Το look της Nike FC: AntsLive
Κουλτούρα
Αυτός ο μουσικός, μοντέλο και πρώην προπονητής νέων γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λονδίνο, αλλά το ποδοσφαιρικό του στιλ έχει πιο διεθνή αέρα.
Η σειρά "Πέρα από την εφαρμογή" εξερευνά τον τρόπο που ανερχόμενοι δημιουργοί συνδυάζουν το προσωπικό στιλ με την ταυτότητα.
"Για μένα, μόδα και ποδόσφαιρο πάνε μαζί", λέει ο AntsLive, μουσικός, μοντέλο και φανατικός ποδοσφαιριστής, μιλώντας από το στούντιο όπου ηχογραφεί μουσική στο Hackney του Λονδίνου.
Ολόκληρη η ζωή του AntsLive είναι συνυφασμένη με το ποδόσφαιρο, καθώς πέρασε δέκα χρόνια ως παίκτης και άλλα οκτώ χρόνια ως προπονητής σε ομάδες νέων. Επομένως, ήταν ό,τι πιο φυσικό για εκείνον να φορά συνεχώς φανέλες και αθλητικά σύνολα εκτός γηπέδου.
"Μερικές φορές, ο ατζέντης μου προσπαθεί να με πείσει να φορέσω κομψά ρούχα με στιλ casual", λέει γελώντας, "αλλά συνήθως προτιμώ τις φόρμες. Έτσι μεγάλωσα, έτσι είμαι".
Συναντήσαμε τον Ants στο στούντιό του, για να του δώσουμε να δοκιμάσει μερικά είδη από τις νέες μας συλλογές εθνικών ομάδων. Κάνε κύλιση προς τα κάτω για να δεις look με στοιχεία από τρεις αγαπημένες του ομάδες.
Η ομορφιά του παιχνιδιού
"Θα φορούσα οποιαδήποτε φανέλα της Βραζιλίας. Λατρεύω τα χρώματά της. Μερικοί από τους αγαπημένους μου παίκτες είναι Βραζιλιάνοι. Ένα από τα πιο πολύτιμα πράγματα που έχω είναι μια φανέλα με το αυτόγραφο του Ronaldinho, που είναι ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών".
"Αν γνωρίσω ένα άτομο που του αρέσει το ποδόσφαιρο, του αρέσει η μουσική ή υποστηρίζει την ίδια ομάδα με μένα, σίγουρα θα τα πάμε καλά. Τόσο απλά".
AntsLive
Μουσικός, μοντέλο, ποδοσφαιριστής, πρώην προπονητής νέων
Μπλε μέχρι το κόκκαλο
"Η φανέλα προπόνησης της Γαλλίας είναι άπαιχτη. Θα τη φορούσα ακόμα και στον τάφο. Για μένα, η Γαλλία είναι συνυφασμένη με τη μόδα. Ο τρόπος που ντύνονται οι Παριζιάνοι είναι το κάτι άλλο. Όταν κυκλοφόρησε η συλλογή Jordan x ΠΣΖ, έσπευσα να την αγοράσω".
Η δύναμη της καταγωγής
"Όσον αφορά την Αγγλία, δεν μπορώ να κάνω και αλλιώς. Άλλωστε, γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Λονδίνο. Όταν ξεκινάει [το πρωτάθλημα], όλα γίνονται αυτόματα. Μπαίνω 100% στο πνεύμα της βρετανικής κουλτούρας, πηγαίνω στην παμπ και βλέπω τον αγώνα. Είναι ό,τι καλύτερο".
Φωτογραφίες: Elliot James Kennedy
Styling: Coco Mell
Συνέντευξη: Grace Gordon