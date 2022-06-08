Δεν σταματάμε ποτέ να αψηφούμε τα συμβατικά πρότυπα: Circa 72

Δεν σταματάμε ποτέ να πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα
Department of Nike Archives
Χτίζουμε τη φήμη μας αμφισβητώντας το κατεστημένο. Η τελευταία μας συλλογή, Nike Circa 72, επαναπροσδιορίζει καινοτομίες του παρελθόντος για τις μελλοντικές γενιές.
Τα πιο εμβληματικά κομμάτια μας προσφέρουν φυσική αίσθηση. Ένα ευέλικτο Windrunner. Ένας αθλητικός στηθόδεσμος Swoosh που προσφέρει στήριξη. Ένα πολύχρωμο ζευγάρι Waffle One. Αυτά τα βασικά κομμάτια δίνουν την αίσθηση ότι υπήρχαν από πάντα και είναι ό,τι πρέπει για τις περιπτώσεις που θέλεις να εντυπωσιάσεις.
Ωστόσο, τα πράγματα δεν ήταν πάντα έτσι. Καθένα από αυτά τα κομμάτια ξεκίνησε ως μια τολμηρή ιδέα, που αντιπροσώπευε μια πρωτόγνωρη κατεύθυνση για εμάς. Η συλλογή Circa 72 είναι αφιερωμένη σε αυτήν την τόλμη και την καινοτομία. Κουβαλώντας πενήντα χρόνια δημιουργίας, η συλλογή Circa 72 επαναπροσδιορίζει εμβληματικά κομμάτια της Nike για την επόμενη γενιά αθλητών.
1978, σχέδιο του αρχικού Windrunner, από την Diane Katz
1979, αρχικό γυναικείο Windrunner (Δεν διατίθεται προς πώληση)
1976, πρώτη εμφάνιση του λογότυπου "Baby Teeth"
2022, γυναικείο T-Shirt σε τετράγωνη γραμμή Nike Sportswear
1976, λογότυπο "Baby Teeth", από τον Geoff Hollister
1978, σχέδιο του αρχικού Windrunner, από την Diane Katz
1979, αρχικό γυναικείο Windrunner (Δεν διατίθεται προς πώληση)
1976, πρώτη εμφάνιση του λογότυπου "Baby Teeth"
2022, γυναικείο T-Shirt σε τετράγωνη γραμμή Nike Sportswear
1976, λογότυπο "Baby Teeth", από τον Geoff Hollister
Ας πάρουμε για παράδειγμα το Windrunner, ένα ρούχο που σχεδιάστηκε για να προσφέρει λειτουργικότητα στους δρομείς που έτρεχαν υπό καταρρακτώδεις βροχές στη διάρκεια της προπόνησης εκτός σεζόν στο Πόρτλαντ του Όρεγκον. Το 1978, όταν η Diane Katz, η πρώτη σχεδιάστρια ρούχων της Nike με επαγγελματική κατάρτιση, και ο Geoff Hollister, ο τρίτος εργαζόμενος της Nike, κατασκεύασαν για πρώτη φορά το Windrunner, η κατηγορία ρούχων γυμναστικής ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Η Katz στράφηκε στα ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες υφάσματα του σκι για να πάρει έμπνευση για το όραμά της και ξεκίνησε με γνώμονα την καινοτομία.
Η διαδικασία ήταν ένας γρίφος. Πώς θα μπορούσε η Katz να χρησιμοποιήσει ένα παραδοσιακά τεχνικό ύφασμα και να το διαμορφώσει σε ένα αεριζόμενο και άνετο κομμάτι, κατάλληλο για μικρές και μεγάλες διαδρομές τρεξίματος; Πώς θα μπορούσε να συνδυάσει όλες αυτές τις αντικρουόμενες ιδέες και να δημιουργήσει ένα κομμάτι με ελκυστική σχεδίαση; Εργάστηκε ακούραστα και ατελείωτα, δημιουργώντας πρωτότυπα σχέδια για τζάκετ, μέχρι που έφτασε στο διάσημο σχέδιο που όλοι γνωρίζουμε σήμερα.
Η Katz και ο Hollister έκαναν καλά τη δουλειά τους. Ωστόσο, το Windrunner δεν εγκρίθηκε αμέσως. Το τζάκετ ήταν η πρώτη συνεργασία της εταιρείας με μια έμπειρη σχεδιάστρια ρούχων γυμναστικής και η εταιρεία περνούσε κάθε λεπτομέρεια από κόσκινο.
Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι το Windrunner ήταν ένα πρωτοφανές και αμφιλεγόμενο ρούχο. Αλλά αυτό ακριβώς συνέβη. Με την πάροδο των χρόνων, οι σειρές ρούχων και sneaker της Nike συνέχισαν να ξεπερνούν τα όρια του παρελθόντος, χαρίζοντας έμπνευση για το μέλλον.
Η συλλογή Circa 72 περιλαμβάνει αποκλειστικά κομμάτια που παραπέμπουν στην ανατρεπτική της ιστορία, βασικά είδη που είναι εμπνευσμένα από τον στίβο και αναβιώνουν τα χρώματα και τα μοτίβα από το ξεκίνημα της εταιρείας στο Όρεγκον. Βασικά κομμάτια, όπως ο αθλητικός στηθόδεσμος, το τζάκετ φόρμας και το T-Shirt της σειράς περιλαμβάνουν το λεκτικό σήμα με τα κεφαλαία γράμματα "baby teeth" του Geoff Hollister, μια παραπομπή στις επαναστατικές ιδέες που απέδωσαν καρπούς μόλις η Nike βρήκε τα πατήματά της.
Η συλλογή Circa 72 έχει να κάνει με την κληρονομιά. Ένας φόρος τιμής στην ιστορία καινοτομίας και εφευρετικότητας της Nike. Αυτά τα κομμάτια αντιπροσωπεύουν μεγάλες ιδέες που συνεχίζουν να έχουν απήχηση 50 χρόνια μετά. Κάθε κομμάτι της συλλογής Circa 72 τιμά το παρελθόν, αλλά έχει ανανεωθεί και ανακατασκευαστεί για το μέλλον.