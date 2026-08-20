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Nike Black Friday Τζάκετ & Μπουφάν 2026

(68)
Nike Sportswear
Nike Sportswear Φόρμα Dri-FIT με κουκούλα για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear
Φόρμα Dri-FIT με κουκούλα για μεγάλα παιδιά
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Ανδρικό παρκά Therma-FIT
Nike Sportswear Club
Ανδρικό παρκά Therma-FIT
Έκπτωση 30%
Nike Air
Nike Air Ανδρικό τζάκετ φόρμας Windrunner
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Air
Ανδρικό τζάκετ φόρμας Windrunner
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear
Nike Sportswear Γυναικείο τζάκετ με πιέτες
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear
Γυναικείο τζάκετ με πιέτες
Έκπτωση 30%
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Ποδοσφαιρική φόρμα Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Kylian Mbappé Academy
Ποδοσφαιρική φόρμα Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
Έκπτωση 30%
Air Jordan
Air Jordan Ανδρικό puffer τζάκετ
Ανακυκλωμένα υλικά
Air Jordan
Ανδρικό puffer τζάκετ
Έκπτωση 30%
Nike Windrunner
Nike Windrunner Ανδρικό τζάκετ με επένδυση
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Windrunner
Ανδρικό τζάκετ με επένδυση
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear
Nike Sportswear Γυναικείο τζάκετ φόρμας Shrunken
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear
Γυναικείο τζάκετ φόρμας Shrunken
Έκπτωση 30%
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Γυναικείο τζάκετ φόρμας με φερμουάρ σε όλο το μήκος
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Brooklyn
Γυναικείο τζάκετ φόρμας με φερμουάρ σε όλο το μήκος
Έκπτωση 30%
Jordan Flight
Jordan Flight Ανδρικό τζάκετ εργασίας με σχέδιο
Jordan Flight
Ανδρικό τζάκετ εργασίας με σχέδιο
Έκπτωση 30%
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Ανδρικό τζάκετ Draft
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Brooklyn
Ανδρικό τζάκετ Draft
Έκπτωση 30%
Nike Club
Nike Club Ανδρική υφαντή φόρμα
Nike Club
Ανδρική υφαντή φόρμα
Έκπτωση 30%
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Γυναικείο καπιτονέ puffer αμάνικο μπουφάν Therma-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Brooklyn
Γυναικείο καπιτονέ puffer αμάνικο μπουφάν Therma-FIT
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Ανδρικό χειμερινό τζάκετ με φερμουάρ σε όλο το μήκος
Nike Sportswear Club
Ανδρικό χειμερινό τζάκετ με φερμουάρ σε όλο το μήκος
Έκπτωση 30%
Nike Windrunner
Nike Windrunner Ανδρικό παρκά με γέμισμα από πούπουλα
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Windrunner
Ανδρικό παρκά με γέμισμα από πούπουλα
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear Tech
Nike Sportswear Tech Ανδρικό πλεκτό τζάκετ φόρμας Shori Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear Tech
Ανδρικό πλεκτό τζάκετ φόρμας Shori Dri-FIT
Έκπτωση 25%
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα Strike
