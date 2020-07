Το φαγητό γίνεται απόλαυση με την ενστικτώδη κατανάλωση

"Αυτοί που καταναλώνουν φαγητό με ενστικτώδη τρόπο είναι άτομα που εμπιστεύονται και τιμούν την πείνα τους, απολαμβάνουν χωρίς ενοχές τις διατροφικές τους επιλογές και μπορούν να θέτουν προτεραιότητες και να νιώθουν ευχαρίστηση με το φαγητό", αναφέρει η Christy Harrison, διαιτολόγος που είναι κατά της δίαιτας και που βρίσκεται στο προσκήνιο αυτού του διατροφικού κινήματος, καθώς και συγγραφέας του βιβλίου Anti-Diet: Reclaim Your Time, Money, Well-Being, and Happiness Through Intuitive Eating.



Ουσιαστικά, αυτοί που καταναλώνουν φαγητό με ενστικτώδη τρόπο δίνουν στον εαυτό τους άνευ όρων την άδεια να τρώνε ό,τι θέλουν, όποτε θέλουν και όσο θέλουν.



Αν αυτό σου ακούγεται χαοτικό, θυμήσου ότι πρόκειται για μία από τις πιο παλιές ικανότητες που έχεις, λέει η Harrison. Όπως τα βαθιά καθίσματα με τέλεια στάση σώματος ή οι βαθιές εισπνοές από την κοιλιά, η ενστικτώδης κατανάλωση φαγητού είναι κάτι που κάνεις από τη στιγμή που γεννιέσαι, προσθέτει. "Αν παρατηρήσεις τα μωρά, θα δεις ότι τρέφονται άνετα με μια ποικιλία τροφίμων και μετά σπρώχνουν μακριά το φαγητό όταν χορτάσουν".



Αυτή η φυσική κλίση εκτροχιάζεται από αυτό που η Harrison αποκαλεί "κουλτούρα της δίαιτας" ή, αλλιώς, τα συνεχή μηνύματα σχετικά με το τι πρέπει ή δεν πρέπει να τρως.



"Η κουλτούρα της δίαιτας θέτει ως πρότυπο το αδύνατο σώμα και το εξισώνει με την υγεία και την ηθική αρετή", αναφέρει. "Εξυψώνει την απώλεια βάρους, απογειώνει ορισμένα τρόφιμα και δαιμονοποιεί άλλα, ενώ περιφρονεί τα άτομα που δεν ταιριάζουν σε αυτήν την εκδοχή της υγείας, ειδικά τα μεγαλόσωμα άτομα".