξατομίκευση
Ανακυκλωμένα υλικά
Εθνική Βραζιλίας εκτός έδρας 2026 Stadium
Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
84,99 €

Τουλάχιστον 50% βιώσιμα υλικά - Ρούχα

Αυτά τα προϊόντα διαθέτουν τουλάχιστον 50% οργανικό βαμβάκι και ανακυκλωμένο πολυέστερ ή συνδυασμό οργανικού βαμβακιού και ανακυκλωμένου πολυέστερ. Το οργανικό βαμβάκι καλλιεργείται χωρίς συνθετικά χημικά και χρησιμοποιείται λιγότερο νερό σε σύγκριση με το βαμβάκι συμβατικής καλλιέργειας, ενώ το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τα απόβλητα και το αποτύπωμα άνθρακα.

Είμαστε παθιασμένοι με τα υλικά των προϊόντων μας, ώστε να νιώθεις υπέροχα όταν τα φοράς. Εξετάζουμε τον τρόπο καλλιέργειας, συλλογής και επεξεργασίας κάθε υλικού για τη δημιουργία των προϊόντων μας χωρίς συμβιβασμούς. Εστιάζουμε στα υλικά που χρησιμοποιούμε περισσότερο, όπως το πολυέστερ και το βαμβάκι. Το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τα απόβλητα και τις εκπομπές άνθρακα κατά περίπου 30% σε σύγκριση με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Επιπλέον, για το οργανικό βαμβάκι χρησιμοποιείται λιγότερο νερό και χημικά σε σύγκριση με το βαμβάκι συμβατικής καλλιέργειας. Έτσι, απολαμβάνεις την ίδια εκπληκτική ποιότητα και υψηλές επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο για το περιβάλλον.

Μάθε περισσότερα για τη βιωσιμότητα στη Nike και ενημερώσου για τις προσπάθειές μας να κατασκευάζουμε προϊόντα με υπευθυνότητα και να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος όπου ζούμε και παίζουμε.