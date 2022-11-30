Το look της Nike FC: AntsLive

"Για μένα, μόδα και ποδόσφαιρο πάνε μαζί", λέει ο AntsLive, μουσικός, μοντέλο και φανατικός ποδοσφαιριστής, μιλώντας από το στούντιο όπου ηχογραφεί μουσική στο Hackney του Λονδίνου.



Ολόκληρη η ζωή του AntsLive είναι συνυφασμένη με το ποδόσφαιρο, καθώς πέρασε δέκα χρόνια ως παίκτης και άλλα οκτώ χρόνια ως προπονητής σε ομάδες νέων. Επομένως, ήταν ό,τι πιο φυσικό για εκείνον να φορά συνεχώς φανέλες και αθλητικά σύνολα εκτός γηπέδου.