Bra By Michaela: Εμφανίσεις με αθλητικούς στηθόδεσμους

Bra By Michaela
Michaela DePrince: Styling με αθλητικούς στηθόδεσμους
Το Bra By Michaela είναι η νέα ενότητα με συμβουλές από τη Michaela DePrince, μια εμβληματική μορφή του σύγχρονου μπαλέτου παγκοσμίως. Η Michaela βάζει τη σφραγίδα της στον χορό και σε αυτό το Bra By με τίτλο "Το δικαίωμα στην αλλαγή", ένα αφιέρωμα στον τρόπο με τον οποίο εξελισσόμαστε ως άτομα και γινόμαστε πιο δυνατές εκδοχές του εαυτού μας.
Στο πλαίσιο του Styling με αθλητικούς στηθόδεσμους, συναντηθήκαμε μαζί της στη Νέα Υόρκη, όπου μας έδειξε πώς να φοράμε τους αθλητικούς στηθόδεσμους Nike Alate από το πρωί μέχρι το βράδυ, ακόμα και εκτός προπόνησης. Ρίξε μια ματιά στα διαφορετικά στιλ της παρακάτω.
1. Στηθόδεσμος Nike Alate σε λευκό και μαύρο με μαύρη φούστα μίνι με παγιέτες και πουκάμισο
"Ετοιμάζεσαι να βγεις στη διάρκεια της μέρας και έχεις δοκιμάσει τη μισή σου ντουλάπα προτού βρεις το σύνολο που θα σε κάνει να πεις 'ναι, αυτό είναι'. Σου θυμίζει κάτι αυτό;". Έτσι αισθάνομαι για αυτό το σύνολο. Λατρεύω το ανεπιτήδευτο look. Είναι όπως ο χορός, που φαίνεται ανεπιτήδευτος ενώ όλα τα βήματα είναι προσεκτικά σχεδιασμένα. Ο στηθόδεσμος Nike Alate σε λευκό κάνει ωραία αντίθεση με το δέρμα μου, όπως και η μαύρη φούστα μίνι με παγιέτες και το πουκάμισο. Μου αρέσει που μπορώ να φοράω τον στηθόδεσμο ως μπλούζα crop, αλλά και το ότι μπορώ να κουμπώνω το πουκάμισο ώστε να φαίνεται μόνο το περίγραμμα από μέσα".
2. Στηθόδεσμος Nike Alate σε μαύρο χρώμα με λευκό τζιν και καπαρντίνα
"Συχνά θα με δεις να χορεύω στον δρόμο, καθώς περπατώ εξασκώντας τα χέρια μου συνέχεια. Έτσι, μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο ο στηθόδεσμος Nike Alate μού προσφέρει ελευθερία κινήσεων σε σχέση με άλλους αθλητικούς στηθόδεσμους. Αυτό το look ήταν εντυπωσιακό. Μου άρεσε η διττή φύση του κλασικού και μοντέρνου στιλ με το μαύρο (στηθόδεσμο) και το λευκό (τζιν και καπαρντίνα). Οτιδήποτε με κάνει να νιώθω άνετη, αλλά και δυνατή, είναι η χρυσή τομή για μένα. Αν δεν είμαι απόλυτα σίγουρη για τον εαυτό μου, λατρεύω το ότι μπορώ να επιλέξω κάτι που με κάνει να σκέφτομαι ότι το 'χω, ότι μπορώ να κάνω τη μέρα μου καλύτερη με αυτό το σύνολο. Είναι κάτι που μου δίνει δύναμη. Νιώθω ότι αν το φορούσα σε μια συνάντηση, θα έσκιζα".
3. Στηθόδεσμος Nike Alate σε μαύρο με δερμάτινο παντελόνι και κόκκινο πουκάμισο
"Ενώ δημιουργούσα αυτό το look, ξέχασα σχεδόν ότι ο στηθόδεσμος Nike Alate είναι κάτι που φοράω και στην προπόνηση. Σε συνδυασμό με το δερμάτινο παντελόνι, παρέπεμπε απόλυτα σε μια σέξι μπλούζα crop, κάτι που μου άρεσε πολύ. Με έκανε να νιώθω υπέροχα όταν τον φορούσα έξω. Ήταν τόσο άνετος, τον λάτρεψα. Και η κόκκινη πινελιά από το πουκάμισο και τις πλατφόρμες έκανε το σύνολο πραγματικά διασκεδαστικό. Θα φορούσα αυτό το look σε μια νυχτερινή έξοδο με τις φίλες μου. Ξέρεις, σε αυτά τα μέρη που η είσοδος περνά μέσα από μια κουζίνα και στο βάθος υπάρχει μια πόρτα που οδηγεί σε ένα κλαμπ που παίζει την καλύτερη μουσική και αμέσως θέλεις να ξεκινήσεις να χορεύεις".
Όποιο χρώμα και μέγεθος και αν αναζητάς, μπορείς να αγοράσεις τον αθλητικό στηθόδεσμο Nike Alate παρακάτω.