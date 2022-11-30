Το look της Nike FC: Maria
Κουλτούρα
Είτε συνδυάζει μοτίβα με δεξιοτεχνικό τρόπο είτε εμψυχώνει παίκτριες ποδοσφαίρου, η Maria εφαρμόζει μια δημιουργική στρατηγική σε οτιδήποτε αγγίζει, όπως τα αθλητικά σύνολα που έφτιαξε εδώ μαζί μας.
Η σειρά "Πέρα από την εφαρμογή" εξερευνά τον τρόπο που ανερχόμενοι δημιουργοί συνδυάζουν το προσωπικό στιλ με την ταυτότητα.
"Από τη δουλειά μέχρι και το προσωπικό μου στιλ, το ποδόσφαιρο για μένα αποτελεί πηγή έμπνευσης", δηλώνει η Maria Maleh, μια πολυτάλαντη creative director και συνιδρύτρια της ερασιτεχνικής ομάδας Hamster FC. "Λατρεύω τις όμορφες εμφανίσεις και δίνω ιδιαίτερη σημασία στις χρωματικές παλέτες, στα υλικά, τα τυπογραφικά στοιχεία και στην εφαρμογή".
Συναντηθήκαμε με τη Maria στο σπίτι/στούντιό της, το οποίο βρίσκεται κοντά στο κέντρο Hackney Marshes όπου προπονούνται οι "Hammies", για να εξερευνήσουμε look εμπνευσμένα από το ποδόσφαιρο, συνδυάζοντας τις νέες μας συλλογές εθνικών ομάδων με είδη από την γκαρνταρόμπα της Maria. Κάνε κύλιση προς τα κάτω για να δεις περισσότερα.
"Φτιάξαμε την ομάδα μας θέλοντας να δημιουργήσουμε έναν ασφαλή χώρο για όλες τις γυναίκες. Εκτιμώ πραγματικά το πάθος με το οποίο στηρίζουμε η μία την άλλη".
Maria
Creative Director, στιλίστρια και συνιδρύτρια της Hamster FC
Υπέροχοι συνδυασμοί
"Πάντα αγαπούσα την οπτική διάσταση των πραγμάτων", λέει η Maria, η οποία ξεκίνησε το δικό της δημιουργικό στούντιο ενώ είναι συνιδρύτρια μιας ποδοσφαιρικής ομάδας. Σύμφωνα με την αισθητική της, το σχέδιο του ιαγουάρου σε ένα κορμάκι της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας δημιουργεί αρμονική αντίθεση με μια ψυχεδελική βάση ένδυσης και ένα μεταλλιζέ παντελόνι, επιτυγχάνοντας ένα ελεγχόμενο οπτικό χάος.
Άνεση και πολυτέλεια
Συνδυάσαμε τη φανέλα της Αγγλίας, πατρίδα της Maria, με κορσέ από σατέν και χρυσά κοσμήματα της μαμάς της. "Κάποια από τα κομμάτια έχουν την ίδια ηλικία με μένα", εξηγεί. Τα ψηλόμεσα τζιν, τα αγαπημένα της sneaker Air Max και ένα ρετρό παλτό εξασφαλίζουν άνετη αίσθηση στο σύνολό της.
Αλλάζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού
Μερικές από τις αγαπημένες παίκτριες της Maria έχουν καταγωγή από τη Βραζιλία. "Πάντα θα θυμάμαι πώς επηρέασαν τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι μια παίκτρια ποδοσφαίρου", αναφέρει χαρακτηριστικά. Για μια βραδινή έξοδο, συνδυάσαμε αυτήν την μπλούζα σε απόχρωση Mint Green με ένα ζεστό φουσκωτό μπουφάν και μια φούστα από απομίμηση δέρματος σε βαθύ μαύρο χρώμα για να αναδείξουμε την πινελιά έντονου χρώματος.
Φωτογραφίες: Elliot James Kennedy
Styling: Coco Mell
Συνέντευξη: Grace Gordon