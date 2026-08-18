Γυναικεία παπούτσια γενικής προπόνησης
Ξεπέρασε τα όριά σου στην προπόνηση με τη βοήθεια των γυναικείων παπουτσιών γενικής προπόνησης Nike. Εξερεύνησε το Nike Metcon 3, που διαθέτει τη νέα τεχνολογία Nike, για να συμπληρώσεις το πρόγραμμά σου. Η ανανεωμένη υπερυψωμένη ενδιάμεση σόλα προσφέρει ευελιξία στις αερόβιες δραστηριότητες, ενώ το κολλώδες καουτσούκ στο μπροστινό μέρος εξασφαλίζει δυναμική πρόσφυση για τις απαιτητικές ασκήσεις άρσης βαρών. Εξερεύνησε ολόκληρη τη συλλογή γυναικείων ειδών γενικής προπόνησης και βρες όλα τα ρούχα και τον εξοπλισμό που θα σε βοηθήσουν για να κυριαρχήσεις στις πιο απαιτητικές προπονήσεις. Τα παπούτσια γενικής προπόνησης Nike είναι διαθέσιμα και για άνδρες.