Το look της Nike FC: Maria

"Από τη δουλειά μέχρι και το προσωπικό μου στιλ, το ποδόσφαιρο για μένα αποτελεί πηγή έμπνευσης", δηλώνει η Maria Maleh, μια πολυτάλαντη creative director και συνιδρύτρια της ερασιτεχνικής ομάδας Hamster FC. "Λατρεύω τις όμορφες εμφανίσεις και δίνω ιδιαίτερη σημασία στις χρωματικές παλέτες, στα υλικά, τα τυπογραφικά στοιχεία και στην εφαρμογή".



Συναντηθήκαμε με τη Maria στο σπίτι/στούντιό της, το οποίο βρίσκεται κοντά στο κέντρο Hackney Marshes όπου προπονούνται οι "Hammies", για να εξερευνήσουμε look εμπνευσμένα από το ποδόσφαιρο, συνδυάζοντας τις νέες μας συλλογές εθνικών ομάδων με είδη από την γκαρνταρόμπα της Maria. Κάνε κύλιση προς τα κάτω για να δεις περισσότερα.