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα Strike Ανδρικό ποδοσφαιρικό τζάκετ παρουσίασης Nike Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Εναλλακτική εμφάνιση Μπαρτσελόνα Strike
Ανδρικό ποδοσφαιρικό τζάκετ παρουσίασης Nike Dri-FIT
Έκπτωση 30%
Δεύτερη εναλλακτική εμφάνιση Παρί Σεν Ζερμέν Strike
Δεύτερη εναλλακτική εμφάνιση Παρί Σεν Ζερμέν Strike Ποδοσφαιρική φόρμα Jordan Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Δεύτερη εναλλακτική εμφάνιση Παρί Σεν Ζερμέν Strike
Ποδοσφαιρική φόρμα Jordan Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear Tech Woven
Nike Sportswear Tech Woven Αμάνικο τζάκετ για μεγάλα αγόρια
Nike Sportswear Tech Woven
Αμάνικο τζάκετ για μεγάλα αγόρια
Έκπτωση 30%
Nike Academy+
Nike Academy+ Ανδρικό ποδοσφαιρικό υφαντό τζάκετ Repel
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Academy+
Ανδρικό ποδοσφαιρικό υφαντό τζάκετ Repel
Έκπτωση 30%
Nike Windrunner
Nike Windrunner Ανδρικό αμάνικο μπουφάν Statement με πούπουλα
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Windrunner
Ανδρικό αμάνικο μπουφάν Statement με πούπουλα
Έκπτωση 30%
Εναλλακτική εμφάνιση Ατλέτικο Μαδρίτης Strike
Εναλλακτική εμφάνιση Ατλέτικο Μαδρίτης Strike Ανδρική ποδοσφαιρική πλεκτή φόρμα Nike Dri-FIT Total 90
Ανακυκλωμένα υλικά
Εναλλακτική εμφάνιση Ατλέτικο Μαδρίτης Strike
Ανδρική ποδοσφαιρική πλεκτή φόρμα Nike Dri-FIT Total 90
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear
Nike Sportswear Γυναικείο τζάκετ φόρμας με δαντέλα σε φαρδιά γραμμή
Nike Sportswear
Γυναικείο τζάκετ φόρμας με δαντέλα σε φαρδιά γραμμή
Έκπτωση 30%
Nike Pro Octa
Nike Pro Octa Ανδρικό τζάκετ Therma-FIT ADV
Nike Pro Octa
Ανδρικό τζάκετ Therma-FIT ADV
Έκπτωση 30%
Nike Stride
Nike Stride Τζάκετ προπόνησης Repel UV για παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Stride
Τζάκετ προπόνησης Repel UV για παιδιά
Έκπτωση 30%
Nike Totality
Nike Totality Ανδρικό πλεκτό ευέλικτο τζάκετ Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Totality
Ανδρικό πλεκτό ευέλικτο τζάκετ Dri-FIT
Έκπτωση 30%
Windrunner PrimaLoft® δεύτερης εναλλακτικής εμφάνισης Παρί Σεν Ζερμέν Strike
Windrunner PrimaLoft® δεύτερης εναλλακτικής εμφάνισης Παρί Σεν Ζερμέν Strike Ανδρικό ποδοσφαιρικό τζάκετ με κουκούλα Jordan Storm-FIT
Windrunner PrimaLoft® δεύτερης εναλλακτικής εμφάνισης Παρί Σεν Ζερμέν Strike
Ανδρικό ποδοσφαιρικό τζάκετ με κουκούλα Jordan Storm-FIT
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear
Nike Sportswear Υφαντή φόρμα για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear
Υφαντή φόρμα για μεγάλα παιδιά
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear
Nike Sportswear Γυναικείο υφαντό τζάκετ
Nike Sportswear
Γυναικείο υφαντό τζάκετ
Έκπτωση 30%
Nike Club
Nike Club Ανδρικό τζάκετ με κουκούλα
Nike Club
Ανδρικό τζάκετ με κουκούλα
Έκπτωση 30%
Ατλέτικο Μαδρίτης Windrunner
Ατλέτικο Μαδρίτης Windrunner Ανδρικό ποδοσφαιρικό αμάνικο μπουφάν μεσαίου βάρους Nike Therma-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Ατλέτικο Μαδρίτης Windrunner
Ανδρικό ποδοσφαιρικό αμάνικο μπουφάν μεσαίου βάρους Nike Therma-FIT
Έκπτωση 30%
