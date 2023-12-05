Πείθουμε τα κορίτσια να παραμείνουν στον αθλητισμό

Τα κορίτσια θέλουν να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Θέλουν να κινούνται, να διαγωνίζονται, να παίρνουν ρίσκα και να αισθάνονται ότι ανήκουν κάπου. Ωστόσο, για να παρακινήσουμε τα κορίτσια να πάνε στο γήπεδο ή το γυμναστήριο, να εξασφαλίσουμε ότι έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό (όπως αθλητικούς στηθόδεσμους και λαστιχάκια για τα μαλλιά) και να διατηρήσουμε το ενδιαφέρον τους για το παιχνίδι ζωντανό, χρειάζεται κάποια προσπάθεια.



Οι ειδικοί λένε ότι τα κορίτσια τα πηγαίνουν καλύτερα σωματικά, πνευματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά όταν έχουν την ευκαιρία να παίξουν. Όμως, τα κορίτσια σταματούν τον αθλητισμό με διπλάσιο ρυθμό από ό,τι τα αγόρια. Για τα κορίτσια στις αστικές κοινότητες και τα έγχρωμα κορίτσια, οι αριθμοί είναι ακόμα χειρότεροι.



Τα καλά νέα είναι ότι μπορούμε όλοι να κάνουμε κάτι για να ασχοληθούν τα κορίτσια με τον αθλητισμό και να κερδίσουμε την αφοσίωσή τους. Τα κορίτσια χρειάζονται μερικά βασικά πράγματα για να δημιουργήσουν θετική, ουσιαστική σχέση με τον αθλητισμό:



Ευκαιρίες για να ανήκουν στην ομάδα, να ανταγωνίζονται, να κάνουν φίλους και να συνδέονται με τις συμπαίκτριές τους και τους ενήλικες γύρω τους.





για να ανήκουν στην ομάδα, να ανταγωνίζονται, να κάνουν φίλους και να συνδέονται με τις συμπαίκτριές τους και τους ενήλικες γύρω τους. Πρότυπα που είναι επίσης σημαντικά, όπως προπονήτριες και άνθρωποι στη ζωή τους που τιμούν τις αθλήτριες. Τα κορίτσια που έχουν αυτά τα πράγματα είναι πιθανότερο να συνεχίσουν να παίζουν καθώς μεγαλώνουν.





που είναι επίσης σημαντικά, όπως προπονήτριες και άνθρωποι στη ζωή τους που τιμούν τις αθλήτριες. Τα κορίτσια που έχουν αυτά τα πράγματα είναι πιθανότερο να συνεχίσουν να παίζουν καθώς μεγαλώνουν. Τέλος, για να παραμείνουν αφοσιωμένα στο παιχνίδι, πρέπει να δημιουργήσουμε μια αθλητική κουλτούρα που περιλαμβάνει και τιμά τα κορίτσια. Αυτό αρχίζει με την κουλτούρα που δημιουργούμε στις ομάδες μας.



Η Nike συνεργάζεται με συνεργάτες της κοινότητας και ειδικούς για να αντιστρέψει την τάση του να τα παρατάνε. Οι ενήλικες στη ζωή των κοριτσιών μπορούν να είναι πρωταθλητές και σύμμαχοι σε αυτήν την προσπάθεια, δημιουργώντας θετικές εμπειρίες για τα κορίτσια στο γήπεδο, στον στίβο, και οπουδήποτε αλλού προπονούνται τα κορίτσια. Δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να κάνουμε τα πρώτα βήματα πιο εύκολα. Και, αν ψάχνεις περισσότερες συμβουλές, ρίξε μια ματιά σε αυτά τα σκονάκια.