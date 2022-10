Η δέσμευση της επωνυμίας Jordan απέναντι στη μαύρη κοινότητα

Οι αρχικές μας επενδύσεις εστίαζαν στην ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτικής δύναμης της μαύρης κοινότητας, καταπολεμώντας την καταπίεση που δέχονταν οι μαύροι ψηφοφόροι.



Σε εθνικό επίπεδο, δωρίζουμε από ένα εκατομμύριο δολάρια στη NAACP Legal Defense and Educational Fund (LDF) και το κίνημα The Formerly Incarcerated & Convicted People and Families Movement (FICPFM), και 500.000 $ στην πρωτοβουλία Black Voters Matter για να υποστηρίξουμε τον εθνικό αγώνα τους.



Για τα επόμενα βήματά μας, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τα επενδυτικά μας σχέδια που σχετίζονται με αυτούς τους τρεις τομείς προτεραιότητας όσον αφορά την κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη, και την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε εθνικούς και τοπικούς οργανισμούς.