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Γυναικείο αμάνικο μπουφάν για τρέξιμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Γυναικείο αμάνικο μπουφάν για τρέξιμο
Έκπτωση 30%
Air Jordan
Air Jordan Ανδρικό τζάκετ φόρμας
Ανακυκλωμένα υλικά
Air Jordan
Ανδρικό τζάκετ φόρμας
Έκπτωση 30%
Εναλλακτική εμφάνιση Παρί Σεν Ζερμέν Academy Pro
Εναλλακτική εμφάνιση Παρί Σεν Ζερμέν Academy Pro Ποδοσφαιρικό τζάκετ παρουσίασης Nike Dri-FIT Total 90 για μεγάλα παιδιά
Εξαντλήθηκε
Εναλλακτική εμφάνιση Παρί Σεν Ζερμέν Academy Pro
Ποδοσφαιρικό τζάκετ παρουσίασης Nike Dri-FIT Total 90 για μεγάλα παιδιά
Έκπτωση 30%
Nike Unlimited
Nike Unlimited Ανδρικό ευέλικτο τζάκετ Therma-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Unlimited
Ανδρικό ευέλικτο τζάκετ Therma-FIT
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear
Nike Sportswear Γυναικείο τζάκετ εργασίας σε φαρδιά γραμμή
Nike Sportswear
Γυναικείο τζάκετ εργασίας σε φαρδιά γραμμή
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear
Nike Sportswear Ανδρικό υφαντό τζάκετ
Nike Sportswear
Ανδρικό υφαντό τζάκετ
Έκπτωση 30%
Nike Tech
Nike Tech Υφαντό τζάκετ για μεγάλα αγόρια
Nike Tech
Υφαντό τζάκετ για μεγάλα αγόρια
Έκπτωση 30%
Jordan Sport JAM
Jordan Sport JAM Ανδρικό τζάκετ προθέρμανσης
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport JAM
Ανδρικό τζάκετ προθέρμανσης
Έκπτωση 30%
Jordan Flight
Jordan Flight Ανδρικό κοτλέ καθημερινό τζάκετ
Jordan Flight
Ανδρικό κοτλέ καθημερινό τζάκετ
Έκπτωση 30%
Nike
Nike Ανδρικό bomber τζάκετ Repel με προστασία UV για τρέξιμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike
Ανδρικό bomber τζάκετ Repel με προστασία UV για τρέξιμο
Έκπτωση 30%
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Γυναικείο κολεγιακό τζάκετ Therma-FIT
Jordan Brooklyn
Γυναικείο κολεγιακό τζάκετ Therma-FIT
Έκπτωση 30%
Nike Stride
Nike Stride Ανδρικό τζάκετ Repel UV για τρέξιμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Stride
Ανδρικό τζάκετ Repel UV για τρέξιμο
Έκπτωση 30%
Nike Miler
Nike Miler Ανδρικό τζάκετ Repel με προστασία UV για τρέξιμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Miler
Ανδρικό τζάκετ Repel με προστασία UV για τρέξιμο
Έκπτωση 30%
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Ανδρικό τζάκετ Dri-FIT UV
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike 24.7 PerfectStretch
Ανδρικό τζάκετ Dri-FIT UV
Έκπτωση 30%
Jordan Flight
Jordan Flight Γυναικείο καπιτονέ τζάκετ Renegade
Jordan Flight
Γυναικείο καπιτονέ τζάκετ Renegade
Έκπτωση 30%
Nike Windrunner
Nike Windrunner Ανδρικό μπουφάν
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Windrunner
Ανδρικό μπουφάν
Έκπτωση 30%
Nike Impossibly Light Windrunner
Nike Impossibly Light Windrunner Ανδρικό τζάκετ για τρέξιμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Impossibly Light Windrunner
Ανδρικό τζάκετ για τρέξιμο
Έκπτωση 30%
Jordan Sport
Jordan Sport Ανδρικό αμάνικο φούτερ γκολφ
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Ανδρικό αμάνικο φούτερ γκολφ
Έκπτωση 30%
ACG Lava Flow
ACG Lava Flow Ανδρικό αμάνικο μπουφάν Therma-FIT ADV
Ανακυκλωμένα υλικά
ACG Lava Flow
Ανδρικό αμάνικο μπουφάν Therma-FIT ADV
Έκπτωση 30%
Jordan Flight Chicago
