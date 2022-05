Δεν σταματάμε ποτέ να δίνουμε έμπνευση: Επαναστατική διαφήμιση

Ως η νεαρότερη επαγγελματίας σκέιτερ που αγωνίζεται αυτήν τη στιγμή, η Sky Brown έκανε πολλά άτομα της νέας γενιάς να προσέξουν το άθλημα. Θεωρήσαμε ότι η Sky ήταν ιδανική για τη νέα εκδοχή της διάσημης διαφήμισης "Who Said Woman Was Not Meant to Fly?" (Ποιος είπε ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να πετάξουν;), καθώς βρίσκεται συνεχώς στον αέρα και, όπως υποδηλώνει και το όνομά της, που σημαίνει "ουρανός", η παρουσία της δίνει δύναμη στην επόμενη γενιά.