Bra By Michaela: Εμφανίσεις με αθλητικούς στηθόδεσμους

Bra By Michaela

Το Bra By Michaela είναι η νέα ενότητα με συμβουλές από τη Michaela DePrince, μια εμβληματική μορφή του σύγχρονου μπαλέτου παγκοσμίως. Η Michaela βάζει τη σφραγίδα της στον χορό και σε αυτό το Bra By με τίτλο "Το δικαίωμα στην αλλαγή", ένα αφιέρωμα στον τρόπο με τον οποίο εξελισσόμαστε ως άτομα και γινόμαστε πιο δυνατές εκδοχές του εαυτού μας.

Στο πλαίσιο του Styling με αθλητικούς στηθόδεσμους, συναντηθήκαμε μαζί της στη Νέα Υόρκη, όπου μας έδειξε πώς να φοράμε τους αθλητικούς στηθόδεσμους Nike Alate από το πρωί μέχρι το βράδυ, ακόμα και εκτός προπόνησης. Ρίξε μια ματιά στα διαφορετικά στιλ της παρακάτω.