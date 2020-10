Γνώρισε την ποδοσφαιρική ομάδα Πάρις Αλέσια

Ο Ferhat θέλει το ποδόσφαιρο να έχει παρόμοιο ρόλο για τα παιδιά στην κοινότητά του. Τα τελευταία έξι χρόνια, έχει επεκτείνει την Paris Alésia FC από 80 παιδιά σε περισσότερα από 700. Την τελευταία σεζόν, η ομάδα παρουσίασε ένα μοναδικό πρόγραμμα για κορίτσια στην πόλη, το οποίο επικεντρώνεται σε παίκτριες έως και δώδεκα ετών και περιλαμβάνει αποκλειστικά προπονήτριες. Όπως αναφέρει, το ποδόσφαιρο ενώνει όλους τους ανθρώπους και τους διδάσκει μαθήματα για τη ζωή, μαθήματα που έμαθε και ο ίδιος στο γήπεδο.



"Το ποδόσφαιρο έδωσε ζωή σε αυτό το γήπεδο. Το ποδόσφαιρο άλλαξε τη ζωή πολλών παιδιών. Το ποδόσφαιρο άλλαξε τη δική μου ζωή", λέει ο Ferhat. "Το ποδόσφαιρο είναι μια μορφή έκφρασης και αυτό τους λέμε, ότι εδώ θα εξελιχθούν".



Στη νέα μας σειρά, "From the Grounds Up", θα γνωρίσεις ανθρώπους από όλο τον κόσμο που ξέρουν ότι μπορούν να αλλάξουν τις κοινότητές τους και τον κόσμο μέσα από το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό.



Παρακολούθησε το τρίτο επεισόδιο παραπάνω, διάβασε περισσότερα από τους ανθρώπους της Paris Alésia FC παρακάτω και ρίξε μια ματιά στα προηγούμενα επεισόδια για τη Hackney Wick FC και τη Fitzroy Lions SC.