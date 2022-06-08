Δεν σταματάμε ποτέ να αψηφούμε τα συμβατικά πρότυπα: Circa 72

Η Katz και ο Hollister έκαναν καλά τη δουλειά τους. Ωστόσο, το Windrunner δεν εγκρίθηκε αμέσως. Το τζάκετ ήταν η πρώτη συνεργασία της εταιρείας με μια έμπειρη σχεδιάστρια ρούχων γυμναστικής και η εταιρεία περνούσε κάθε λεπτομέρεια από κόσκινο.



Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι το Windrunner ήταν ένα πρωτοφανές και αμφιλεγόμενο ρούχο. Αλλά αυτό ακριβώς συνέβη. Με την πάροδο των χρόνων, οι σειρές ρούχων και sneaker της Nike συνέχισαν να ξεπερνούν τα όρια του παρελθόντος, χαρίζοντας έμπνευση για το μέλλον.



Η συλλογή Circa 72 περιλαμβάνει αποκλειστικά κομμάτια που παραπέμπουν στην ανατρεπτική της ιστορία, βασικά είδη που είναι εμπνευσμένα από τον στίβο και αναβιώνουν τα χρώματα και τα μοτίβα από το ξεκίνημα της εταιρείας στο Όρεγκον. Βασικά κομμάτια, όπως ο αθλητικός στηθόδεσμος, το τζάκετ φόρμας και το T-Shirt της σειράς περιλαμβάνουν το λεκτικό σήμα με τα κεφαλαία γράμματα "baby teeth" του Geoff Hollister, μια παραπομπή στις επαναστατικές ιδέες που απέδωσαν καρπούς μόλις η Nike βρήκε τα πατήματά της.