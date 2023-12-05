Γίνε πηγή έμπνευσης για τη γενναιότητα των κοριτσιών μέσα από τον αθλητισμό

Οι ειδικοί λένε ότι τα κορίτσια τα πηγαίνουν καλύτερα σωματικά, πνευματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά όταν έχουν την ευκαιρία να παίξουν. Αλλά σήμερα, τα κορίτσια σταματούν τον αθλητισμό με διπλάσιο ρυθμό από ό,τι τα αγόρια. Στο πλαίσιο της σύμπραξης της Nike συνεργάτες της κοινότητας και ειδικούς με στόχο να αντιστρέψουμε αυτήν την τάση, δημιουργήσαμε τον Οδηγό προπόνησης κοριτσιών: μια πηγή που βοηθάει στην καθοδήγηση, την ενδυνάμωση και την υποστήριξη νεαρών αθλητριών.



Η ενασχόληση με τον αθλητισμό συχνά απαιτεί να ρισκάρεις. Να είσαι ευάλωτος για να μάθεις μια νέα δεξιότητα, για να δοκιμάσεις μια άγνωστη άσκηση ή για να στοιχηματίσεις στον εαυτό σου όταν αντιμετωπίζεις τον τελευταίο αμυντικό. Και ενώ τα κορίτσια συχνά επιβραβεύονται όταν κάνουν κάτι σωστά, δεν λαμβάνουν τα ίδια θετικά σχόλια όταν δοκιμάζουν μια νέα τεχνική και δεν τα καταφέρνουν.



Στον αθλητισμό, αυτό σημαίνει ότι ένα κορίτσι μπορεί να διστάζει να δοκιμάσει κάτι καινούργιο, αν δεν είναι σίγουρη ότι θα πετύχει. Αλλά αν δεν δοκιμάσει ποτέ αυτήν την παράτολμη πάσα, δεν προσπαθήσει να πιάσει την μπάλα ή αγωνίζεται πότε στο αγώνισμα του στίβου που είναι καλύτερη, θα χάσει πολλές απίστευτες εμπειρίες.



Φαντάσου ένα κορίτσι που προσπαθεί ακόμα και αν δεν είναι σίγουρη ότι θα σκοράρει. Ή ένα κορίτσι που δοκιμάζει να κάνει πεταλούδα ενώ το ελεύθερο είναι το καλύτερο στιλ της. Ένα άλλο μπορεί να τα παρατήσει αφού δεχτεί οχτώ γκολ όταν αντικαθιστά κάποιον ως τερματοφύλακας, αλλά το χτύπημα που σταμάτησε είναι αυτό που θυμούνται όλοι. Αυτά τα κορίτσια έχουν μάθει να είναι γενναία και αυτό θα κάνει όλη τη διαφορά για αυτά, στον αθλητισμό και τη ζωή.



Δες αυτήν την ομιλία TED για το πώς να ανατρέφεις τα κορίτσια ώστε να είναι γενναία.