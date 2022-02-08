Συγχρόνισε προπονήσεις με τον έμμηνο κύκλο

Κάθε γυναίκα έχει οιστρογόνα, τα οποία ευθύνονται κυρίως για την ανάπτυξη του αναπαραγωγικού συστήματος, και προγεστερόνες, που προετοιμάζουν τη μήτρα για μια πιθανή εγκυμοσύνη. Τα επίπεδά τους παρουσιάζουν τακτικά διακυμάνσεις, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο που κινείσαι, σκέφτεσαι και νιώθεις, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου αλλά και κάθε μέρα του κύκλου σου, λέει η Georgie Bruinvels, PhD, ερευνήτρια επιστήμων στην εταιρεία βιοαναλύσεων Orreco. Αυτός είναι ο λόγος που μια μέρα μπορεί να νιώθεις ασταμάτητη ενέργεια και την επομένη να αισθάνεσαι κολλημένη στον καναπέ, κλαίγοντας με μια διαφήμιση για αδέσποτα ζωάκια.



Αυτές οι διακυμάνσεις μπορούν επίσης να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο το σώμα σου αντιδρά στην άσκηση, κάτι το οποίο μπορεί να είναι θετικό. Αυτό σημαίνει ότι, οποιαδήποτε μέρα του μήνα, μπορείς να οργανώσεις το πότε και το πώς θα προπονείσαι για να έχεις τα αποτελέσματα που θέλεις.



Ο συγχρονισμός με βάση τον έμμηνο κύκλο σου σημαίνει στην ουσία προσαρμογή της προπόνησης και του προγράμματος διατροφής σου ανάλογα με τις ορμόνες σου, ώστε να μπορείς να αποκομίσεις στον μέγιστο βαθμό τα σωματικά, πνευματικά και συναισθηματικά οφέλη που προσφέρουν", λέει η Stacy Sims, PhD, φυσιολόγος αθλητριών και συγγραφέας του Roar, ενός οδηγού προπόνησης και διατροφής για δραστήριες γυναίκες που βασίζεται στη φυσιολογία. Αν και η έρευνα σχετικά με την προσαρμογή της προπόνησης με βάση τον έμμηνο κύκλο βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη, μπορεί να δεις πλεονεκτήματα που να αξίζουν αυτήν την προσπάθεια.



Αν ακολουθήσεις τις φυσικές ανάγκες του σώματός σου (δεν χρησιμοποιήσεις δηλαδή ορμονικές μεθόδους αντισύλληψης, καθώς οι περισσότερες επηρεάζουν τις ορμονικές μεταβολές και συνεπώς απαιτούν διαφορετική προσέγγιση), αυτός ο χάρτης έμμηνου κύκλου που σχεδίασε η Sims θα σε βοηθήσει να περιηγηθείς στις διάφορες φάσεις του κύκλου σου. Απλώς έχε υπόψη ότι κάθε σώμα και κάθε έμμηνος κύκλος διαφέρουν, επομένως τα αποτελέσματα δεν είναι εγγυημένα. Τουλάχιστον, όμως, η αρχή ενός νέου προγράμματος μπορεί να αποτελέσει μια ευχάριστη αλλαγή στον ρυθμό και ίσως σε βοηθήσει να ανακαλύψεις νέες πληροφορίες για το τι μπορεί να κάνει το σώμα σου να νιώθει όμορφα.