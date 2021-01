Πώς να αλλάξεις τις κακές συνήθειες μια και καλή

Πόσες φορές έχεις προσπαθήσει να κόψεις τα αναψυκτικά, να ελαττώσεις τον χρόνο που περνάς μπροστά στην οθόνη ή να σταματήσεις να αποκοιμιέσαι με την τηλεόραση ανοιχτή; Πόσο αυστηρά κρίνεις τον εαυτό σου κάθε φορά που αποτυγχάνεις;



Αν όλα αυτά σου θυμίζουν έντονα τον εαυτό σου, ήρθε η ώρα να υιοθετήσεις μια νέα προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο καταπολεμάς τις κακές συνήθειες.



"Δεν μπορείς να εξαναγκάσεις τον εαυτό σου να αλλάξει μια κακή συμπεριφορά", αναφέρει η Wendy Wood, PhD, καθηγήτρια ψυχολογίας και επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας και ερευνήτρια που μελετά εδώ και δεκαετίες τον τρόπο με τον οποίο υιοθετούμε και εγκαταλείπουμε συνήθειες. (Επίσης, είναι συγγραφέας ενός σχετικού βιβλίου με τίτλο "Good Habits, Bad Habits: The Science of Making Positive Changes That Stick".) Κάποια στιγμή, ο αυτοέλεγχος και η θέληση αναπόφευκτα θα εξασθενήσουν. Όπως λέει η Wood, για να βάλεις τέλος σε ένα αρνητικό μοτίβο, πρέπει να βρεις την πηγή του και να αλλάξεις τη λειτουργία του εγκεφάλου σου.



Είτε η συνήθειά σου είναι να καπνίζεις μανιωδώς είτε να πηγαίνεις στο γυμναστήριο τακτικά, για τον εγκέφαλό σου είναι το ίδιο πράγμα, όπως αναφέρει ο Judson Brewer, MD, PhD, διευθυντής ερευνών και καινοτομίας στο Mindfulness Center του Πανεπιστημίου Μπράουν και συγγραφέας του βιβλίου "The Craving Mind". "Ένα έναυσμα σε ωθεί σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, η οποία μεταφράζεται στον εγκέφαλο ως ανταμοιβή", αναφέρει ο Brewer. Ετοιμάζεσαι για μια απογευματινή συνάντηση ή ένα μάθημα (έναυσμα), πίνεις μονορούφι ένα αναψυκτικό (συμπεριφορά) και αισθάνεσαι ευφορία λόγω της ζάχαρης (ανταμοιβή). Συχνά, όλα αυτά συμβαίνουν χωρίς καν να τα συνειδητοποιείς.