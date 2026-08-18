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Γυναίκες Γενική προπόνηση Παπούτσια

(13)
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Γυναικεία παπούτσια άσκησης
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Nike Metcon 10
Γυναικεία παπούτσια άσκησης
139,99 €
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Γυναικεία παπούτσια προπόνησης
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Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Free Metcon 7
Γυναικεία παπούτσια προπόνησης
129,99 €
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Ανδρικά παπούτσια άσκησης
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Nike Metcon 10
Ανδρικά παπούτσια άσκησης
139,99 €
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Γυναικεία παπούτσια άσκησης
+3
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Bella 7
Γυναικεία παπούτσια άσκησης
89,99 €
Nike Free Metcon 7 AMP
Nike Free Metcon 7 AMP Ανδρικά παπούτσια προπόνησης
Nike Free Metcon 7 AMP
Ανδρικά παπούτσια προπόνησης
139,99 €
Nike MC Trainer 4
Nike MC Trainer 4 Γυναικεία παπούτσια προπόνησης
Nike MC Trainer 4
Γυναικεία παπούτσια προπόνησης
79,99 €
Nike Flex Train
Nike Flex Train Γυναικεία παπούτσια άσκησης
+1
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Flex Train
Γυναικεία παπούτσια άσκησης
79,99 €
Nike Metcon 10 By You
Nike Metcon 10 By You Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια άσκησης
Εξατομίκευση
Εξατομίκευση
Nike Metcon 10 By You
Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια άσκησης
169,99 €
Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
Εξατομίκευση
+1
Εξατομίκευση
Nike Free RN By You
Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
129,99 €
Nike Free Metcon 7 By You
Nike Free Metcon 7 By You Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια προπόνησης
Εξατομίκευση
Εξατομίκευση
Nike Free Metcon 7 By You
Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια προπόνησης
159,99 €
Nike Free Metcon 7 Be True By You
Nike Free Metcon 7 Be True By You Εξατομικευμένα παπούτσια
Εξατομίκευση
Εξατομίκευση
Nike Free Metcon 7 Be True By You
Εξατομικευμένα παπούτσια
159,99 €
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Γυναικεία παπούτσια άσκησης
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Free 2025
Γυναικεία παπούτσια άσκησης
Έκπτωση 30%
Nike In-Season TR 14
Nike In-Season TR 14 Γυναικεία παπούτσια άσκησης
Nike In-Season TR 14
Γυναικεία παπούτσια άσκησης
Έκπτωση 30%

Γυναικεία παπούτσια γενικής προπόνησης

Ξεπέρασε τα όριά σου στην προπόνηση με τη βοήθεια των γυναικείων παπουτσιών γενικής προπόνησης Nike. Εξερεύνησε το Nike Metcon 3, που διαθέτει τη νέα τεχνολογία Nike, για να συμπληρώσεις το πρόγραμμά σου. Η ανανεωμένη υπερυψωμένη ενδιάμεση σόλα προσφέρει ευελιξία στις αερόβιες δραστηριότητες, ενώ το κολλώδες καουτσούκ στο μπροστινό μέρος εξασφαλίζει δυναμική πρόσφυση για τις απαιτητικές ασκήσεις άρσης βαρών. Εξερεύνησε ολόκληρη τη συλλογή γυναικείων ειδών γενικής προπόνησης και βρες όλα τα ρούχα και τον εξοπλισμό που θα σε βοηθήσουν για να κυριαρχήσεις στις πιο απαιτητικές προπονήσεις. Τα παπούτσια γενικής προπόνησης Nike είναι διαθέσιμα και για άνδρες.