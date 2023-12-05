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Οδηγός προπόνησης κοριτσιών
Τελευταία ενημέρωση: 5 Δεκεμβρίου 2023
Χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά
Γίνε πηγή έμπνευσης για τη γενναιότητα των κοριτσιών μέσα από τον αθλητισμό

Οι ειδικοί λένε ότι τα κορίτσια τα πηγαίνουν καλύτερα σωματικά, πνευματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά όταν έχουν την ευκαιρία να παίξουν. Αλλά σήμερα, τα κορίτσια σταματούν τον αθλητισμό με διπλάσιο ρυθμό από ό,τι τα αγόρια. Στο πλαίσιο της σύμπραξης της Nike συνεργάτες της κοινότητας και ειδικούς με στόχο να αντιστρέψουμε αυτήν την τάση, δημιουργήσαμε τον Οδηγό προπόνησης κοριτσιών: μια πηγή που βοηθάει στην καθοδήγηση, την ενδυνάμωση και την υποστήριξη νεαρών αθλητριών.

Η ενασχόληση με τον αθλητισμό συχνά απαιτεί να ρισκάρεις. Να είσαι ευάλωτος για να μάθεις μια νέα δεξιότητα, για να δοκιμάσεις μια άγνωστη άσκηση ή για να στοιχηματίσεις στον εαυτό σου όταν αντιμετωπίζεις τον τελευταίο αμυντικό. Και ενώ τα κορίτσια συχνά επιβραβεύονται όταν κάνουν κάτι σωστά, δεν λαμβάνουν τα ίδια θετικά σχόλια όταν δοκιμάζουν μια νέα τεχνική και δεν τα καταφέρνουν.

Στον αθλητισμό, αυτό σημαίνει ότι ένα κορίτσι μπορεί να διστάζει να δοκιμάσει κάτι καινούργιο, αν δεν είναι σίγουρη ότι θα πετύχει. Αλλά αν δεν δοκιμάσει ποτέ αυτήν την παράτολμη πάσα, δεν προσπαθήσει να πιάσει την μπάλα ή αγωνίζεται πότε στο αγώνισμα του στίβου που είναι καλύτερη, θα χάσει πολλές απίστευτες εμπειρίες.

Φαντάσου ένα κορίτσι που προσπαθεί ακόμα και αν δεν είναι σίγουρη ότι θα σκοράρει. Ή ένα κορίτσι που δοκιμάζει να κάνει πεταλούδα ενώ το ελεύθερο είναι το καλύτερο στιλ της. Ένα άλλο μπορεί να τα παρατήσει αφού δεχτεί οχτώ γκολ όταν αντικαθιστά κάποιον ως τερματοφύλακας, αλλά το χτύπημα που σταμάτησε είναι αυτό που θυμούνται όλοι. Αυτά τα κορίτσια έχουν μάθει να είναι γενναία και αυτό θα κάνει όλη τη διαφορά για αυτά, στον αθλητισμό και τη ζωή.

Δες αυτήν την ομιλία TED για το πώς να ανατρέφεις τα κορίτσια ώστε να είναι γενναία.

Ετοίμασέ την για την επιτυχία

  • Ετοίμασέ την για την επιτυχία, Γίνε πηγή έμπνευσης για τη γενναιότητα των κοριτσιών μέσα από τον αθλητισμό, slide 1 of 3
    Ενθάρρυνε τις ριψοκίνδυνες αποφάσεις

    Όταν βοηθάς τα κορίτσια να θέτουν στόχους για τους εαυτούς τους, ενθάρρυνέ τα να περιλαμβάνουν πράγματα που απαιτούν γενναιότητα, όπως το να μάθουν μια νέα δεξιότητα, θέση ή ακόμα και ένα νέο άθλημα. Στην προθέρμανση, ζήτησε από τα κορίτσια να πουν φωναχτά κάτι νέο που θα δοκιμάσουν εκείνη την ημέρα. Και φρόντισε τα κορίτσια να έχουν πολλές ευκαιρίες για να δοκιμάζουν νέα πράγματα, όπως το να αλλάζουν θέσεις σε κάθε αγώνα και προπόνηση.

  • Ετοίμασέ την για την επιτυχία, Γίνε πηγή έμπνευσης για τη γενναιότητα των κοριτσιών μέσα από τον αθλητισμό, slide 2 of 3
    Πανηγύρισε όταν δοκιμάζουν κάτι καινούργιο

    Ενθάρρυνε τη γενναιότητα όποτε μπορείς. Πιάσε τα κορίτσια να δοκιμάζουν κάτι νέο όταν πιστεύουν ότι δεν τα βλέπεις. Θέσπισε το βραβείο για την "Πιο θαρραλέα παίκτρια" και φρόντισε να το απονέμεις σε διαφορετικά άτομα. Να θυμάσαι ότι είναι σπουδαίο να επιβραβεύεις την υπεροχή, αλλά πρώτα ενθάρρυνε όλα τα βήματα που οδήγησαν σε αυτήν.

  • Ετοίμασέ την για την επιτυχία, Γίνε πηγή έμπνευσης για τη γενναιότητα των κοριτσιών μέσα από τον αθλητισμό, slide 3 of 3
    Άφησε πίσω τα λάθη

    Δείξε τους ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό να κάνουν λάθη. Ξεκίνησε να χρησιμοποιείς μια χειρονομία (για παράδειγμα, μπορείς κυριολεκτικά να τινάζεις τον ώμο τους για να δείξεις ότι "τινάζουν" το λάθος από πάνω τους), για να θυμίσεις στα κορίτσια ότι μπορούν και πρέπει να αφήνουν τα λάθη πίσω τους. Και φρόντισε να τους πεις ότι δεν κανείς δεν είναι τέλειος, ούτε εσύ. Πες τους ιστορίες για τα δικά σου λάθη. Όταν καταλάβουν ότι και εσύ δεν κάνεις τα πάντα τέλεια, θα μάθουν ότι δεν χρειάζεται να τα κάνουν ούτε εκείνες.

Γίνε πηγή έμπνευσης για τη γενναιότητα των κοριτσιών μέσα από τον αθλητισμό

Μάθε περισσότερα για το πώς μπορείς να ενδυναμώσεις τα κορίτσια στην κοινότητά σου.

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    Εστίασε στην πρόοδο, όχι στις επιδόσεις
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Ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης: 28 Νοεμβρίου 2023

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