Jordan Flight Chicago Ανδρικό τζάκετ Realtree
Jordan Flight Chicago
Ανδρικό τζάκετ Realtree
Έκπτωση 30%
Nike Stride
Nike Stride Ανδρικό τζάκετ Repel για τρέξιμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Stride
Ανδρικό τζάκετ Repel για τρέξιμο
Έκπτωση 30%
Nike Air
Nike Air Ανδρικό υβριδικό και πρακτικό τζάκετ με φερμουάρ σε όλο το μήκος
Nike Air
Ανδρικό υβριδικό και πρακτικό τζάκετ με φερμουάρ σε όλο το μήκος
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Τζάκετ Repel με κουκούλα για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear Windrunner
Τζάκετ Repel με κουκούλα για μεγάλα παιδιά
Έκπτωση 30%
Nike Tempo
Nike Tempo Γυναικείο ζεστό αμάνικο μπουφάν Repel για τρέξιμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Tempo
Γυναικείο ζεστό αμάνικο μπουφάν Repel για τρέξιμο
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Υφαντό τζάκετ φόρμας για κορίτσια
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear Club
Υφαντό τζάκετ φόρμας για κορίτσια
Έκπτωση 30%
Nike Unlimited
Nike Unlimited Ανδρικό ευέλικτο τζάκετ Repel με κουκούλα
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Unlimited
Ανδρικό ευέλικτο τζάκετ Repel με κουκούλα
Έκπτωση 30%
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Ανδρικό τζάκετ Therma-FIT OCTA
Nike 24.7 PerfectStretch
Ανδρικό τζάκετ Therma-FIT OCTA
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear Air Max
Nike Sportswear Air Max Ανδρικό υφαντό τζάκετ
Nike Sportswear Air Max
Ανδρικό υφαντό τζάκετ
Έκπτωση 30%
Nike Energy
Nike Energy Ανδρικό ποδοσφαιρικό υφαντό τζάκετ Repel
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Energy
Ανδρικό ποδοσφαιρικό υφαντό τζάκετ Repel
Έκπτωση 30%
Nike Windrunner
Nike Windrunner Ανδρικό υφαντό τζάκετ με σχέδια
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Windrunner
Ανδρικό υφαντό τζάκετ με σχέδια
Έκπτωση 30%
Jordan Flight
Jordan Flight Ανδρικό τζάκετ με πυκνή επένδυση shearling
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Flight
Ανδρικό τζάκετ με πυκνή επένδυση shearling
Έκπτωση 30%
Nike Tech
Nike Tech Ανδρικό φλις τζάκετ Windrunner με φερμουάρ σε όλο το μήκος
Nike Tech
Ανδρικό φλις τζάκετ Windrunner με φερμουάρ σε όλο το μήκος
Έκπτωση 30%
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Ανδρικό αμάνικο μπουφάν γκολφ Dri-FIT σε φαρδιά γραμμή
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Fairway Fresh
Ανδρικό αμάνικο μπουφάν γκολφ Dri-FIT σε φαρδιά γραμμή
Έκπτωση 30%
Nike Tartan
Nike Tartan Ανδρικό τζάκετ γκολφ σε ριχτή γραμμή
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Tartan
Ανδρικό τζάκετ γκολφ σε ριχτή γραμμή
Έκπτωση 30%
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Ανδρικό τζάκετ τένις
NikeCourt Heritage
Ανδρικό τζάκετ τένις
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος για μεγάλα παιδιά
Nike Sportswear Tech Fleece
Μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος για μεγάλα παιδιά
Έκπτωση 30%
Nike Swift
Nike Swift Γυναικείο τζάκετ Therma-FIT για τρέξιμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Swift
Γυναικείο τζάκετ Therma-FIT για τρέξιμο
Έκπτωση 30%